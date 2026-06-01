Alattomos kór pusztít Magyarországon: több millióan érintettek, de alig kérnek az orvosi segítségből

2026. június 1. 09:23

Magyarországon több mint 5,5 millió ember él súlytöbblettel és a lakosság közel egynegyede elhízott. A szakértők szerint az obezitás nem életmódbeli probléma, hanem krónikus betegség, amely több mint kétszázféle szövődmény kialakulásához járulhat hozzá. Egy friss kutatás szerint ugyanakkor az érintetteknek csupán alig több mint harmada fordul orvoshoz segítségért, írja a HVG.

Magyarországon különösen súlyos méreteket öltött az elhízás problémája: több mint 5,5 millió ember él súlytöbblettel, a lakosság közel negyede pedig elhízott. A szakemberek szerint ez nemcsak az egyének egészségét veszélyezteti, hanem az egészségügyi rendszerre is egyre nagyobb terhet ró.

Bár az elhízás világszerte népegészségügyi problémává vált, sokan még mindig személyes kudarcként vagy kizárólag egyéni felelősségként tekintenek rá. Ez a szemlélet erősítheti a társadalmi megbélyegzést is, miközben egy kutatás szerint az érintettek alig több mint harmada kér orvosi segítséget.

Merkely Béla kardiológus, a Semmelweis Egyetem rektora arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon lakosságarányosan kiemelkedően magas a daganatos halálozás, amelyhez az alkoholfogyasztás és a dohányzás mellett az elhízás terjedése is hozzájárul.

A World Obesity Atlas 2025 adatai szerint Európa a világ egyik leginkább érintett régiója a túlsúly és az elhízás szempontjából. Az előrejelzések szerint az amerikai kontinensen 2030-ra a felnőttek mintegy 73 százaléka élhet majd túlsúllyal. Afrikában pedig a következő évtizedekben akár 250 százalékos növekedés is bekövetkezhet egyes térségekben a városiasodás és az életmódbeli változások következtében.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy az obezitás nem pusztán esztétikai vagy életmódbeli kérdés, hanem krónikus, folyamatosan romló betegség. Több mint 200 különböző szövődménnyel hozható összefüggésbe, növeli a krónikus vesebetegség, valamint legalább 13 daganattípus kialakulásának kockázatát, és jelentős szerepet játszhat a magas vérnyomás, illetve a szívelégtelenség kialakulásában is.

Különösen szoros az összefüggés az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség között. Az érintett betegek ellátása gyakran több szakterület együttműködését igényli, ezért kiemelt jelentőségű a korai felismerés és a megfelelő kezelés megkezdése. Az egészségügyi szakemberek szerint egyre nagyobb szükség van az integrált, betegközpontú ellátási modellekre.

Aggasztó tendencia, hogy a gyermekkori elhízás előfordulása is folyamatosan növekszik, ami hosszú távon tovább emelheti a krónikus betegségek gyakoriságát Európában és Magyarországon egyaránt.

Az európai szakmai ajánlások egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a szív- és érrendszeri, valamint az anyagcsere-betegségek kockázatainak korai felismerésére. Az EU Safe Hearts Plan például a rendszeres szűrések, valamint a BMI és a derékkörfogat folyamatos ellenőrzésének fontosságát emeli ki.

A szakértők szerint az elhízás visszaszorításához nem elegendő kizárólag az egyéni felelősség hangsúlyozása. Hosszú távú eredményeket csak a megelőzés, az egészségnevelés és a korai beavatkozás hozhat, különösen a fiatalabb korosztályok körében.

Az érintettek számára a korai orvosi segítségkérés kulcsfontosságú lehet. A személyre szabott életmódváltás és viselkedésterápia mellett szükség esetén gyógyszeres kezelés vagy akár műtéti beavatkozás is szóba kerülhet, megfelelő szakmai felügyelet és utánkövetés mellett.
