Singh Viki korábban a fővárosban élt, ma azonban már egy Eger környéki településen találta meg azt a nyugalmat, amelyre hosszú ideje vágyott.
Tragédia a székesfehérvári házomlás után: hiába küzdöttek az orvosok
Meghalt a hétfői székesfehérvári épületomlás sérültje, akit a mentőegységek többórás munkával szabadítottak ki a romok alól. A férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, állapota a kórházi kezelés ellenére sem javult. Az ügyben a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt nyomoz.
Szerda hajnalban meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte szerdán a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak.
Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült, akit a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon kezeltek.
Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos-életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek.
A mentést követően Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főosztályának vezetője, a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka arról adott tájékoztatást, hogy a több méter mélyen rekedt sérültre egy gerenda zuhant rá. Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök a sérült állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből.
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Az Országos Mentőszolgálat hétfői közlése szerint a székesfehérvári épületomlás helyszínén a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött. Az OMSZ Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai védőfelszerelésben, a törmelék között kúszva elérték a romok alá szorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak. A kimentést követően a sérült vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji belső sérüléseket szenvedett.
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn azt közölte, hogy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt.
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