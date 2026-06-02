Bár az orvosok és a pedagógusok fizetése látványosan nőtt, a célzott intézkedések hatalmas bérfeszültséget is teremtettek.
Bejelentette Hegedűs Zsolt: ő lesz az új tisztifőorvos
Oroszi Beatrix orvos-epidemiológust nevezte ki új országos tisztifőorvosnak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A személyi változással párhuzamosan a hatósági intézményrendszert is átalakítják. A jövőben újra szétválasztják a korábban összevont népegészségügyi és gyógyszerészeti területeket.
Hegedűs Zsolt hétfő este számolt be arról, hogy a jelenlegi Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban már meg is kezdődött az átadás-átvétel. A miniszter bejelentése szerint az Országos Gyógyszerészeti Intézet a jövőben ismét önálló, független háttérintézményként működik. Az intézet irányításával dr. Szepezdi Zsuzsannát bízták meg. Az Egészségügyi Minisztériumban a népegészségügyért felelős államtitkári feladatokat Vokó Zoltán professzor látja el.
Oroszi Beatrix megerősítette az intézményrendszer átalakítását, amelyet profiltisztításnak nevezett. A tervek szerint a 2023 nyarán beolvasztott gyógyszerészeti és élelmezés-egészségügyi terület ismét különválik. A tisztifőorvos a jövőben kizárólag a népegészségügy irányításáért felel.
Az új vezető Surján Orsolyát váltja, aki mindössze egy évig töltötte be a tisztséget. Oroszi Beatrix kiterjedt járványügyi tapasztalattal rendelkezik. Az intézmény 2017-es megszűnéséig megbízott vezetőként irányította az Országos Epidemiológiai Központot, majd a koronavírus-világjárvány kirobbanásakor a Nemzeti Népegészségügyi Központban dolgozott.
Később a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának igazgatója lett. Szakértelmére nemzetközi szinten is számítanak, jelenleg egy pandémiás felkészülést segítő európai munkacsoport tagja.
