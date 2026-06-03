Komoly elismerés érkezett Európából: az UEFA elnöke szerint is világszínvonalú volt a budapesti BL-döntő

Az UEFA elnöke levélben gratulált Csányi Sándornak, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének a szombati BL-döntő sikeres megrendezéséhez.

Aleksander Čeferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke hivatalos levélben gratulált Csányi Sándornak, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökének a budapesti Bajnokok Ligája-döntő kifogástalan és magas színvonalú megrendezéséért.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a szlovén sportvezető köszönetet mondott a professzionális szervezésért, a vendégszeretetért és a kiemelkedő elhivatottságért. Hangsúlyozta, hogy egy ekkora horderejű sportesemény lebonyolítása hatalmas felelősség, amely határozott jövőképet, kiváló vezetői képességeket, valamint a különböző érdekek hatékony összehangolását igényli.

Čeferin kiemelte, hogy a budapesti siker "egyáltalán nem a véletlen műve volt", hanem többéves kemény munka, rendíthetetlen elkötelezettség és aprólékos felkészülés eredménye. A levélben külön méltatta Csányi Sándor személyes szerepvállalását is a rendezvény sikeres megvalósításában.

Az UEFA elnöke úgy fogalmazott, hogy a döntő az egység, a szenvedély, a kiválóság és a barátság valódi ünnepe volt: szerinte a Puskás Aréna világszínvonalú létesítményként méltó helyszínt biztosított Európa legrangosabb klubmérkőzésének. Hozzátette, a stadion egyben a magyar labdarúgás elmúlt évekbeli látványos fejlődésének erőteljes szimbóluma is, amely jól mutatja a sportág hazai jövőjét érintő komoly ambíciókat. A szombati fináléban a címvédő Paris Saint-Germain 1–1-es játékidőt követően büntetőpárbajban győzte le az Arsenalt.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

UEFA Bajnokok Ligája Paris Saint Germain 1 1 Arsenal Félidő: 0-1 2026. május 30. szombat 18:00 | Puskás Aréna, Budapest Hazai gólszerzők 65' Ousmane Dembélé (11-esből) Vendég gólszerzők 6' Kai Havertz 75 Labdabirtoklási arány 25 159 Támadások 98 101 Veszélyes támadások 36 4 Kaput eltaláló lövések 1 12 Kaput elkerülő lövések 1 11 Szögletek 3 2 Sárga lapok 4 0 Piros lapok 0 1 Büntetők 0 5 Blokkolt lövések 5 Adatlap létrehozva: 2026.06.03.

címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA