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Fiatal nő zenét hallgat a buszon fülhallgatóval.
Utazás

Autó, bicikli vagy busz? Kiderült, mivel jár dolgozni a legtöbb magyar

Jeki Gabriella
2026. június 3. 19:01

A közlekedés a mindennapi élet egyik legfontosabb része, mégis országonként teljesen eltérő szokások alakultak ki. Van, ahol a tömegközlekedés a legtermészetesebb választás, máshol pedig az autó szinte megkerülhetetlen. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk meg, hogyan ingázik a világ. Ráadásul Magyarország igen érdekes helyzetben helyezkedik el ebben az összehasonlításban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Vajon mennyire szeretjük a tömegközlekedést? A közösségi közlekedés használata mögött számos tényező áll. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján fontos szerepe van annak, mennyire fejlett az infrastruktúra, milyen sűrű a városi hálózat, mennyire gyors és kényelmes a rendszer, illetve hogy az emberek milyen távolságokat tesznek meg nap mint nap. Nem mindegy az sem, mennyire elérhető alternatíva a tömegközlekdés az autózással szemben.  A nemzetközi összehasonlítás egyik legérdekesebb eredménye, hogy a lista élén Dél-Korea áll, a második helyen Mexikó szerepel, míg a harmadik a listán India. Ezekben az országokban a nagyvárosi zsúfoltság és az autózás korlátai is hozzájárulnak ahhoz, hogy sokan választják a közösségi közlekedést. Európában eközben valamivel kiegyensúlyozottabb a kép.

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Jogos a kérdés, mi a helyzet Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint nálunk továbbra is a személyautó dominálja a munkába járást. Több mint 1,5 millió magyar ember autóval jut el a munkahelyére, ami messze a legmagasabb érték az összes közlekedési forma közül. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott grafikák alapján a második helyen a tömegközlekedés áll, de meglepően erős ugyanakkor a kerékpározás is. Úgy tűnik, a vonat és a távolsági busz ennél jóval kisebb szerepet játszik, ami részben a településszerkezetből, részben az infrastruktúra adottságaiból következik.

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Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
9 perce
Budapestet a budakalászi bevásárlóközponttal és Szentendrével összekötő, az autóúttal párhuzamos kerékpárúton kb minden tízezredik autóra jut egy kerékpár, még gyalog is legalább 10x annyian közlekednek ott mint két keréken. This is not Hollandia.
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