Fellázadtak a magyar szülők: undorító dolgokkal etetik a gyerekeiket, óvodák, iskolák is érintettek

Felháborodott szülők petíciót indítottak a budafok-tétényi közétkeztetési szolgáltató szerződésének felbontásáért. A helyi óvodákban és iskolákban felszolgált ételekben ugyanis rendszeresen rovarokat és egyéb idegen anyagokat találtak. A családok szerint a súlyos higiéniai hiányosságok már a gyermekek egészségét veszélyeztetik - írja a Blikk.

A beszámolók szerint a kerületi menzákon tarthatatlanná vált a helyzet. A gyerekek elé került már csótányos főtt krumpli, fülbemászós körte, és olyan borsos tokány is, amelynek szaftjában egy kavics lapult. A Szülők és Nagyszülők a XXII. Kerületi Gyermekekért nevű civil csoportnál a gyomorforgató esetek miatt telt be a pohár. Aláírásgyűjtésükkel azt követelik, hogy az önkormányzat azonnali hatállyal bontson szerződést a jelenlegi szolgáltatóval, és írjon ki egy új, sokkal szigorúbb feltételeket szabó közbeszerzést.

A szervezet a hatékonyabb érdekérvényesítés érdekében heti kérdőívekkel is gyűjti és dokumentálja a panaszokat.

A szülők gyanúja szerint a probléma forrását nem az intézmények tálalókonyháin, hanem a központi főzőkonyhán, illetve az alapanyagok ellenőrzésének hiányosságaiban kell keresni. A családok egy esetleges tömeges fertőzéstől tartanak.

Úgy érzik, hogy a kerület vezetése érdemi intézkedések helyett csupán látszategyeztetésekkel húzza az időt.

Budafok-Tétényben nem új keletű probléma a közétkeztetés állapota. A menzák minősége már korábban is komoly vitákat váltott ki a helyiek körében. A szülők azóta is a higiéniai szabályok szigorú betartását, napi szintű ellenőrzéseket, valamint nagyobb beleszólást és átláthatóságot követelnek. Az interneten terjedő fotók és a friss panaszok alapján azonban a helyzet továbbra sem oldódott meg.