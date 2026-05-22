Részleteket közölt Hegedűs Zsolt a tiszaújvárosi robbanásról: itt van minden tudnivaló a sérültekről

Megszólalt a MOL a tiszaújvárosi robbanás után, Hegedűs Zsolt pedig részleteket osztott meg a sérültekről.

Ahogy arról ma reggel beszámoltunk, halálos kimenetelű robbanás történt a Mol tiszaújvárosi olefinüzemében. A balesetben egy dolgozó életét vesztette, egy ember életveszélyes, további hét pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, a lángok megfékezése jelenleg is tart. A vállalat közleménye szerint szorosan együttműködnek a hatóságokkal. A tragédia helyszínére elindult Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató is. A Mol az elhunyt munkatársat saját halottjának tekinti.

A sérültek állapotáról és az ellátás körülményeiről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter adott tájékoztatást.

Mint elárulta, a súlyos, életveszélyes légúti égési sérülést szenvedett beteget mentőhelikopterrel a Debreceni Egyetem klinikájára szállították. A könnyebben sérült hét embert szintén Debrecenben, illetve Miskolcon ápolják.

A tárcavezető megerősítette, hogy a térségben biztosítottak az egészségügyi és mentési kapacitások. Szükség esetére azonban a budapesti Honvédkórház is készenlétben áll.