A több mint ötven éve pályán lévő énekes őszintén beszélt arról, hogy a fellépések egyre nagyobb fizikai kihívást jelentenek számára.
Ebolagyanú miatt riasztották a hatóságokat a szomszédban: már folyik a kontaktkutatás
Ebolagyanú miatt elkülönítettek, majd egy bécsi szakklinikára szállítottak egy beteget Ausztriában, aki a napokban tért haza Ugandából. Bár a páciens első tesztje negatív lett, az eredmény megerősítéséhez újabb vizsgálatra van szükség. A hatóságok eközben már megkezdték a kontaktkutatást - közölte a Blikk.
A beteg hétfőn érkezett vissza az ebolajárvánnyal sújtott afrikai országból. Mivel a fertőzésre utaló tüneteket mutatott, kórházba szállították, és az egészségügyi előírásoknak megfelelően azonnal elkülönítették.
Bár az első vérminta elemzése nem igazolta a megbetegedést, a biztos diagnózis érdekében a szakemberek szerint meg kell ismételni a vizsgálatot. Emiatt az érintett továbbra is szigorú elkülönítésben marad.
A stabil állapotban lévő pácienst csütörtök éjszaka egy speciális, fertőzésbiztos járművel vitték át egy bécsi szakklinikára. Az intézményben tovább folytatják a megfigyelését és a szükséges vizsgálatokat. Ezzel párhuzamosan elkezdték felkutatni azokat a személyeket is, akik a hazatérése óta kapcsolatba kerülhettek vele.
Eközben egyre reménytelenebbnek tűnik a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebolajárvány megfékezése. A válaszlépések hetekkel lemaradtak a vírus terjedéséhez képest, és a kontaktkutatás is nehezen halad, a lakosság bizalmatlansága miatt. Mindeközben az egészségügyi dolgozókat folyamatos támadások érik, múlt héten például egy kórházat támadtak meg a hozzátartozók, hogy elhunyt családtagjaik holttestét hazavihessék. Ráadásul a kórokozó Bundibugyo-törzse ellen vakcina nem áll rendelkezésre jelenleg.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
A kamarai elnök az elmúlt időszak egyik komoly hibájának nevezte, hogy az egészségügyi irányítás teljesen elzárkózott a valós szakmai visszajelzésektől
Áldatlan állapotok uralkodnak a magyar mentőautókban: rengeteg jármű klímája hibásodott meg a 30 fokos hőségben
Jelenleg az ország mentőellátását 783 aktív gépkocsival biztosítják.
Hivatalos: csendben eszkalálódott a helyzet, 2026-ban már a történelem harmadik legnagyobb ebolajárványa zajlik
Az első ismert beteg egy egészségügyi dolgozó volt, aki április 24-én mutatta a fertőzés tüneteit, majd belehalt a betegségbe.
Kiderült a sokkoló reumatitok: rengeteg magyart érint, lassan végre a panaszok valódi okát fogják kezelni
A Semmelweis Egyetem kutatói azt elemezték, hogy a depresszió, dohányzás, az elhízás, az alvászavar és más egészségi problémák hogyan függenek össze a sokízületi gyulladással.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
A legfrissebb adatok szerint a világ lakosságának közel háromnegyede olyan országokban él, ahol hosszabb távon természetes fogyás indulhat el.
Egy debreceni férfi 70 ezer forintot fizetett egy magánszolgáltatónak anyajegy-eltávolításért, hogy elkerülje a hosszú várólistát.
Magyarország továbbra is az élmezőnyben van a kötelező gyermekoltások terén: a kanyaró elleni átoltottság 99 százalékos, a DTP-oltásoknál pedig gyakorlatilag teljes a lefedettség.
Rengeteg magyarnak hozhat kínszenvedést május utolsó hete: erre jobb felkészülni, komoly baj lehet belőle
Komoly veszélyekkel jár a korai hőhullám, az idei legerősebb UVB-sugárzás következik, amit nem szabad félvállról venni.
Tényleg magasabbak az észak-európai emberek? És hol helyezkednek el a magyarok ezen a térképen? Mutatjuk!
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
Magyarország a 82. helyre került a világ egészségügyi rendszereit összehasonlító listán.
Kórházat rohant le a dühös tömeg: egyre durvább a helyzet a gyilkos járvány gócpontjában, oltóanyag pedig egyáltalán nem létezik
A járvány terjedését a fegyveres konfliktusok és a humanitárius válság is nehezíti a Kongói DK-ban.
Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza
Május 12–15. között Isztambul adott otthont a 33. Európai Elhízástudományi Kongresszusnak.
Négy súlyos égési sérültet ápolnak Debrecenben a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás után.
Három sérült még megfigyelés alatt áll, de ők is stabil állapotban vannak.
Gigantikus pénzesőt ígér Magyar Péter a kórházaknak: kiderült az igazság, pillanatok alatt elillanhat az összeg
Az érdemi változásokhoz olyan kérdésekről is nyíltan kell beszélni, amelyeket a hazai politika eddig igyekezett elkerülni.
Részleteket közölt Hegedűs Zsolt a tiszaújvárosi robbanásról: itt van minden tudnivaló a sérültekről
A tárcavezető megerősítette, hogy a térségben biztosítottak az egészségügyi és mentési kapacitások.
Egyre többeket érint az alattomos kór: a gyanútlan kismamákra és a babákra is hatalmas veszélyt jelent
A gonorrhea és a szifilisz terjedése évtizedes rekordot döntött Európában. Aggasztóan nő az anyáról gyermekre átterjedő szifiliszes esetek száma is.
Öt gyereket szállítottak kórházba egy várpalotai óvodából, miután a játék közben nárciszhagymát ettek az udvaron.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.