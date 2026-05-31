Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúsági Részvételi Csoport néven új testületet hoz létre.
Súlyos kór ütötte fel a fejét egy vidéki városban: egy óvodai csoportot be kellett zárni
Megjelent a hepatitis A vírus Balmazújvárosban, emiatt be kellett zárni egy helyi óvoda egyik csoportját. Bár jelenleg csak egy igazolt fertőzöttről tudnak, további huszonnyolcan számítanak kontaktszemélynek - számolt be a Telex.
Varga Marina polgármester tájékoztatása szerint az egyetlen beteg mellett huszonhat gyermek és két óvodapedagógus érintett kontaktszemélyként. Az önkormányzat folyamatosan egyeztet a népegészségügyi hatósággal, az intézményben már el is végezték a szükséges fertőtlenítési munkálatokat.
A hepatitis A vírus elsősorban a személyes higiénia hiányosságai miatt fertőz. Kórokozója mosdatlan kézzel, szennyezett vízzel vagy élelmiszerekkel, például alaposan meg nem mosott zöldségekkel és gyümölcsökkel terjed. A betegség különös veszélye, hogy sokszor teljesen tünetmentes marad. Így az is gyanútlanul továbbadhatja a fertőzést, aki teljesen egészségesnek érzi magát.
A fertőzés lappangási ideje viszonylag hosszú, átlagosan egy hónap. A kezdeti szakaszban csupán általános panaszok jelentkeznek, mint például hasfájás, hányinger, étvágytalanság, láz, valamint izom- és ízületi fájdalom. A betegség gyanúja sok esetben csak a később kialakuló, jellegzetes sárgaság megjelenésekor merül fel. Ekkor a beteg bőre és szemfehérjéje is elszíneződik.
