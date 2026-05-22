Firefighter using water fog type fire extinguisher to fighting with the fire flame from oil pipeline leak and explosion on oil rig and natural gas station. Firefighter and industrial safety concept.
Egészség

Részleteket közölt Hegedűs Zsolt a tiszaújvárosi robbanásról: itt van minden tudnivaló a sérültekről

2026. május 22. 11:03

Megszólalt a MOL a tiszaújvárosi robbanás után, Hegedűs Zsolt pedig részleteket osztott meg a sérültekről.

Ahogy arról ma reggel beszámoltunk, halálos kimenetelű robbanás történt a Mol tiszaújvárosi olefinüzemében. A balesetben egy dolgozó életét vesztette, egy ember életveszélyes, további hét pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, a lángok megfékezése jelenleg is tart. A vállalat közleménye szerint szorosan együttműködnek a hatóságokkal. A tragédia helyszínére elindult Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató is. A Mol az elhunyt munkatársat saját halottjának tekinti.

A sérültek állapotáról és az ellátás körülményeiről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter adott tájékoztatást. 

Mint elárulta, a súlyos, életveszélyes légúti égési sérülést szenvedett beteget mentőhelikopterrel a Debreceni Egyetem klinikájára szállították. A könnyebben sérült hét embert szintén Debrecenben, illetve Miskolcon ápolják.

A tárcavezető megerősítette, hogy a térségben biztosítottak az egészségügyi és mentési kapacitások. Szükség esetére azonban a budapesti Honvédkórház is készenlétben áll.
