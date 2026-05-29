Áprilisban 5410 gyermek született és 9946-an haltak meg Magyarországon, vagyis közel kétszer annyian veszítették életüket, mint ahány újszülött világra jött.
Egészségi állapotáról vallott Deák Bill Gyula: így érzi most magát a 77 éves rocklegenda
Felesége elvesztése és térdfájdalmai miatt fizikailag és lelkileg is nehéz időszakon megy keresztül a 77 éves Deák Bill Gyula, a visszavonulást azonban nem tervezi. A magyar blues legendája a nehézségek ellenére is folyamatosan koncertezik, hangja pedig ugyanolyan erőteljes, mint évtizedekkel ezelőtt - jelentette a Blikk.
A több mint ötven éve pályán lévő énekes őszintén beszélt arról, hogy a fellépések egyre nagyobb fizikai kihívást jelentenek számára. Térdfájdalmai miatt már nem bír sokáig állni a színpadon, ezért koncertjeit leginkább ülve énekli végig.
Elmondása szerint ez a korral jár, ő pedig igyekszik karbantartani magát: a mai napig súlyzózik és tornázik. Mivel hangja a régi, és a zene iránti szenvedélye is hajtja előre, esze ágában sincs abbahagyni a zenélést.
A fizikai megpróbáltatások mellett lelkileg is komoly terhet cipel, hiszen egy éve veszítette el feleségét, akivel hosszú, boldog házasságban éltek. A gyász máig kíséri. Saját bevallása szerint az idő múlásával valamivel könnyebb ugyan, de továbbra is nehéz feldolgozni a veszteséget.
A fájdalomban a zene és a fellépések nyújtanak számára vigaszt. Az előadó elárulta, hogy ennyi év után is érez magában egy kis egészséges izgalmat a színpadra lépések előtt, a közönség szeretete pedig folyamatosan erőt ad neki a folytatáshoz.
