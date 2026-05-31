2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
29 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A védőmaszkot és kesztyűt viselő orvos HBV elleni vakcinát készít - Hepatitis
Egészség

Súlyos kór ütötte fel a fejét egy vidéki városban: egy óvodai csoportot be kellett zárni

Pénzcentrum
2026. május 31. 12:04

Megjelent a hepatitis A vírus Balmazújvárosban, emiatt be kellett zárni egy helyi óvoda egyik csoportját. Bár jelenleg csak egy igazolt fertőzöttről tudnak, további huszonnyolcan számítanak kontaktszemélynek - számolt be a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Varga Marina polgármester tájékoztatása szerint az egyetlen beteg mellett huszonhat gyermek és két óvodapedagógus érintett kontaktszemélyként. Az önkormányzat folyamatosan egyeztet a népegészségügyi hatósággal, az intézményben már el is végezték a szükséges fertőtlenítési munkálatokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hepatitis A vírus elsősorban a személyes higiénia hiányosságai miatt fertőz. Kórokozója mosdatlan kézzel, szennyezett vízzel vagy élelmiszerekkel, például alaposan meg nem mosott zöldségekkel és gyümölcsökkel terjed. A betegség különös veszélye, hogy sokszor teljesen tünetmentes marad. Így az is gyanútlanul továbbadhatja a fertőzést, aki teljesen egészségesnek érzi magát.

A fertőzés lappangási ideje viszonylag hosszú, átlagosan egy hónap. A kezdeti szakaszban csupán általános panaszok jelentkeznek, mint például hasfájás, hányinger, étvágytalanság, láz, valamint izom- és ízületi fájdalom. A betegség gyanúja sok esetben csak a később kialakuló, jellegzetes sárgaság megjelenésekor merül fel. Ekkor a beteg bőre és szemfehérjéje is elszíneződik.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyerekek #óvoda #járvány #fertőzés #ivóvíz #betegség #higiénia #hepatitis #zöldség-gyümölcs

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:02
12:33
12:04
11:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 31.
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
2026. május 30.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
2026. május 30.
Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
2026. május 30.
Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
2026. május 29.
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
NAPTÁR
Tovább
2026. május 31. vasárnap
Angéla, Petronella
22. hét
Május 31.
Nemzetközi gyermeknap
Május 31.
Hősök napja
Május 31.
Szentháromság
Május 31.
Dohányzásmentes világnap (A nemdohányzók világnapja)
Május 31.
A Testvérek Napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2
1 hónapja
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
3
18 órája
Még sosem tapasztaltak ilyet az orvosok: megállíthatatlanul tör előre a halálos kór, újabb világjárvány jön?
4
4 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
5
4 hete
Óriási tévhit dőlt meg a vízivással kapcsolatban: ezt rengeteg magyar benézte
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási tevékenység
szigorúan szabályozott gazdasági, pénzügyi tevékenység. Szerződésen, jogszabályon vagy tagsági viszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a biztosító megszervezi a veszélyközösséget, matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a biztosítási díjat, meghatározott tartalékot képez, a kockázatokat átvállalja, és szolgáltatásokat teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 31. 10:00
Így készül az ősi paraszti konyha filléres szuperfogása: az őrségi gombás tatárkakása
Pénzcentrum  |  2026. május 31. 06:03
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
Agrárszektor  |  2026. május 31. 12:34
Ez elképesztő: nem is hinnéd, milyen halat találtak a Balatonban