Az amerikai kontinensről származó amerikai májmétely (Fascioloides magna) egyre jelentősebb problémát jelent a magyar vadgazdálkodásban.
Vidékre is begyűrűzött a menzabotrány: innen jelentettek fertőzést, megszólalt a közétkeztető cég
Tömeges hányással járó megbetegedések történtek a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskolában, amelyek okát jelenleg vizsgálják - írta meg a 24.hu.
Ahogy arról tegnap beszámoltunk, Veresegyházon több iskolában is hányással és hasmenéssel járó tömeges megbetegedések jelentkeztek a hétvégén. A fertőzések Budapesten kezdődtek, ahol 470 óvodás esetében jelentettek rosszullétet, mint később kiderült, a menzán elfogyasztott ebéd következtében.
Most a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közleményben reagált a november 7-én történt esetekre, miután több szülő a menzán felszolgált ebédet nevezte meg a megbetegedések forrásaként.
A vállalat idézte Veresegyház Város Önkormányzatának tájékoztatását, mely szerint a megbetegedettek között olyanok is vannak, akik nem fogyasztottak a cég által készített ételből, illetve már korábban is mutattak tüneteket. Az önkormányzat szerint jelenleg egy agresszív, gyorsan terjedő vírus is jelen van, amely hányással és hasmenéssel jár.
A közétkeztető cég hangsúlyozta, hogy a gödöllői intézményekben, valamint a többi ellátott településen nem jelentettek hasonló megbetegedéseket.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Kalória Kft. jogszabályi kötelezettségének eleget téve bejelentést tett a hatóságoknál. A NÉBIH munkatársai a november 6-i és 7-i nap ételmintáit laboratóriumi vizsgálatra elvitték mind a főzőkonyháról, mind a tálalókonyháról.
A vizsgálati eredmények várhatóan 5-7 nap múlva lesznek elérhetők, amelyekről a cég tájékoztatást fog adni. A közlemény szerint az eset nincs összefüggésben a XIII. kerületben történt eseményekkel.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
Meglepő fordulat: kiderült, mit takarhat az Orbán által emlegetett "védőpajzs", amit az USA-tól kapunk
A szakértő szerint ilyen segítségnek csak végveszélyben vagy nagy válságban van jelentősége.
A vállalat már megtette a szükséges intézkedéseket a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonására és a fogyasztóktól való visszahívására.
Az érintett intézményeket ellátó közétkeztetési cég vezetője a hétvégén nyilatkozott, miszerint mindenben együttműködnek a hatóságokkal.
A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet.
Tömeges ételmérgezés a budapesti menzákon: eddig 47 gyerek került a Heim Pál kórházba, sokan komoly tünetekkel
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, hányásos, hasmenéses panaszokkal valamint kiszáradásos tünetekkel szállították be a gyerekeket.
A friss szenyvízelemzés szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában a covid-örökítőanyag mennyisége az emelkedett koncentráció-tartományban van és tendenciáját tekintve stagnál.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
Egyre drágább a szép mosoly: ma már egyetlen fogászati kezelés is komoly anyagi terhet ró a legtöbb háztartásra.
Máris robbanhat az őszi covid-hullám? Ezekben a megyékben van most a legtöbb beteg: tömve lesznek a várók a következő hetekben
A légúti fertőzéssel kórházba került betegek ötöde volt igazolhatóan covidos.
Különböző betegségeket terjeszthetnek, vírusokat és baktériumokat is átvihetnek, akár emberre is"
A petesejt donorok januártól kompenzációs díjban részesülhetnek - ismertette Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár.
Magyarország továbbra is az élmezőnyben az öngyilkossági statisztikákban – mit árulnak el a számok a társadalom mentális állapotáról?
Egy új kutatás szerint a melatonin hosszú távú szedése összefüggésbe hozható a szívelégtelenség magasabb kockázatával.
Hiába a nyugati fizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
Egy rendhagyó kutatóorvos, biológus páros, akik nem kifelé mennek, hanem befelé jönnek. Lenkey Nóra és Neubrandt Máté azon kevesek közé tartozik, akik nyugatról hazaköltöztek.
Újrakezdődhet az egész koronavírus-járvány? Ijesztő dolgot találtak egy denevérben, ilyet már láttunk egyszer
Ismét egy denevérben találtak olyan vírustörzset, ami kísértetiesen hasonlít arra, amely 2019 végén a világméretű járványt okozta.
A szívhangrendeletet kötelezővé teszi a magzati szívhang bemutatását a terhességmegszakítás előtt álló nőknek.
Az országban november 1-jétől bevezették a dohányzás generációs tilalmát, amely megtiltja a 2007 januárja után születettek számára a dohánytermékek vásárlását és fogyasztását
November 1-jével hivatalosan is megkezdődik a téli krízisidőszak, mely a hajléktalanellátó szervezetek számára minden évben a legtöbb odafigyelést és erőforrást igénylő periódus.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.