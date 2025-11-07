A friss szenyvízelemzés szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában a covid-örökítőanyag mennyisége az emelkedett koncentráció-tartományban van és tendenciáját tekintve stagnál.
Tömeges ételmérgezés a budapesti menzákon: eddig 47 gyerek került a Heim Pál kórházba, sokan komoly tünetekkel
Tömeges ételmérgezés miatt 47 gyerek került kórházba a XIII. kerületben. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, hányásos, hasmenéses panaszokkal valamint kiszáradásos tünetekkel szállították be a gyerekeket. A kórházi ellátás a megszokott rendben, zavartalanul folyik, és szükség esetén további kapacitások bevonására is felkészültünk - tették hozzá.
Több nevelési és oktatási intézményből tegnap délutántól folyamatosan érkeznek gyermekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint dehidratációs (kiszáradásos) tünetekkel, feltehetően ételmérgezés következtében - közölte az intézmény a megjelent sajtóhírek kapcsán. Korábban a Telex számolt be róla, hogy több olvasó jelezte, hogy gyereke csütörtökön rosszul lett, miután elfogyasztották ebédjüket az egyik XIII. kerületi óvodában.
Mint a kórház írta, intézetük mindkét kórháza, az Üllői úti központi és a Madarász utcai gyermekkórháza zökkenőmentesen fogadta és látta el az eddig beérkezett 47 gyermeket, akik 1 és 14 év közötti életkorúak, infúziót igényeltek, állapotuk jelenleg stabil.
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet az ország kijelölt toxikológiai és infektológiai központja, valamint országos járványkórházként teljes felkészültséggel működik. A folyamatosan érkező gyermekek ellátása szervezetten, szakmailag magas színvonalon zajlik, intézményünk minden szükséges személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik a folyamatosan érkező betegek biztonságos fogadásához és kezeléséhez. Szeretnénk megnyugtatni a szülőket, hogy orvosaink és ápolóink mindent megtesznek a gyermekek gyors felépülése érdekében. A kórházi ellátás a megszokott rendben, zavartalanul folyik, és szükség esetén további kapacitások bevonására is felkészültünk
- közölték. Hozzátették a szülőknek elsődlegesen arra kell figyelniük, hogy a gyermek elegendő folyadékhoz jusson, hiszen a hányás és hasmenés gyors kiszáradáshoz vezethet. A folyadékot lehűtött állapotban kis kortyokban érdemes adni, víz, enyhén cukrozott tea vagy speciális rehidráló oldat formájában.
Szoptatott csecsemő esetén a szoptatást semmiképp sem szabad megszakítani, az anyatej ilyenkor különösen fontos. Könnyű és vegyes étrendet (nem zsíros és puffasztó) lehet adni, amíg a bélrendszer helyre nem áll. Fontos, hogy a gyermek pihenjen, maradjon otthon, és ne menjen közösségbe, amíg tünetei fennállnak. A szülők figyeljék a kiszáradás jeleit, például kevesebb vizelet, száraz száj, aluszékonyság, és ha ezek megjelennek, azonnal forduljanak orvoshoz. Orvosi vizsgálat akkor is indokolt, ha a tünetek súlyosak, a gyermek nem tud inni, vagy véres széklet jelentkezik.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Hasznos, ha a szülők feljegyzik, mikor kezdődtek a panaszok, és milyen gyakori a hányás, illetve a hasmenés, mert ez segíti a diagnózist. A legtöbb esetben megfelelő folyadékpótlással, pihenéssel és kímélő étrenddel a gyermek néhány nap alatt teljesen felgyógyul. Intézetünk Sürgősségi Centruma az Üllői út 86. I. bejáraton keresztül folyamatosan fogadja a szüleikkel érkező beteg gyermekeket
- áll a közleményben.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
Egyre drágább a szép mosoly: ma már egyetlen fogászati kezelés is komoly anyagi terhet ró a legtöbb háztartásra.
Máris robbanhat az őszi covid-hullám? Ezekben a megyékben van most a legtöbb beteg: tömve lesznek a várók a következő hetekben
A légúti fertőzéssel kórházba került betegek ötöde volt igazolhatóan covidos.
Különböző betegségeket terjeszthetnek, vírusokat és baktériumokat is átvihetnek, akár emberre is"
A petesejt donorok januártól kompenzációs díjban részesülhetnek - ismertette Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár.
Magyarország továbbra is az élmezőnyben az öngyilkossági statisztikákban – mit árulnak el a számok a társadalom mentális állapotáról?
Egy új kutatás szerint a melatonin hosszú távú szedése összefüggésbe hozható a szívelégtelenség magasabb kockázatával.
Hiába a nyugati fizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
Egy rendhagyó kutatóorvos, biológus páros, akik nem kifelé mennek, hanem befelé jönnek. Lenkey Nóra és Neubrandt Máté azon kevesek közé tartozik, akik nyugatról hazaköltöztek.
Újrakezdődhet az egész koronavírus-járvány? Ijesztő dolgot találtak egy denevérben, ilyet már láttunk egyszer
Ismét egy denevérben találtak olyan vírustörzset, ami kísértetiesen hasonlít arra, amely 2019 végén a világméretű járványt okozta.
A szívhangrendeletet kötelezővé teszi a magzati szívhang bemutatását a terhességmegszakítás előtt álló nőknek.
Az országban november 1-jétől bevezették a dohányzás generációs tilalmát, amely megtiltja a 2007 januárja után születettek számára a dohánytermékek vásárlását és fogyasztását
November 1-jével hivatalosan is megkezdődik a téli krízisidőszak, mely a hajléktalanellátó szervezetek számára minden évben a legtöbb odafigyelést és erőforrást igénylő periódus.
A tök nem csupán halloweeni dekoráció, hanem rendkívül értékes és sokoldalú őszi szuperélelmiszer, amely számos egészségügyi előnnyel rendelkezik.
Rendkívüli közleményt adott ki Karikó Katalin: kamugyógyszert hirdetnek a nevében, senki ne dőljön be a csalóknak
A Nobel-díjas professzor közleményében kiemelte: nem fejlesztett ki semmilyen étrendkiegészítőt, sem más gyógyhatásúnak titulált készítményt.
Az Európai Unió szigorítja a kozmetikai és gyógyszeripari termékek összetevőire vonatkozó szabályokat az emberi egészség védelme érdekében.
A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete szerint 2026 januárjától emelkednek a vérkészítmények térítési díjai.
Újabb halálos vírus csaphat le Európára: már sejtik, honnan kerülhet a kontinensre, ebből még baj lehet
Német szakértők szerint a helyi egészségügyi rendszerek megerősítése nemcsak afrikai, hanem európai érdek is a globális biztonság és az ellátási láncok védelme szempontjából.
Kassai Ilona 97 éves volt.
Országosan minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető a vakcina.