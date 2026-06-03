2026. június 3. szerda Klotild
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bangkok, Thaiföld - 2022. október 30.: Gamer játszik a PlayStation 5 játékkonzolon DualSense vezérlővel.
Tech

Hivatalos a bejelentés: váratlan főhőssel tér vissza az egyik legnépszerűbb konzolos sikersorozat

Pénzcentrum
2026. június 3. 19:37

A tegnap esti State of Play során több mint 60 percen keresztül érkeztek az új bejelentések, frissítések és játékelőzetesek. A műsort a Marvel’s Wolverine részletes bemutatója nyitotta, a zárás pedig a God of War-sorozat következő fejezetének, a God of War Laufey-nek a leleplezése volt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A két nagy bejelentés között számos új megjelenési dátum, gameplay-bemutató és meglepetés várta a játékosokat. Többek között a Control Resonant, az Onimusha: Way of the Sword és a Silent Hill: Downfall is megerősítette idei megjelenését, miközben a 2027-es év is egyre izgalmasabban alakul.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

God of War Laufey

A Santa Monica Studio bemutatta a God of War-sorozat következő fejezetét. A történet középpontjában Laufey (Faye), Kratos harcos felesége áll, aki a halál utáni világban indul új kalandra, hogy megmentse szeretteit. A veszélyes mágiával és isteni erőkkel teli birodalomban Faye-nek az alvilág kihívásaival kell szembenéznie.

A God of War Laufey PlayStation 5-re érkezik.

Marathon

A Marathon 2. szezonja már elérhető. Az új szezon friss tartalmakkal, új fejlődési lehetőségekkel és közös szezonális célokkal várja a játékosokat.

Azok számára, akik most csatlakoznának, június 2. és június 9. között zajlik a Marathon Open Play Week esemény, amely során PlayStation Plus előfizetés nélkül is kipróbálható a játék. Az érdeklődők megismerhetik a Tau Ceti IV világát, valamint a játék extraction-shooter mechanikáira épülő PvP és PvE összecsapásokat.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

A mai műsor során három új karakter csatlakozott a játék szereplőgárdájához: Magneto, Green Goblin és Carnage. Doctor Doom oldalán mindhárman a Knights of Doom frakció tagjaiként jelennek meg, és fontos szerepet töltenek be a játék Episode Mode történetében.

Marvel’s Wolverine

Az Insomniac Games új gameplay-bemutatót osztott meg a Marvel’s Wolverine kapcsán. A videó Logan brutális harci stílusára, valamint több fontos karakterre is fókuszált.

A játékosok többek között Jean Greyjel is találkozhatnak, aki Logan oldalán veszi fel a harcot a mutánsokat üldöző Reaverek ellen.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Until Dawn 2

A Firesprite Games hivatalosan is bejelentette az Until Dawn 2-t.

Az új történet teljesen új szereplőgárdát és helyszínt vonultat fel. A történet középpontjában egy szellemvadász csapat áll, amely első televíziós műsorának forgatására érkezik egy elhagyatott trópusi szigetre, ahol hamarosan veszélyes és természetfeletti eseményekkel találják szemben magukat.

A játék 2027-ben érkezik PlayStation 5-re.

PlayStation Plus

Több új cím is érkezik a PlayStation Plus kínálatába.

  • A Runescape: Dragonwilds a megjelenés napján bekerül a PlayStation Plus Game Catalog kínálatába, ahol a játékosok egy nyílt világú fantasy túlélőjátékot fedezhetnek fel egyedül vagy barátaikkal.

A PlayStation Plus Premium előfizetők számára a következő hónapokban három klasszikus játék is érkezik:

  • Gitaroo Man – június
  • Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy – július
  • Onimusha: Dawn of Dreams – augusztus
Címlapkép: Getty Images
#tech #játék #hírek #szórakozás #bejelentés #játékok #premier #bemutató #videójáték #előzetes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:37
19:33
19:21
19:15
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 3.
Ezt rengetegen nem tudják a rájuk váró örökségről: sok magyart érhet váratlan meglepetés 2026-ban
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 3.
Autó, bicikli vagy busz? Kiderült, mivel jár dolgozni a legtöbb magyar
2026. június 3.
Súlyos árat fizethet a semmittevésért ez a korosztály: megjöttek a friss adatok, ők vannak a legnagyobb veszélyben
2026. június 3.
Indul a bírságszezon: 1,5 milliós büntetést kaphat 2026-ban, akinek kertes háza, telke van - csak így lehet megúszni
NAPTÁR
Tovább
2026. június 3. szerda
Klotild
23. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
1 hónapja
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
3
4 hete
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
4
2 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
5
1 hónapja
Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvosolható a probléma
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerizált értékpapír
Elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 3. 19:01
Autó, bicikli vagy busz? Kiderült, mivel jár dolgozni a legtöbb magyar
Pénzcentrum  |  2026. június 3. 18:01
Kvíz: Fel tudod idézni, miről nevezetes Trianon? Lássuk, mennyit tudsz a magyar történelmet meghatározó trianoni szerződésről!
Agrárszektor  |  2026. június 3. 19:29
Csúnya bírság jár ezért: húzós csekket kaphat, akinek ilyen van a kertjében