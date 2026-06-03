Hivatalos a bejelentés: váratlan főhőssel tér vissza az egyik legnépszerűbb konzolos sikersorozat

A tegnap esti State of Play során több mint 60 percen keresztül érkeztek az új bejelentések, frissítések és játékelőzetesek. A műsort a Marvel’s Wolverine részletes bemutatója nyitotta, a zárás pedig a God of War-sorozat következő fejezetének, a God of War Laufey-nek a leleplezése volt.

A két nagy bejelentés között számos új megjelenési dátum, gameplay-bemutató és meglepetés várta a játékosokat. Többek között a Control Resonant, az Onimusha: Way of the Sword és a Silent Hill: Downfall is megerősítette idei megjelenését, miközben a 2027-es év is egyre izgalmasabban alakul.

God of War Laufey

A Santa Monica Studio bemutatta a God of War-sorozat következő fejezetét. A történet középpontjában Laufey (Faye), Kratos harcos felesége áll, aki a halál utáni világban indul új kalandra, hogy megmentse szeretteit. A veszélyes mágiával és isteni erőkkel teli birodalomban Faye-nek az alvilág kihívásaival kell szembenéznie.

A God of War Laufey PlayStation 5-re érkezik.

Marathon

A Marathon 2. szezonja már elérhető. Az új szezon friss tartalmakkal, új fejlődési lehetőségekkel és közös szezonális célokkal várja a játékosokat.

Azok számára, akik most csatlakoznának, június 2. és június 9. között zajlik a Marathon Open Play Week esemény, amely során PlayStation Plus előfizetés nélkül is kipróbálható a játék. Az érdeklődők megismerhetik a Tau Ceti IV világát, valamint a játék extraction-shooter mechanikáira épülő PvP és PvE összecsapásokat.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

A mai műsor során három új karakter csatlakozott a játék szereplőgárdájához: Magneto, Green Goblin és Carnage. Doctor Doom oldalán mindhárman a Knights of Doom frakció tagjaiként jelennek meg, és fontos szerepet töltenek be a játék Episode Mode történetében.

Marvel’s Wolverine

Az Insomniac Games új gameplay-bemutatót osztott meg a Marvel’s Wolverine kapcsán. A videó Logan brutális harci stílusára, valamint több fontos karakterre is fókuszált.

A játékosok többek között Jean Greyjel is találkozhatnak, aki Logan oldalán veszi fel a harcot a mutánsokat üldöző Reaverek ellen.

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Until Dawn 2

A Firesprite Games hivatalosan is bejelentette az Until Dawn 2-t.

Az új történet teljesen új szereplőgárdát és helyszínt vonultat fel. A történet középpontjában egy szellemvadász csapat áll, amely első televíziós műsorának forgatására érkezik egy elhagyatott trópusi szigetre, ahol hamarosan veszélyes és természetfeletti eseményekkel találják szemben magukat.

A játék 2027-ben érkezik PlayStation 5-re.

PlayStation Plus

Több új cím is érkezik a PlayStation Plus kínálatába.

A Runescape: Dragonwilds a megjelenés napján bekerül a PlayStation Plus Game Catalog kínálatába, ahol a játékosok egy nyílt világú fantasy túlélőjátékot fedezhetnek fel egyedül vagy barátaikkal.

A PlayStation Plus Premium előfizetők számára a következő hónapokban három klasszikus játék is érkezik: