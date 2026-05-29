Ebolagyanú miatt riasztották a hatóságokat a szomszédban: már folyik a kontaktkutatás

2026. május 29. 09:52

Ebolagyanú miatt elkülönítettek, majd egy bécsi szakklinikára szállítottak egy beteget Ausztriában, aki a napokban tért haza Ugandából. Bár a páciens első tesztje negatív lett, az eredmény megerősítéséhez újabb vizsgálatra van szükség. A hatóságok eközben már megkezdték a kontaktkutatást - közölte a Blikk.

A beteg hétfőn érkezett vissza az ebolajárvánnyal sújtott afrikai országból. Mivel a fertőzésre utaló tüneteket mutatott, kórházba szállították, és az egészségügyi előírásoknak megfelelően azonnal elkülönítették.

Bár az első vérminta elemzése nem igazolta a megbetegedést, a biztos diagnózis érdekében a szakemberek szerint meg kell ismételni a vizsgálatot. Emiatt az érintett továbbra is szigorú elkülönítésben marad.

A stabil állapotban lévő pácienst csütörtök éjszaka egy speciális, fertőzésbiztos járművel vitték át egy bécsi szakklinikára. Az intézményben tovább folytatják a megfigyelését és a szükséges vizsgálatokat. Ezzel párhuzamosan elkezdték felkutatni azokat a személyeket is, akik a hazatérése óta kapcsolatba kerülhettek vele.

Eközben egyre reménytelenebbnek tűnik a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebolajárvány megfékezése. A válaszlépések hetekkel lemaradtak a vírus terjedéséhez képest, és a kontaktkutatás is nehezen halad, a lakosság bizalmatlansága miatt. Mindeközben az egészségügyi dolgozókat folyamatos támadások érik, múlt héten például egy kórházat támadtak meg a hozzátartozók, hogy elhunyt családtagjaik holttestét hazavihessék. Ráadásul a kórokozó Bundibugyo-törzse ellen vakcina nem áll rendelkezésre jelenleg.

