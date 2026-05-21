Egyre többeket érint az alattomos kór: a gyanútlan kismamákra és a babákra is hatalmas veszélyt jelent

A gonorrhea és a szifilisz terjedése évtizedes rekordot döntött Európában: előbbiből több mint 106 ezer, utóbbiból kétszer annyi esetet regisztráltak, mint tíz éve. A szakértők szerint a kezeletlen fertőzések súlyos következményekkel járhatnak, miközben aggasztóan nő az anyáról gyermekre átterjedő szifiliszes esetek száma is.
Jelentősen emelkedik Európában a szexuális úton terjedő bakteriális fertőzések száma - közölte csütörtökön az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC). A regisztrált gonorreás és szifiliszes megbetegedések száma egy évtizede nem látott rekordot ért el 2024-ben. A gonorreás esetszám meghaladta a 106 ezret, ami több mint 300 százalékos emelkedés 2015-höz képest. Ugyanebben az időszakban a szifiliszfertőzések száma megkétszereződött.
Mindkét fertőzésben messze a homoszexuális férfiak érintettek a leginkább, de a szifilisz egyre gyakrabban jelenik meg heteroszexuális pároknál is, különösen termékeny korú nők esetén. A leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés továbbra is a klamidia, amelyből több mint 213 ezer esetet jegyeztek fel Európában 2024-ben.
Bruno Ciancio, az ECDC képviselője arra figyelmeztetett, hogy a kezeletlen fertőzések súlyos következményekkel járhatnak, akár krónikus fájdalom és terméketlenség is kialakulhat. Szifilisz esetén a komplikációk a szívet, az ereket és az idegrendszert is érinthetik.
Különösen aggasztónak tartotta a szakember, hogy emelkedik a terhesség vagy szülés során az anyától a gyerekre átterjedő szifiliszfertőzések száma. Ezek az esetek 2023 és 2024 között csaknem megkétszereződtek, 78-ról 140-re emelkedtek abban a 14 országban, amely erről közzétett adatokat.
A Kongói Demokratikus Köztársaságban hetek óta terjedő ebolajárvány miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett.
