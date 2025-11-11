Vidékre is begyűrűzött a menzabotrány: innen jelentettek fertőzést, megszólalt a közétkeztető cég

Tömeges hányással járó megbetegedések történtek a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskolában, amelyek okát jelenleg vizsgálják - írta meg a 24.hu.

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, Veresegyházon több iskolában is hányással és hasmenéssel járó tömeges megbetegedések jelentkeztek a hétvégén. A fertőzések Budapesten kezdődtek, ahol 470 óvodás esetében jelentettek rosszullétet, mint később kiderült, a menzán elfogyasztott ebéd következtében.

Most a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közleményben reagált a november 7-én történt esetekre, miután több szülő a menzán felszolgált ebédet nevezte meg a megbetegedések forrásaként.

A vállalat idézte Veresegyház Város Önkormányzatának tájékoztatását, mely szerint a megbetegedettek között olyanok is vannak, akik nem fogyasztottak a cég által készített ételből, illetve már korábban is mutattak tüneteket. Az önkormányzat szerint jelenleg egy agresszív, gyorsan terjedő vírus is jelen van, amely hányással és hasmenéssel jár.

A közétkeztető cég hangsúlyozta, hogy a gödöllői intézményekben, valamint a többi ellátott településen nem jelentettek hasonló megbetegedéseket.

A Kalória Kft. jogszabályi kötelezettségének eleget téve bejelentést tett a hatóságoknál. A NÉBIH munkatársai a november 6-i és 7-i nap ételmintáit laboratóriumi vizsgálatra elvitték mind a főzőkonyháról, mind a tálalókonyháról.

A vizsgálati eredmények várhatóan 5-7 nap múlva lesznek elérhetők, amelyekről a cég tájékoztatást fog adni. A közlemény szerint az eset nincs összefüggésben a XIII. kerületben történt eseményekkel.