Durva mérgezés a magyar óvodában: kórházba kerültek a gyerekek, vizsgálódik a rendőrség

Öt gyereket szállítottak kórházba egy várpalotai óvodából, miután a játék közben nárciszhagymát ettek az udvaron. A csatorna beszámolója szerint a gyerekek a kerítés mellől szedett nárciszt fogyasztották el, amelynek minden része mérgező. A panaszok között jellemzően hányinger és hasfájás szerepelt.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a csatornának elmondta, hogy összesen négy kislányt és egy kisfiút vittek be megfigyelésre.

Campanari-Talabér Márta polgármester közlése szerint a gyerekek már jól vannak, de éjszakára még a kórházban maradnak.

Az esetet a polgármester és a rendőrség is vizsgálja.