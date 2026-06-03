Félmillió forint az átlagos büdzsé: így spórolnak idén a magyarok a külföldi nyaralásra

Idén a magyarok közel negyven százaléka tervez külföldi nyaralást. Az előző évhez képest többen választanának dél-európai úticélt, különösen Horvátország népszerűsége nőtt jelentősen. Egy friss, országos kutatásából emellett az is kiderült, hogy az utazást tervezők harmada idén többet költ nyaralására, és csaknem minden második utazónak az euró/forint árfolyam alakulása is számít a tervezéskor. A reprezentatív felmérés szerint az utazók fele már minden külföldi útja előtt köt utasbiztosítást, további negyedük pedig alkalmanként, ugyanakkor az idősebb korosztályok tudatosabbak e tekintetben.

A tervezett összköltés átlagosan 500 ezer forint körül alakul, a gyerekes családoknál jellemzően ennél is magasabb. A nyaralást tervezők tudatosan készülnek erre a kiadásra: 61 százalékuknak van kifejezetten utazási célra félretett megtakarítása, és közel 60 százalékuk más nagyobb kiadásról is hajlandó lemondani, hogy megengedhesse magának az utat.

2026-ban az 1-2 napos kiruccanások helyett a legtöbben 3-7 napos pihenésben gondolkodnak, és a repülős utazás is népszerűbb: az utazást tervezők 47%-a venné igénybe, ami mintegy 10%-kal több a tavalyi arányhoz képest, derült ki a Groupama Biztosító és az OTP Bank kutatásából.

Geopolitikai kockázatok, euróárfolyam – több szempontot mérlegelünk

Az úti cél kiválasztásakor a magyarok számára a szálláshely megbízhatósága és a vendégértékelések eredménye a legmeghatározóbb tényező, amelyet szorosan követ a biztonsági helyzet és az esetleges geopolitikai kockázatok figyelembevétele, valamint az úti cél különlegessége. Csaknem minden második utazónak az euró/forint árfolyam alakulása is számít a tervezéskor.

A geopolitikai kockázatokat konkretizálva a kutatás rámutat, hogy az iráni háborús helyzet a megkérdezettek 26 százalékának befolyásolja idei utazási terveit – minden tizedik válaszadónak pedig jelentős mértékben.

Az utazók sok szempontot mérlegelnek előre, és leginkább attól tartanak, hogy rossz időjárást fognak ki: a külföldre rendszeresen utazó magyarok 61 százaléka tart ettől. Ezt követi az értékek és iratok ellopása, az átverések – például taxisok, éttermek részéről –, majd a betegség, a baleset és a poggyász elvesztése. A legutóbbi méréshez képest szinte minden kategóriában nőtt azok aránya, akik tudatosan számolnak ezekkel a lehetséges kellemetlenségekkel.

Generációs szakadék: a legtöbbet utazó, legtöbb káresettel találkozó korosztály a legkevésbé védett

A biztosítási tudatosság erősen korfüggő. Míg az 50-75 évesek 60 százaléka minden egyes útjára köt utasbiztosítást, a 18-29 éveseknek mindössze 31 százaléka. A fiatalabb generációk ugyanakkor a legaktívabb utazók, de ők azok is, akiknél az utasbiztosítás-kötés még nem vált természetes rutinná.

Az ellentmondás különösen szembetűnő, ha a káresemény-tapasztalatokat is megvizsgáljuk. A 18-29 évesek 16 százalékának volt már káreseménye külföldön – ez az összes korosztály közül a legmagasabb arány. A legaktívabban utazó, és kárral is leggyakrabban találkozó korosztály tehát a legkevésbé védett.

Ebben a korosztályban egyfajta bizonytalanság is megmutatkozik: a 30-39 évesek mintegy harmada nem tudja pontosan, mire terjed ki az utasbiztosítása, a 18-29 évesek pedig több mint fele érzi úgy, hogy online nem talál elegendő információt a megfelelő biztosítás kiválasztásához.

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Hamis biztonságérzet

Akik soha nem kötnek utasbiztosítást, elsősorban anyagi okokra hivatkoznak, ugyanakkor a második leggyakoribb ok elgondolkodtató: a nem kötők 36 százaléka úgy gondolja, nem utazik veszélyes helyekre, ezért nincs szüksége biztosításra. A felmérésből az is kiderült, hogy a 18-75 éves lakosság egytizedének volt már káreseménye külföldön, többségüknek azonban szerencsére volt utasbiztosítása.

„Tapasztalataink szerint a leggyakoribb káresemények, például egy gyomorrontás vagy allergiás reakció, esetleg poggyászkár egy nyaralás során bárhol előfordulhatnak, ezért a legközelebbi úticélok esetén is érdemes gondoskodni a megfelelő fedezet meglétéről. Különösen a hosszabb, családi nyaralásokra ajánlott utasbiztosítást kötni vagy népszerű nyaralóhelyek esetén, ahol sokszor csak magánklinikák működnek: ilyenkor az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem nyújt fedezetet maradéktalanul és 24 órás segítségnyújtást sem biztosít, így akár egy egyszerűnek vélt egészségügyi probléma ellátása is könnyen több százezer forintba kerülhet. A biztosítás költsége eltörpül az utazás költsége mellett: egy felnőtt esetén már napi 5-600 forintból, körülbelül egy presszókávé árából több tízmillió forintos fedezetet nyújthat – hívta fel a figyelmet Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

Online kötik, de szívesen kapnának több segítséget

A biztosítást kötők többsége ma már online intézi a szerződéskötést, és jellemzően az utazás előtti utolsó héten – a megkérdezettek 76 százaléka legfeljebb 7 nappal indulás előtt gondoskodik erről. A döntésnél a fedezet a legfontosabb szempont, de közel ugyanolyan súllyal esik latba a biztosítás díja és a korábbi személyes tapasztalat is. A biztosítást kötők kétharmadának van bevált biztosítója – a nagy többség ennek ellenére összehasonlítja az ajánlatokat kötés előtt.

„Saját felületeinken, az OTP internet- és mobilbankon is azt tapasztaljuk, hogy elsősorban online, néhány nappal az utazás előtt keresnek a legtöbben biztosítást. Ám még erre sincs szükség, ha egy átfogó, teljes éves biztosítást kötnek az érintettek, amely a spontán utakra is automatikusan fedezetet nyújt, így nem kell előre tervezni vele. Az éves díja pedig akár kevés utazásnál is kedvezőbb lehet, mint ha külön-külön kötnénk utasbiztosítást. A jól megválasztott biztosítás így hosszú időre, rengeteg kellemetlenségtől óvhatja meg az utazókat” – mutatott rá Pista László, az OTP Bank biztosítási területének vezetője.

A biztosítást kötők háromnegyede pontosan tudja, mire terjed ki a szerződése és hogy hova kell fordulnia kárigény érvényesítésekor – ez örvendetes adat. Közülük mégis minden második utazó szívesen venné igénybe biztosítási szakember tanácsát is.