A Magyar Labdarúgó-szövetség NB I-es bizottsága véglegesítette a 2026–2027-es szezonra vonatkozó, a hazai és a fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző szabályokat.
Te is váltott műszakban dolgozol? kiderült, óriási veszélyben van az egészséged
Egy friss, nagyszabású kutatás szerint a váltott műszakos munka mérhető térfogatcsökkenést okoz az agyban, amely negatívan hathat a memóriára és az érzelmi szabályozásra. A szingapúri tudósok által feltárt elváltozások azonban nem véglegesek: a hagyományos munkarendre való átállással a folyamat részben visszafordítható.
A szakemberek több mint tizennégyezer középkorú és idősebb egészséges felnőtt, köztük bő kétezer váltott műszakban dolgozó ember MRI- és egészségügyi adatait elemezték. A felvételek alapján az utóbbi csoportnál mérsékelt térfogatcsökkenés ment végbe a jobb oldali thalamusban és a bal oldali amygdalában. Ezek az agyterületek felelnek az alvás-ébrenlét ciklus, a memóriafolyamatok, valamint az érzelmi reakciók szabályozásáért.
A kutatók szerint ez a fizikai elváltozás a felborult cirkadián ritmus korai idegrendszeri jele lehet. Mindez megmagyarázza a váltott műszakhoz kötődő olyan jellegzetes panaszokat, mint az érzelmi instabilitás, a figyelemzavar vagy a memóriaproblémák. Ezek a tünetek ugyanis pontosan a térfogatvesztést elszenvedő agyterületekhez kapcsolódnak. Az adatokból az is kiderült, hogy a nagyobb mértékű zsugorodás enyhébb kognitív hanyatlással párosult - írja a Portfolio.
A kutatás legbiztatóbb megállapítása, hogy a váltott műszak elhagyását követően az agyi elváltozások átlagosan két és fél év alatt részben regenerálódtak. Ez esélyt adhat a felépülésre és a megelőzésre, bár a jelenség hátterében egyszerűen az agy természetes neuroplaszticitása is állhat.
Mivel a vizsgálat kizárólag az idősebb korosztályra terjedt ki, a fiatalok agyának reakciója egyelőre nem ismert. A probléma társadalmi súlyát ugyanakkor jól érzékelteti, hogy Magyarországon a foglalkoztatottak mintegy tíz százaléka, azaz csaknem félmillió ember dolgozik váltott vagy éjszakai műszakban.
Drámai látlelet látott napvilágot: súlyosabb a helyzet, mint azt bárki gondolná - mit lép erre Magyar Péter?
Több pénzt költünk magánorvosra, hosszabb ideig várunk egyes vizsgálatokra, és továbbra is rosszabbak az egészségügyi mutatóink, mint a legtöbb európai országban.
Megjelent a hepatitis A vírus Balmazújvárosban, emiatt be kellett zárni egy helyi óvoda egyik csoportját.
Még sosem tapasztaltak ilyet az orvosok: megállíthatatlanul tör előre a halálos kór, újabb világjárvány jön?
A Kongói Demokratikus Köztársaságban két hete kihirdetett ebolajárvány példátlan gyorsasággal terjed.
Észrevétlenül hizlalják a gyerekeket a nyári szünetben: ezen az egyetlen mindennapi apróságon múlhat minden
A nyári szünet sok családban a lazább napirendet jelenti, de a szakértők szerint ez az időszak a gyerekek testsúlyára is hatással lehet.
Se gyógyszer, se vakcina a gyorsan terjedő halálos kór ellen: nemzetközi riasztást adott ki a világszervezet
A WHO főigazgatója szerint a járvány megállítható, ugyanakkor sürgős nemzetközi támogatásra, tűzszünetre és több erőforrásra van szükség a fertőzés terjedésének megfékezéséhez.
A Kongói Demokratikus Köztársaságban nemrég kitört ebolajárvány elleni védekezést nehezítik a fegyveres konfliktusok és a szomszédos országok határzárai.
Ebolagyanú miatt elkülönítettek, majd egy bécsi szakklinikára szállítottak egy beteget Ausztriában, aki a napokban tért haza Ugandából.
A több mint ötven éve pályán lévő énekes őszintén beszélt arról, hogy a fellépések egyre nagyobb fizikai kihívást jelentenek számára.
Áprilisban 5410 gyermek született és 9946-an haltak meg Magyarországon, vagyis közel kétszer annyian veszítették életüket, mint ahány újszülött világra jött.
Szédítő sebességgel terjed a halálos kór: a védekezést az egészségügyi dolgozók elleni támadások is nehezítik
Egyre reménytelenebbnek tűnik a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány megfékezése.
Hamis oltási igazolvánnyal kufárkodott egy gyerekorvos, mégis visszaküldték praktizálni a brutális orvoshiány miatt
A Magyar Orvosi Kamara álláspontja szerint is olyan mértékű a szakemberhiány a gyermekorvosi ellátásban, hogy minden munkaképes orvosra szükség van.
A kamarai elnök az elmúlt időszak egyik komoly hibájának nevezte, hogy az egészségügyi irányítás teljesen elzárkózott a valós szakmai visszajelzésektől
Áldatlan állapotok uralkodnak a magyar mentőautókban: rengeteg jármű klímája hibásodott meg a 30 fokos hőségben
Jelenleg az ország mentőellátását 783 aktív gépkocsival biztosítják.
Hivatalos: csendben eszkalálódott a helyzet, 2026-ban már a történelem harmadik legnagyobb ebolajárványa zajlik
Az első ismert beteg egy egészségügyi dolgozó volt, aki április 24-én mutatta a fertőzés tüneteit, majd belehalt a betegségbe.
Kiderült a sokkoló reumatitok: rengeteg magyart érint, lassan végre a panaszok valódi okát fogják kezelni
A Semmelweis Egyetem kutatói azt elemezték, hogy a depresszió, dohányzás, az elhízás, az alvászavar és más egészségi problémák hogyan függenek össze a sokízületi gyulladással.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
A legfrissebb adatok szerint a világ lakosságának közel háromnegyede olyan országokban él, ahol hosszabb távon természetes fogyás indulhat el.
Egy debreceni férfi 70 ezer forintot fizetett egy magánszolgáltatónak anyajegy-eltávolításért, hogy elkerülje a hosszú várólistát.
Magyarország továbbra is az élmezőnyben van a kötelező gyermekoltások terén: a kanyaró elleni átoltottság 99 százalékos, a DTP-oltásoknál pedig gyakorlatilag teljes a lefedettség.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.