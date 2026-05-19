a Marbug-vírus számítógép által generált képe, A ghánai Ashanti régióból két halálos kimenetelű Marburg-vírusos megbetegedést jelentettek. Ezeket az eseteket 2022. június 28-án vírusos vérzéses láz (VHF) gyanújaként jelentették a
Egészség

Vészhelyzetet hirdetett a világszervezet a rettegett vírus miatt: nincs ellenszer, egyre csak nő a halottak száma

Pénzcentrum
2026. május 19. 14:10

Több mint 130 halálos áldozatot követelt eddig az a gyorsan terjedő, ritka ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, amely miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett. A Bundibugyo vírustörzs okozta fertőzés már sűrűn lakott városi területekre és a szomszédos Ugandára is átterjedt. A védekezést jelentősen megnehezíti, hogy jelenleg nincs a kórokozó ellen jóváhagyott vakcina vagy célzott terápia.

A kongói egészségügyi hatóságok adatai szerint a gyanús esetek száma meghaladja az ötszázat, a betegséghez köthető haláleseteké pedig 131-re emelkedett. A WHO szakembereit leginkább az aggasztja, hogy a vírus hetekig észrevétlenül terjedhetett a sűrűn lakott keleti régióban.

A kórokozó csak ezután jelent meg a nagyobb városokban. Különös kockázatot jelent Észak-Kivu több százezres települése, Butembo, valamint a tartományi főváros, Goma. Utóbbit tavaly fegyveres lázadók foglalták el. A járvány már a határokon is átlépett, mivel az ugandai fővárosban, Kampalában is azonosítottak a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezett fertőzötteket - jelentette a Portfolio.

Nemzetközi közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő ebolajárvány miatt.

A vírus az egészségügyi dolgozókat sem kíméli, ami arra utal, hogy az intézményeken belül is gyorsan terjed a fertőzés. A betegek között van egy amerikai misszionárius is. Őt hat olyan társával együtt szállítottak Németországba kezelésre és megfigyelésre, akik feltehetően szintén kapcsolatba kerültek a kórokozóval. A válsághelyzetre reagálva az Egyesült Államok 13 millió dolláros azonnali gyorssegélyt biztosított a védekezéshez.

A járvány megfékezését nagyban hátráltatja, hogy a gyakoribb Zaire-törzzsel ellentétben a most pusztító Bundibugyo-törzs ellen nincs jóváhagyott specifikus kezelés. Bár a szakértők már dolgoznak egy antitest-terápián, és vizsgálják a lehetséges oltóanyag-jelölteket, a helyzet továbbra is rendkívül törékeny. A térségben zajló fegyveres konfliktusok ráadásul folyamatosan akadályozzák az egészségügyi műveleteket. Ez a helyzet kísértetiesen hasonlít a 2018 és 2020 közötti kongói ebolajárványhoz, amely a nehezített körülmények miatt mintegy 2300 ember életét követelte.

