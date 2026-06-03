Te is szedsz ibuprofén, naproxén, szteroid tartalmú pirulákat? Súlyos dolgot közöltek róluk, ezzel sokan nem számoltak!

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Súlyos gyomorproblémákhoz és felszívódási zavarokhoz vezethet, ha nem a megfelelő időben, például éhgyomorra vagy éppen étkezés közben vesszük be a mindennapi gyógyszereinket. A leggyakrabban használt fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők, valamint a pajzsmirigybetegségekre és a cukorbetegségre felírt készítmények esetében különösen fontos a betegtájékoztatók és az orvosi utasítások szigorú betartása - írta meg a Daily Record.
Dr. Kászim Ahmed brit orvosszakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a nem szteroid gyulladáscsökkentőket, mint amilyen az ibuprofén és a naproxén, valamint a szteroidokat és az aszpirint soha nem szabad üres gyomorra bevenni.
Ezek a hatóanyagok ugyanis fokozzák a gyomorsavtermelést, ami kellemetlen gyomorpanaszokat, sőt akár veszélyes gyomorfekélyt is okozhat. Ezért elengedhetetlen, hogy ezeket a gyógyszereket étkezés közben vagy közvetlenül utána vegyük be.
Hasonló figyelmet igényelnek a cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerek is. A leggyakrabban alkalmazott metformin éhgyomorra bevéve súlyos emésztőrendszeri mellékhatásokat, például hányingert, hasmenést és hányást okozhat. Emellett a vércukorszintet csökkentő készítményeknél alapvető fontosságú, hogy a beteg egyen is valamit a bevételükkel egy időben, elkerülve ezzel a vércukorszint hirtelen és veszélyes leesését.
Ezzel szemben bizonyos gyógyszerek kizárólag éhgyomorra fejthetik ki megfelelően a hatásukat, ellenkező esetben a szervezet nem képes azokat hasznosítani. Ennek tipikus példája a pajzsmirigyproblémákra felírt levotiroxin.
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Ha ezt étellel együtt veszik be, a hatóanyag elkeveredik a táplálékkal, és anélkül halad át a tápcsatornán, hogy megfelelően felszívódna. A szakember szerint sok beteg pont emiatt szorul indokolatlanul magas dózisra ebből a készítményből.
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