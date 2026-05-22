A tárcavezető megerősítette, hogy a térségben biztosítottak az egészségügyi és mentési kapacitások.
Gigantikus pénzesőt ígér Magyar Péter a kórházaknak: kiderült az igazság, pillanatok alatt elillanhat az összeg
Magyar Péter kormányának egészségügyi programja ambiciózus rendszerváltást ígér. A valódi sikerhez azonban nem csupán pénzre és gyors intézkedésekre, hanem mélyreható politikai és társadalmi kultúraváltásra is szükség van. Szakemberek szerint az első száz napban a legfontosabb feladat a folyamatok beindítása. Eközben elkerülhetetlen szembenézni a rendszer évtizedes, eddig politikai tabuként kezelt strukturális problémáival - írja a Népszava.
A Tisza Párt egészségügyi programja széleskörű átalakítást vetít előre. Önálló minisztériumot, évi 500 milliárd forintos többletforrást, radikálisan rövidülő várólistákat, új betegút-szervezést és átlátható minőségbiztosítást ígérnek. A szakértők szerint azonban az első száz napban irreális a teljes megvalósulást elvárni.
Sokkal fontosabb, hogy a folyamatok megkezdődjenek, hiszen a betegutak újraszervezése vagy az alapellátás megerősítése évekig tartó munka. Vannak ugyanakkor azonnal megléphető, a közhangulatot gyorsan javító intézkedések is. Ilyen lehet az egészségügyi dolgozók nyilatkozási tilalmának feloldása, a kórházi beléptető kamerák leszerelése, vagy annak garantálása, hogy minden intézményben rendelkezésre álljon alapvető higiéniai felszerelés, például vécépapír és szappan.
A valódi kihívást a mélyreható strukturális problémák jelentik. Az állami ellátórendszer forrásigénye mára jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló finanszírozási kereteket. Ennek következtében a szakrendeléseken és a diagnosztikában sokszor már nemcsak a beavatkozásra kell sokat várni. A betegek esetenként hónapokig küzdenek azért, hogy egyáltalán időpontot kapjanak egy előjegyzésre.
Bár az évi 500 milliárd forintos pluszforrás jelentős összeg, a szakemberek szerint önmagában nem hoz rendszerszintű fordulatot. Ez a pénz ugyanis hamar elfogyhat, ha csupán a felhalmozódott kórházi és beszállítói adósságállomány rendezésére, valamint a teljesítményalapú orvosi bérezés kialakítására fordítják.
Az érdemi változásokhoz olyan kérdésekről is nyíltan kell beszélni, amelyeket a hazai politika eddig igyekezett elkerülni. Ilyen a kórházstruktúra racionalizálása, a magánegészségügy szabályozott bevonása, vagy a több-biztosítós egészségügyi modell lehetősége. A szakemberek felhívták a figyelmet a program egyik komoly ellentmondására is.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A regionális központok kialakítása és a betegutak hatékonyabbá tétele ugyanis nem valósítható meg úgy, hogy közben érintetlenül hagyják a jelenlegi intézményhálózatot. Ha kevés az erőforrás és a szakember, az ellátórendszert is koncentrálni kell. Csak így biztosítható, hogy a meglévő kapacitás biztonságosan és működőképesen lássa el a betegeket. A jelenlegi széttagolt betegutak hatalmas kockázatot és erőforrás-pazarlást jelentenek. Gyakori probléma például, hogy a betegeket olyan intézménybe szállítják, ahol nincs meg a megfelelő háttér a sürgős beavatkozásokhoz, így azonnali továbbküldésre szorulnak.
Az egészségügy válsága azonban nem pusztán pénz- és infrastruktúrahiány, hanem súlyos bizalmi válság is. Az orvosok és az ápolók megtartásához a bérek rendezése mellett elengedhetetlen a kiszámítható, partneri viszony és az átlátható vezetés. A dolgozók mentális jóléte, valamint az, hogy értsék és befolyásolhassák a munkahelyi döntéseket, gyakran a fizetésnél is fontosabb tényező.
