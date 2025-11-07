2025. november 7. péntek Rezső
15 °C Budapest
Kórházi ágyak
Egészség

Tömeges ételmérgezés a budapesti menzákon: eddig 47 gyerek került a Heim Pál kórházba, sokan komoly tünetekkel

Pénzcentrum
2025. november 7. 11:42

Tömeges ételmérgezés miatt 47 gyerek került kórházba a XIII. kerületben. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, hányásos, hasmenéses panaszokkal valamint kiszáradásos tünetekkel szállították be a gyerekeket. A kórházi ellátás a megszokott rendben, zavartalanul folyik, és szükség esetén további kapacitások bevonására is felkészültünk - tették hozzá.

Több nevelési és oktatási intézményből tegnap délutántól folyamatosan érkeznek gyermekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint dehidratációs (kiszáradásos) tünetekkel, feltehetően ételmérgezés következtében - közölte az intézmény a megjelent sajtóhírek kapcsán. Korábban a Telex számolt be róla, hogy több olvasó jelezte, hogy gyereke csütörtökön rosszul lett, miután elfogyasztották ebédjüket az egyik XIII. kerületi óvodában.

Mint a kórház írta, intézetük mindkét kórháza, az Üllői úti központi és a Madarász utcai gyermekkórháza zökkenőmentesen fogadta és látta el az eddig beérkezett 47 gyermeket, akik 1 és 14 év közötti életkorúak, infúziót igényeltek, állapotuk jelenleg stabil.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet az ország kijelölt toxikológiai és infektológiai központja, valamint országos járványkórházként teljes felkészültséggel működik. A folyamatosan érkező gyermekek ellátása szervezetten, szakmailag magas színvonalon zajlik, intézményünk minden szükséges személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik a folyamatosan érkező betegek biztonságos fogadásához és kezeléséhez. Szeretnénk megnyugtatni a szülőket, hogy orvosaink és ápolóink mindent megtesznek a gyermekek gyors felépülése érdekében. A kórházi ellátás a megszokott rendben, zavartalanul folyik, és szükség esetén további kapacitások bevonására is felkészültünk

- közölték. Hozzátették a szülőknek elsődlegesen arra kell figyelniük, hogy a gyermek elegendő folyadékhoz jusson, hiszen a hányás és hasmenés gyors kiszáradáshoz vezethet. A folyadékot lehűtött állapotban kis kortyokban érdemes adni, víz, enyhén cukrozott tea vagy speciális rehidráló oldat formájában.

Szoptatott csecsemő esetén a szoptatást semmiképp sem szabad megszakítani, az anyatej ilyenkor különösen fontos. Könnyű és vegyes étrendet (nem zsíros és puffasztó) lehet adni, amíg a bélrendszer helyre nem áll. Fontos, hogy a gyermek pihenjen, maradjon otthon, és ne menjen közösségbe, amíg tünetei fennállnak. A szülők figyeljék a kiszáradás jeleit, például kevesebb vizelet, száraz száj, aluszékonyság, és ha ezek megjelennek, azonnal forduljanak orvoshoz. Orvosi vizsgálat akkor is indokolt, ha a tünetek súlyosak, a gyermek nem tud inni, vagy véres széklet jelentkezik.

Hasznos, ha a szülők feljegyzik, mikor kezdődtek a panaszok, és milyen gyakori a hányás, illetve a hasmenés, mert ez segíti a diagnózist. A legtöbb esetben megfelelő folyadékpótlással, pihenéssel és kímélő étrenddel a gyermek néhány nap alatt teljesen felgyógyul. Intézetünk Sürgősségi Centruma az Üllői út 86. I. bejáraton keresztül folyamatosan fogadja a szüleikkel érkező beteg gyermekeket

 - áll a közleményben.
Címlapkép: Getty Images
