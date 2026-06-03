Elképesztő csalássorozatot leplezett le a NAV: több százmilliós kárt okoztak a hamisítók

Több mint 350 millió forintos vagyoni hátrányt okozó mosószerhamisító hálózatot számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók országszerte több mint ötven helyszínen tartottak rajtaütést, amely során jelentős mennyiségű hamis címkét, nyomdaipari berendezést és készpénzt foglaltak le. Az ügyben tizenkét gyanúsítottat hallgattak ki, közülük nyolcan őrizetbe kerültek.

Több százmillió forintos kárt okozó mosószerhamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak eljárást. A nyomozás adatai szerint az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez ismert, keresett márkák csomagolásait megtévesztően utánzó címkéket készítettek. A termékeket ezt követően felcímkézték és továbbértékesítették. A sértettek között közismert mosó- és tisztítószer-, valamint kozmetikai termékeket gyártó vállalatok szerepelnek.

A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a napokban összehangolt országos akciót hajtottak végre, amelynek során több mint ötven helyszínen tartottak rajtaütést. A hatóságok számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, köztük két nagy teljesítményű, komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágót, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket, valamint mintegy 200 ezer hamis címkét.

A NAV tájékoztatása szerint a lefoglalt gépek egyetlen nyolcórás műszak alatt akár 27 ezer címke előállítására is képesek. A nyomozók emellett Elf Bar-csomagolásokat és hamis parfümöket is találtak.

A hatóságok több mint 35,5 millió forintot és 7500 euró készpénzt foglaltak le, továbbá zárolták az elkövetők bankszámláit, amelyeken összesen 167 millió forint és 106 ezer euró volt. A várható megtérülés érdekében tíz ingatlant is zár alá vettek. Az ügyben keletkezett vagyoni hátrány meghaladja a 350 millió forintot.

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A nyomozók gyártókat és vásárlókat is kihallgattak, valamint az előállításban és értékesítésben részt vevő 12 gyanúsítottat vonták eljárás alá. Közülük nyolc embert őrizetbe vettek, hét esetben pedig a bíróság elrendelte a letartóztatást. A többi gyanúsított szabadlábon védekezhet.

A NAV közlése szerint az elmúlt években több illegális mosószergyár működését is felszámolták, és a jogsértő tevékenységet folytató személyeket felelősségre vonták.