Jelentős gázkészletek feltárása indult el a világ egyik legnagyobb olajmezőjén, ahol a Mol is érdekelt.
Elképesztő csalássorozatot leplezett le a NAV: több százmilliós kárt okoztak a hamisítók
Több mint 350 millió forintos vagyoni hátrányt okozó mosószerhamisító hálózatot számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók országszerte több mint ötven helyszínen tartottak rajtaütést, amely során jelentős mennyiségű hamis címkét, nyomdaipari berendezést és készpénzt foglaltak le. Az ügyben tizenkét gyanúsítottat hallgattak ki, közülük nyolcan őrizetbe kerültek.
Több százmillió forintos kárt okozó mosószerhamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak eljárást. A nyomozás adatai szerint az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez ismert, keresett márkák csomagolásait megtévesztően utánzó címkéket készítettek. A termékeket ezt követően felcímkézték és továbbértékesítették. A sértettek között közismert mosó- és tisztítószer-, valamint kozmetikai termékeket gyártó vállalatok szerepelnek.
A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a napokban összehangolt országos akciót hajtottak végre, amelynek során több mint ötven helyszínen tartottak rajtaütést. A hatóságok számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, köztük két nagy teljesítményű, komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágót, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket, valamint mintegy 200 ezer hamis címkét.
A NAV tájékoztatása szerint a lefoglalt gépek egyetlen nyolcórás műszak alatt akár 27 ezer címke előállítására is képesek. A nyomozók emellett Elf Bar-csomagolásokat és hamis parfümöket is találtak.
A hatóságok több mint 35,5 millió forintot és 7500 euró készpénzt foglaltak le, továbbá zárolták az elkövetők bankszámláit, amelyeken összesen 167 millió forint és 106 ezer euró volt. A várható megtérülés érdekében tíz ingatlant is zár alá vettek. Az ügyben keletkezett vagyoni hátrány meghaladja a 350 millió forintot.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A nyomozók gyártókat és vásárlókat is kihallgattak, valamint az előállításban és értékesítésben részt vevő 12 gyanúsítottat vonták eljárás alá. Közülük nyolc embert őrizetbe vettek, hét esetben pedig a bíróság elrendelte a letartóztatást. A többi gyanúsított szabadlábon védekezhet.
A NAV közlése szerint az elmúlt években több illegális mosószergyár működését is felszámolták, és a jogsértő tevékenységet folytató személyeket felelősségre vonták.
Történelmi lépésre készül Elon Musk: minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése jöhet, de van egy bökkenő
Elon Musk űrkutatási vállalata, a SpaceX minden idők legnagyobb, 1750 milliárd dollár értékű tőzsdére lépésére készül.
Versenyt fut az idővel a Tisza-kormány: hiába van meg a 6000 milliárdos uniós keret, gyorsan kell lépni
A kabinet a vártnál lényegesen több európai uniós helyreállítási forrást szabadított fel, most versenyfutásban van az idővel, hogy a határidőig fel is használja a keretet.
Új csúcsra emelkedett a BUX, miközben az OTP és a Telekom is fontos ellenállási szintek közelébe ért.
Három azonnali lépés, amivel elkerülhető a gazdasági stagnálás Magyarországon: gyors döntésekkel eljöhet a felívelés?
Az új kormánynak rövid távon pótköltségvetést kell készítenie, illetve konkrét lépésekkel kell elindulnia az euróövezeti csatlakozás felé – mondta Csaba László közgazdász.
Az eurót 7 órakor 355,04 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 354,72 forintnál.
A magyar fizetőeszköz nemcsak napi szinten javított, hanem az év eleje óta is jelentős felértékelődést mutat.
Elképesztő trükkel próbált eltüntetni 200 milliót ez a személyszállító cég: gigabírságot varrtak a nyakukba
A szabálytalanságokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tárta fel egy ellenőrzés során.
Érkeznek Kapitány, Kármán és Vitézy bejelentései: ezt tárgyalták ki Brüsszelben, rengeteg lakásépítést vizsgálhatnak felül
A kormány néhány napja megállapodott az Európai Bizottsággal a korábban befagyasztott, 16,4 milliárd euró összegű uniós forrás felszabadításáról - most kiderült, mire fordítanánk.
Körvonalazódik a KATA-rendszer: sok ugyan még a kérdőjel, de az biztos, hogy a korábbi, rendkívül népszerű adózási rendszer vissza fog jövőre térni.
A szolidaritási hozzájárulás kivezetését, a gépjárműadó visszaadását, a helyi közösségi közlekedés állami támogatásának visszaállítását és a korábban elvett hatáskörök visszatelepítését sürgeti a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
Rendkívüli újítást vezettek be a Revolutnál: ezzel az apró beállítással örökre elfelejtheted a bonyolult kódokat
A magyarországi fióktelephez tartozó Revolut-felhasználók számára már elérhető a másodlagos azonosító beállítása.
A magyar miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, ahol a gazdasági és szövetségi kapcsolatokat tekintették át.
Mivel a támogatás utófinanszírozott, a költségeket saját megtakarításból vagy kamattámogatott hitelből kell megelőlegezni.
Elképesztő reakciót hozott a választás a pénzpiacokon: karnyújtásnyira került az euró, de egyetlen rossz lépés mindent romba dönthet
Az elhamarkodott költekezés azonban évtizedekre visszavetheti az országot.
Újabb fontos mutatóban lettünk sereghajtók: már az összes környező ország előttünk jár, egyre nagyobb a baj
A magyar visszaesés mértéke és tartóssága kizárja, hogy pusztán módszertani eltérésekről legyen szó.
Sorsdöntő találkozók kezdődnek: a legfontosabb EU-biztos érkezik Magyarországra, a források hazahozatala a tét
Kedden Budapestre látogat Michael McGrath, az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa
Titokban újabb kínai gigahitelt vettek volna fel Lázárék: megszólalt a költségvetésben tátongó lyukról a Számvevőszék
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) részletes magyarázatot adott az idei költségvetésből hiányzó, 286 milliárd forintos tétel ügyében.
1,7 százalékkal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye 2026 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.