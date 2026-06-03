2026. június 3. szerda Klotild
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lots of colorful pills
Egészség

Te is szedsz ibuprofén, naproxén, szteroid tartalmú pirulákat? Súlyos dolgot közöltek róluk, ezzel sokan nem számoltak!

Pénzcentrum
2026. június 3. 19:15

Súlyos gyomorproblémákhoz és felszívódási zavarokhoz vezethet, ha nem a megfelelő időben, például éhgyomorra vagy éppen étkezés közben vesszük be a mindennapi gyógyszereinket. A leggyakrabban használt fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők, valamint a pajzsmirigybetegségekre és a cukorbetegségre felírt készítmények esetében különösen fontos a betegtájékoztatók és az orvosi utasítások szigorú betartása - írta meg a Daily Record.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Dr. Kászim Ahmed brit orvosszakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a nem szteroid gyulladáscsökkentőket, mint amilyen az ibuprofén és a naproxén, valamint a szteroidokat és az aszpirint soha nem szabad üres gyomorra bevenni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezek a hatóanyagok ugyanis fokozzák a gyomorsavtermelést, ami kellemetlen gyomorpanaszokat, sőt akár veszélyes gyomorfekélyt is okozhat. Ezért elengedhetetlen, hogy ezeket a gyógyszereket étkezés közben vagy közvetlenül utána vegyük be.

Hasonló figyelmet igényelnek a cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerek is. A leggyakrabban alkalmazott metformin éhgyomorra bevéve súlyos emésztőrendszeri mellékhatásokat, például hányingert, hasmenést és hányást okozhat. Emellett a vércukorszintet csökkentő készítményeknél alapvető fontosságú, hogy a beteg egyen is valamit a bevételükkel egy időben, elkerülve ezzel a vércukorszint hirtelen és veszélyes leesését.

Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
EZ IS ÉRDEKELHET
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
A kutatások szerint a megkérdezett felnőttek 42%-a szedett D-vitamin-kiegészítőt az elmúlt 12 hónapban.

Ezzel szemben bizonyos gyógyszerek kizárólag éhgyomorra fejthetik ki megfelelően a hatásukat, ellenkező esetben a szervezet nem képes azokat hasznosítani. Ennek tipikus példája a pajzsmirigyproblémákra felírt levotiroxin.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ha ezt étellel együtt veszik be, a hatóanyag elkeveredik a táplálékkal, és anélkül halad át a tápcsatornán, hogy megfelelően felszívódna. A szakember szerint sok beteg pont emiatt szorul indokolatlanul magas dózisra ebből a készítményből.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #orvos #gyógyszer #veszély #betegség #figyelmeztetés #gyógyszerek #megelőzés #kezelés #cukorbetegség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:37
19:33
19:21
19:15
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 3.
Ezt rengetegen nem tudják a rájuk váró örökségről: sok magyart érhet váratlan meglepetés 2026-ban
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 3.
Autó, bicikli vagy busz? Kiderült, mivel jár dolgozni a legtöbb magyar
2026. június 3.
Súlyos árat fizethet a semmittevésért ez a korosztály: megjöttek a friss adatok, ők vannak a legnagyobb veszélyben
2026. június 3.
Indul a bírságszezon: 1,5 milliós büntetést kaphat 2026-ban, akinek kertes háza, telke van - csak így lehet megúszni
NAPTÁR
Tovább
2026. június 3. szerda
Klotild
23. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2
4 napja
Még sosem tapasztaltak ilyet az orvosok: megállíthatatlanul tör előre a halálos kór, újabb világjárvány jön?
3
4 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
4
1 hónapja
Óriási tévhit dőlt meg a vízivással kapcsolatban: ezt rengeteg magyar benézte
5
4 hete
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerizált értékpapír
Elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 3. 19:01
Autó, bicikli vagy busz? Kiderült, mivel jár dolgozni a legtöbb magyar
Pénzcentrum  |  2026. június 3. 18:01
Kvíz: Fel tudod idézni, miről nevezetes Trianon? Lássuk, mennyit tudsz a magyar történelmet meghatározó trianoni szerződésről!
Agrárszektor  |  2026. június 3. 19:29
Csúnya bírság jár ezért: húzós csekket kaphat, akinek ilyen van a kertjében