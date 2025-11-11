2025. november 11. kedd Márton
Vidám kisiskolások egy csoportja a menzán, ebédelnek és beszélgetnek.
Egészség

Vidékre is begyűrűzött a menzabotrány: innen jelentettek fertőzést, megszólalt a közétkeztető cég

Pénzcentrum
2025. november 11. 09:26

Tömeges hányással járó megbetegedések történtek a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskolában, amelyek okát jelenleg vizsgálják - írta meg a 24.hu.

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, Veresegyházon több iskolában is hányással és hasmenéssel járó tömeges megbetegedések jelentkeztek a hétvégén. A fertőzések Budapesten kezdődtek, ahol 470 óvodás esetében jelentettek rosszullétet, mint később kiderült, a menzán elfogyasztott ebéd következtében.

Most a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közleményben reagált a november 7-én történt esetekre, miután több szülő a menzán felszolgált ebédet nevezte meg a megbetegedések forrásaként.

A vállalat idézte Veresegyház Város Önkormányzatának tájékoztatását, mely szerint a megbetegedettek között olyanok is vannak, akik nem fogyasztottak a cég által készített ételből, illetve már korábban is mutattak tüneteket. Az önkormányzat szerint jelenleg egy agresszív, gyorsan terjedő vírus is jelen van, amely hányással és hasmenéssel jár.

A közétkeztető cég hangsúlyozta, hogy a gödöllői intézményekben, valamint a többi ellátott településen nem jelentettek hasonló megbetegedéseket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Kalória Kft. jogszabályi kötelezettségének eleget téve bejelentést tett a hatóságoknál. A NÉBIH munkatársai a november 6-i és 7-i nap ételmintáit laboratóriumi vizsgálatra elvitték mind a főzőkonyháról, mind a tálalókonyháról.

A vizsgálati eredmények várhatóan 5-7 nap múlva lesznek elérhetők, amelyekről a cég tájékoztatást fog adni. A közlemény szerint az eset nincs összefüggésben a XIII. kerületben történt eseményekkel.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #iskola #általános iskola #nébih #fertőzés #menza #vírus #étkeztetés #megbetegedés #veresegyház #hányás

