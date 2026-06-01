Egy mentőorvos orvosi ruhában ül egy mentőautó előtt, és fényvisszaverő szünetet tart.
Te is váltott műszakban dolgozol? kiderült, óriási veszélyben van az egészséged

2026. június 1. 17:14

Egy friss, nagyszabású kutatás szerint a váltott műszakos munka mérhető térfogatcsökkenést okoz az agyban, amely negatívan hathat a memóriára és az érzelmi szabályozásra. A szingapúri tudósok által feltárt elváltozások azonban nem véglegesek: a hagyományos munkarendre való átállással a folyamat részben visszafordítható.

A szakemberek több mint tizennégyezer középkorú és idősebb egészséges felnőtt, köztük bő kétezer váltott műszakban dolgozó ember MRI- és egészségügyi adatait elemezték. A felvételek alapján az utóbbi csoportnál mérsékelt térfogatcsökkenés ment végbe a jobb oldali thalamusban és a bal oldali amygdalában. Ezek az agyterületek felelnek az alvás-ébrenlét ciklus, a memóriafolyamatok, valamint az érzelmi reakciók szabályozásáért.

A kutatók szerint ez a fizikai elváltozás a felborult cirkadián ritmus korai idegrendszeri jele lehet. Mindez megmagyarázza a váltott műszakhoz kötődő olyan jellegzetes panaszokat, mint az érzelmi instabilitás, a figyelemzavar vagy a memóriaproblémák. Ezek a tünetek ugyanis pontosan a térfogatvesztést elszenvedő agyterületekhez kapcsolódnak. Az adatokból az is kiderült, hogy a nagyobb mértékű zsugorodás enyhébb kognitív hanyatlással párosult - írja a Portfolio.

A kutatás legbiztatóbb megállapítása, hogy a váltott műszak elhagyását követően az agyi elváltozások átlagosan két és fél év alatt részben regenerálódtak. Ez esélyt adhat a felépülésre és a megelőzésre, bár a jelenség hátterében egyszerűen az agy természetes neuroplaszticitása is állhat.

Mivel a vizsgálat kizárólag az idősebb korosztályra terjedt ki, a fiatalok agyának reakciója egyelőre nem ismert. A probléma társadalmi súlyát ugyanakkor jól érzékelteti, hogy Magyarországon a foglalkoztatottak mintegy tíz százaléka, azaz csaknem félmillió ember dolgozik váltott vagy éjszakai műszakban.

Címlapkép: Getty Images
