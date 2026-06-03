Elindult a nagy visszaszámlálás: bemutatkozik a rekordlétszámú vb mezőnye, itt az A-csoport

Alig egy hét múlva kezdődik a foci vb, új sorozatunkban bemutatjuk mind a negyvennyolc résztvevő válogatottat, és tippet is teszünk az egyes csoportok végeredményére. Kezdjük az A-csoporttal, ahol az egyik házigazdát, Mexikóüt rögtön meg is találjuk.

Már csak nyolc napot kell várni a nyár legnagyobb sporteseményére, vagyis a labdarúgó-világbajnokságra. A történelem során három rendezője lesz a vébének (az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada), és újdonság az is, hogy soha nem látott nagyságú, 48 csapatos mezőnnyel indul a torna.

A következő napokban a Pénzcentrumon csoportonként mutatjuk be mind a negyvennyolc részt vevő válogatottat, kitértve a gyengeségeikre, fontos játékosaikra és arra is, mit várnak tőlük a vébén. A sorozatot természetesen az A-csoporttal kezdjük, mely az egyik rendezőt, Mexikót is magában foglalja.

Mexikó: többszáz válogatottság a lábakban, elszabadul a pokol a lelátón

A társházigazda mexikói válogatott egyértelműen a csoport favoritja: Javier Aguirre együttese a hazai pálya előnyére, a fanatikus közönségre és a jelentős nemzetközi tapasztalatra építhet. A csapat gerincét olyan játékosok alkotják, mint Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Johan Vásquez vagy César Montes, miközben már feltűnt egy új generáció is, amelynek egyik legnagyobb ígérete a mindössze 17 éves Gilberto Mora - ő egyébként az egész vébé legfiatalabb játékosa.

A mexikóiak ugyanakkor egy másik rekordert is behívtak: ott lesz a keretben a 40 éves, és immár hatodik világbajnokságára készülő legendás kapus, Guillermo Ochoa is.

Mexikó legnagyobb erőssége a rutin és a szervezettség, ugyanakkor kérdéses, hogy a védelem mennyire tud ellenállni a gyors kontrákra építő ellenfeleknek. A csapatnak hosszú évek óta gondot jelent, hogy kevés játékosa futballozik a legmagasabb európai szinten, és a hazai bajnokság dominanciája időnként visszaüt a nemzetközi porondon. Ha azonban Álvarez képes uralni a középpályát, a mexikóiaknak reális esélyük van csoportelsőként továbbjutni.

Dél-Afrika: 16 év után újra a pályán

A 'Bafana Bafana' hosszú kihagyás után tér vissza a világbajnokságra (2010, azaz a saját rendezésű vébéjük óta nem láttuk őket), és talán éppen az esélytelensége lehet a legnagyobb fegyvere. Hugo Broos szövetségi kapitány olyan csapatot rakott össze, amely rendkívül szervezetten védekezik, és játékosainak jelentős része a kontinens egyik legerősebb klubjából, az afrikai Bajnokok Ligáját megnyerő Mamelodi Sundownsból érkezik.

A dél-afrikaiak erőssége a fegyelmezett védekezés és a széleken meglévő sebesség, ugyanakkor komoly problémát jelenthet a gólszerzés. A támadójáték gyakran egy-egy villanásra épül, ezért a csapatnak minden megszerzett pontnak különösen nagy jelentősége lehet. Meghatározó játékosként Percy Tau és Lyle Foster emelhető ki, akik képesek váratlan helyzeteket teremteni az ellenfelek kapuja előtt.

Dél-Korea: Szon hattyúdala következik

A dél-koreai válogatott a csoport egyik legkiegyensúlyozottabb csapata: az ázsiai selejtezőkből veretlenül jutott ki a tornára, keretében pedig több olyan futballista szerepel, akik Európa legerősebb bajnokságaiban bizonyítottak. Son Heung-min valószínűleg utolsó világbajnokságára készül, mellette Kim Min-jae, Lee Kang-in és Hwang Hee-chan is komoly nemzetközi rutinnal rendelkezik.

A koreaiak legnagyobb erőssége a fegyelem, az intenzív letámadás és a gyors átmeneti játék. A gondot inkább az jelentheti, hogy támadásban sokszor túlságosan Sonra építenek, így ha a riválisok képesek semlegesíteni a Tottenham egykori támadóját, könnyen akadozhat a játékuk. A keret minősége alapján sokan őket tartják a mexikóiak első számú kihívójának a csoportban.

Csehország: motorikus középpálya, nagy remények

Húsz év után tér vissza a világbajnokságra a cseh válogatott, amelynek stílusa aligha fog szépségdíjakat nyerni, viszont rendkívül hatékony lehet. Miroslav Koubek együttese a fizikális futballra, a pontrúgásokra és a stabil védekezésre épít, miközben támadásban elsősorban Patrik Schick gólerősségében bízik. A csapat másik meghatározó alakja a West Ham United egyik motorja, Tomáš Souček, aki nem csak a középpályán, hanem a fejpárbajok során egyaránt kulcsszerepet játszhat.

A csehek egyik legnagyobb fegyvere a párharcok megnyerése és a pontrúgások kihasználása, ugyanakkor a gyors, technikás ellenfelek ellen sebezhetőek lehetnek. A széleken nincs kiemelkedő sebességük, és a védelem sem tartozik a legfürgébbek közé. Ha azonban Schick jó formában érkezik a tornára, Csehország könnyen lehet az A-csoport egyik kellemetlen meglepetése.

Pénzcentrum-tipp a csoport végeredményére: