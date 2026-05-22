Fizz Liga
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Újabb részleteket közölt Hegedűs Zsolt a tiszaújvárosi robbanásról: így vannak most a sérültek

2026. május 22. 16:49

Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter péntek délután a közösségi médiában közölte, hogy a MOL tiszaújvárosi robbanásában megsérültek közül két főt hazaengedtek a kórházból.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, egy ember életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek, miután robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében. A tragédiáról Magyar Péter miniszterelnök számolt be a Facebook-oldalán. A történtek után Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt is haladéktalanul elindult a tiszaújvárosi üzembe.

Az egészségügyi miniszter a délután folyamán azt közölte, hogy a robbanásban megsérültek közül két főt hazaengedtek a miskolci kórházból, hárman pedig még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak.

A tárcavezető megerősítette, hogy a térségben biztosítottak az egészségügyi és mentési kapacitások.

A miniszter azt is leírta, hogy a tiszaújvárosi üzemi baleset négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Égési Centrumába. Közülök egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négy sérült másodfokú, kiterjedt égési sérülést szenvedett, mely miatt ellátásuk folyamatosan zajlik.

"Folyamatos kapcsolatban állok a kórházakkal, a sérültek állapotáról azonnali tájékoztatást kértem" – tette hozzá Hegedűs Zsolt.
