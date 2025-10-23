2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Női nő kezek töltelék citrommal nyers pisztráng halak a konyhaasztalon edényekkel és összetevőkkel. Valódi főzés előkészítése, lépésről lépésre
Egészség

Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki

Pénzcentrum
2025. október 23. 16:00

Világviszonylatban ugyan kevés halat esznek a magyarok, a karácsony közeledtével előkerülnek a hagyományos halételek receptjei. Érdemes azonban nagyon átgondolni, milyen halat vásárolunk, ugyanis egyes fajtákban nem elhanyagolható higanyszintet mutattak ki, amiért az ipari tevékenység okolható. A legszennyezettebb fajták a nagyobb testű ragadozó halak, míg például a kagylót és a garnélarákot biztonságosabban fogyaszthatjuk. A konzervek esetében szintén fontos, milyen terméket veszünk le a polcról.

Bár a magyarok viszonylag kevés halat fogyasztanak – évi 6 kilót/fő, míg a világon évente 21 kilogramm az átlagos fejenkénti halfogyasztás –, a halat itthon is hosszú idő óta egészséges táplálékként tartják számon. Nagyon nem mindegy azonban, hogy honnan és milyen halat veszünk, főleg a karácsony közeledtével: a szennyezett hal fogyasztása ugyanis elsődleges forrása a higanykitettségnek. Ez a nehézfém különösen káros az emberi szervezetre, idegrendszeri károsodást, vesekárosodást és fejlődési rendellenességeket okozhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A higanykoncentrációt az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) rangsorolta és elemezte a különböző halpopulációkban és mintanagyságokban. A rangsorban millió részekben fejezik ki a nehézfém sűrűségét, és bár az egyes halfajtákkal kapcsolatos adatok több évesek vagy akár évtizedesek, összességében nem változott a kimutatott higanyszint: az FDA és az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) közös elemzése alapján nincs növekedés vagy csökkenés ezekben a számokban.

A halpopulációk szennyezettségét a széntüzelésű erőművek és gyárak által kibocsátott higany okozza, ami szennyezi a levegőt és a természetes vizeket. Innen veszik fel a táplálékkal a mérgező anyagokat a kisebb élőlények és halak, majd a nehézfém általuk indul el felfelé a táplálékláncban: mivel a nagyobb halak elfogyasztják a kisebbeket, a koncentráció minden egyes lépéssel ebben a láncolatban.

Kapcsolódó cikkeink:

Ezek a halak a legszennyezettebbek

A higanyszint változhat fajta, méret és élőhely szerint, viszont általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a hal, annál magasabb a mért higanykoncentrációja. Ilyenek a nagy ragadozó halak, mint például a marlin (0,49 milliomod rész), a nagyszemű tonhal (0,69 milliomod rész), a cápa (0,98 milliomod rész) vagy akár a kardhal (ahol ez az érték 1).

A legnagyobb koncentrációt a homoki cseréphalban mutatták ki, méghozzá a Mexikói-öbölben található példányokban, amikben 1,12 milliomod rész a higanysűrűség. Ezek a halak mélyvízi fenéklakók, akár 30-40 évig is élhetnek és körülbelül 36 kilogrammosra nőnek meg. Kitettségük azért különösen magas, mert a mexikó-öböli cseréphalak meleg, sekély vizekben élnek (90-300 méter), így az ipari tevékenységből származó szennyező anyagok csapdába esnek a területen, a halak pedig a kisebb szennyezett zsákmányokból hamar felhalmozzák a higanyt.

Na de akkor mit lehet enni és abból mennyit?

A kutatásnak köszönhetően azt is tudjuk, hogy egy adott hal mennyire biztonságos a fogyasztás szempontjából, illetve mennyi ezekből az ajánlott havi adag. Négy kategóriát különböztethetünk meg: az elsőben azok a tengeri herkentyűk sorakoznak, melyekben elhanyagolható a higany tartalma. Ilyenek például a kagylók, a fésűkagylók és a garnélák, hiszen apró méretükből adódóan kevésbé halmozódik fel bennük a nehézfém, így biztonságosabban fogyaszthatjuk.

A második kategóriába sorolt halakra viszont már jobban oda kell figyelni, ezekből egy hónap alatt legfeljebb hat adagot ajánlott bevinni a szervezetünkbe. Ez nagyjából heti egy halételt jelent, például tőkehalból, sügérből vagy tonhal konzervből, mivel ezeknek a higanykoncentrációja 0,1 és 0,3 közötti értéket mutat.

A harmadik kategória tengeri herkentyűiben már magasnak mondható a higanytartalom. Ezekre fokozottan oda kell figyelni, és legfeljebb havonta három alkalommal érdemes belőlük fogyasztani. Ilyen például a sárgaúszójú tonhal és a fehér tonhal, de többek között a fekete tőkehal és a fűrészes sügér is ide tartozik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A negyedik kategória halai pedig a már fentebb is tárgyalt nagyobb, ragadozó halakat jelenti, mint például a a cápa, a kardhal vagy a homoki cseréphal. Ezekben olyan magas a higanytartalom (0,5 és 1,12 milliomod rész közötti), hogy fogyasztásukat teljesen kerülni kell. Ugyan a cápa például távolinak tűnik innen Magyarországról, nem kell nagyon messzire menni ehhez, hiszen Horvátország egyes éttermeiben is felszolgálnak már ilyen fogásokat. Így ha tengerparti nyaralást tervezünk, érdemes nagyon megnézni az étlapon, hogy mit rendelünk, ez pedig a többi tengeri herkentyűre is igaz.

Összességében tehát azt láthatjuk, hogy egyes esetekben a higanykoncentráció kellően alacsony a fogyasztáshoz, de az nem mindegy, hogy milyen időközönként és mennyit eszünk ezekből. Kiemelten fontos odafigyelni még a kisgyermekek és a várandós nők elé került halételekre is, mivel ők különösen érzékenyek lehetnek ezekre az anyagokra.

A konzervek címkéjét is olvasd el!

Érdemes odafigyelni a konzervekre is, ugyanis egyáltalán nem mindegy, milyen terméket emelünk le a polcról. Azok a tartósított halak a biztonságosak, amik alapvetően kisebb halból készülnek – hiszen ezek nem halmozzák fel a nehézfémet kisebb szennyezett halak elfogyasztásával –, így a higanytartalmuk is alacsonyabb (ilyenek például a „chunk light” tonhalkonzervek, amik apróra felvágott, kevésbé jellegzetes ízű termékeket jelent).

A konzerv lazac szintén kevesebb higanyt tartalmaz, mert a lazac a többi kisebb, rövidebb életű halhoz hasonlóan kevesebbet higanyt halmoz fel. Emellett azt is jó tudni, hogy a konzerválási folyamat során a higanyban gazdag részeket eltávolíthatják, így még biztonságosabbá válik ezek fogyasztása.

Ha viszont szeretnénk biztosra menni, érdemes kifejezetten hazai halat vásárolni. Ezek jóval kisebb és ellenőrizhetőbb halgazdaságokból származnak, amik nem tartalmaznak mérgező anyagokat. Elsősorban a halpiacokon és a halboltokban érdemes körülnézni, ha jó minőségű és friss halat szeretnénk.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #karacsony #élelmiszer #horgászat #hal #halfogyasztás #környezetszennyezés #táplálkozás #halászat #horgász #szennyezés #mérgező

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Ágh István költő

Elhunyt Ágh István költő

Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze.

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:26
17:22
17:02
16:00
15:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 23.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 23.
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
2025. október 23.
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
2025. október 22.
Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 23. csütörtök
Gyöngyi
43. hét
Október 23.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Október 23.
Mole Avogadro nap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
2
3 hete
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
3
22 órája
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
4
1 hete
Óriási zsákutcában menetel rengeteg magyar: így biztos összeomlás lesz a vége
5
1 hete
Elképesztő nyomás alatt vannak a középkorú magyarok: egy egész generáció szenved
PÉNZÜGYI KISOKOS
Trade financing
(Kül)Kereskedelem finanszírozására irányuló banktevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 23. 15:15
Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció
Pénzcentrum  |  2025. október 23. 14:29
Megfázás, influenza, COVID? Nem mítosz, még mindig van különbség köztük: mutatjuk, mi az
Agrárszektor  |  2025. október 23. 15:58
Közeleg a vihar: így mossa el a brutális eső Magyarországot