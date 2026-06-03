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Komoly elismerés érkezett Európából: az UEFA elnöke szerint is világszínvonalú volt a budapesti BL-döntő
Az UEFA elnöke levélben gratulált Csányi Sándornak, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének a szombati BL-döntő sikeres megrendezéséhez.
Aleksander Čeferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke hivatalos levélben gratulált Csányi Sándornak, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökének a budapesti Bajnokok Ligája-döntő kifogástalan és magas színvonalú megrendezéséért.
A hazai szövetség tájékoztatása szerint a szlovén sportvezető köszönetet mondott a professzionális szervezésért, a vendégszeretetért és a kiemelkedő elhivatottságért. Hangsúlyozta, hogy egy ekkora horderejű sportesemény lebonyolítása hatalmas felelősség, amely határozott jövőképet, kiváló vezetői képességeket, valamint a különböző érdekek hatékony összehangolását igényli.
Čeferin kiemelte, hogy a budapesti siker "egyáltalán nem a véletlen műve volt", hanem többéves kemény munka, rendíthetetlen elkötelezettség és aprólékos felkészülés eredménye. A levélben külön méltatta Csányi Sándor személyes szerepvállalását is a rendezvény sikeres megvalósításában.
Az UEFA elnöke úgy fogalmazott, hogy a döntő az egység, a szenvedély, a kiválóság és a barátság valódi ünnepe volt: szerinte a Puskás Aréna világszínvonalú létesítményként méltó helyszínt biztosított Európa legrangosabb klubmérkőzésének. Hozzátette, a stadion egyben a magyar labdarúgás elmúlt évekbeli látványos fejlődésének erőteljes szimbóluma is, amely jól mutatja a sportág hazai jövőjét érintő komoly ambíciókat. A szombati fináléban a címvédő Paris Saint-Germain 1–1-es játékidőt követően büntetőpárbajban győzte le az Arsenalt.
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címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA
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