Ugyanakkor a társadalmi hozzáállásnak is változnia kell. Az átláthatóság megteremtésével párhuzamosan fel kell számolni azt a berögzült magyar gyakorlatot, miszerint a betegek személyes kapcsolatokon keresztül, "ügyeskedve" próbálnak előrébb jutni az ellátórendszerben. A következő hónapokban dől el, hogy az ígéretekből valódi átalakulás lesz-e, vagy a reformkísérlet ismét elvérzik azokon a konfliktusokon, amelyek eddig minden hasonló próbálkozást megakasztottak.
Egyre többeket érint az alattomos kór: a gyanútlan kismamákra és a babákra is hatalmas veszélyt jelent
A gonorrhea és a szifilisz terjedése évtizedes rekordot döntött Európában. Aggasztóan nő az anyáról gyermekre átterjedő szifiliszes esetek száma is.
Öt gyereket szállítottak kórházba egy várpalotai óvodából, miután a játék közben nárciszhagymát ettek az udvaron.
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
Digitális függőség, az emberi kapcsolatok leépülése, elmagányosodás, mesékbe, illúziókba menekülés, izolálódás – mindezek a mesterséges intelligencia használatának veszélyei.
Drámai számok láttak napvilágot a magyar egyetemistákról: a diákok csaknem felét érinti ez a súlyos probléma
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók több mint 40 százaléka küzd depresszióra utaló tünetekkel -
Vészhelyzetet hirdetett a világszervezet a rettegett vírus miatt: nincs ellenszer, egyre csak nő a halottak száma
Több mint 130 halálos áldozatot követelt eddig az a gyorsan terjedő, ritka ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén.
Súlyos egészségügyi problémává vált a zajszennyezés Európában. Magyarországot is keményen érintheti az új uniós szabályozás.
A Kongói Demokratikus Köztársaságban hetek óta terjedő ebolajárvány miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett.
Most érkezett: megjelent a hantavírus egy Magyarországgal határos országban, nyolcan vannak karanténban
A férfit és nyolc kontaktszemélyt elkülönítették, az esetnek nincs köze ahhoz a hajóhoz, ahol tömeges megbetegedés történt.
Láthatatlan rákkeltő lapul az alapvető élelmiszereinkben: az uniós szigorításra még éveket kell várni
A francia egészségügyi hatóság tavaly márciusban közzétett jelentéséből kiderült, hogy a kadmium nevű rákkeltő nehézfém veszélyes mértékben halmozódik fel az európai talajokban.
A vírus ellen nem áll rendelkezésre széles körben elérhető védőoltás.
A tárcavezető szerint a magyar egészségügy kritikus helyzetben van, mert nincs elegendő, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a betegek mellett.
Halálos kórt is terjeszthet a hazánkban megjelent új vérszívó: a te kertedben is ott lapulhat a veszély
Új, veszélyes kullancsfajok terjedésére figyelmeztetnek a kutatók Magyarországon.
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag legújabb adása annak járt utána, hogyan működik ma a magyar állatvédelmi rendszer, és miért jutott sok helyen a teljesítőképessége határára.
Vészhelyzetet hirdetett a világszervezet: elszabadult a gyilkos ebola, már a milliós nagyvárosokat is elérte
Nemzetközi közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő ebolajárvány miatt.
Riasztó hír érkezett: a rettegett vírus egy ritka változata kezdett terjedni, ami ellen egyelőre nincs vakcina
Az afrikai járványügyi központ szombati közlése szerint eddig 13 fertőzöttnél mutatták ki a variánst.
Hatalmasat bukott az új egészségügyi csodafegyver: elképesztő, mennyit kell várni egy egyszerű orvosi időpontra
Bár a kormányzat az országos online időpontfoglalási rendszertől a várakozási idők és az ellátási egyenlőtlenségek csökkenését várta, egy elemzés szerint a helyzet nem javult.
Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Agerpres hírügynökség szerin
Karikó Katalin Nobel-díjas kutató is csatlakozik Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadó testületéhez, jelentette be a miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít