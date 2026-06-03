Autó, bicikli vagy busz? Kiderült, mivel jár dolgozni a legtöbb magyar

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A közlekedés a mindennapi élet egyik legfontosabb része, mégis országonként teljesen eltérő szokások alakultak ki. Van, ahol a tömegközlekedés a legtermészetesebb választás, máshol pedig az autó szinte megkerülhetetlen. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk meg, hogyan ingázik a világ. Ráadásul Magyarország igen érdekes helyzetben helyezkedik el ebben az összehasonlításban.
Vajon mennyire szeretjük a tömegközlekedést? A közösségi közlekedés használata mögött számos tényező áll. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján fontos szerepe van annak, mennyire fejlett az infrastruktúra, milyen sűrű a városi hálózat, mennyire gyors és kényelmes a rendszer, illetve hogy az emberek milyen távolságokat tesznek meg nap mint nap. Nem mindegy az sem, mennyire elérhető alternatíva a tömegközlekdés az autózással szemben. A nemzetközi összehasonlítás egyik legérdekesebb eredménye, hogy a lista élén Dél-Korea áll, a második helyen Mexikó szerepel, míg a harmadik a listán India. Ezekben az országokban a nagyvárosi zsúfoltság és az autózás korlátai is hozzájárulnak ahhoz, hogy sokan választják a közösségi közlekedést. Európában eközben valamivel kiegyensúlyozottabb a kép.
Jogos a kérdés, mi a helyzet Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint nálunk továbbra is a személyautó dominálja a munkába járást. Több mint 1,5 millió magyar ember autóval jut el a munkahelyére, ami messze a legmagasabb érték az összes közlekedési forma közül. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott grafikák alapján a második helyen a tömegközlekedés áll, de meglepően erős ugyanakkor a kerékpározás is. Úgy tűnik, a vonat és a távolsági busz ennél jóval kisebb szerepet játszik, ami részben a településszerkezetből, részben az infrastruktúra adottságaiból következik.
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