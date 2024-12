Kitálaltak a haltenyésztők: 10-ből 4 halat csak karácsonykor tudnak eladni

MTI Link a vágólapra másolva

A karácsonyi halkínálatot és a belföldi haltermelés eredményeit mutatták be az Agrárminisztérium (AM), a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL), az Agrármarketing Centrum (AMC) és a METRO Magyarország együttműködésével megrendezett sajtótájékoztatón Budaörsön - közölte az AM.

Az esemény kiemelt célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a halfogyasztás jelentőségére, és népszerűsítse a kiváló minőségű magyar halakat - írták. Nobilis Márton, az AM élelmiszergazdaságért és agrárszakképzésért felelős államtitkára az eseményen elmondta, ez az időszak kiemelten fontos a haltenyésztők, az eladók számára, hiszen az összes halfogyasztás 40 százaléka realizálódik karácsony körül. Az egyes termelők esetében pedig saját éves halértékesítésük 70 százalékát is elérheti az ilyenkor eladott mennyiség. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Hozzátette, a belföldi halfogyasztás mértéke emelkedik, az egy főre jutó éves mennyiség 5,7 kilogrammról 6,7 kilogrammra nőtt az elmúlt években. A "Kapj rá!" kampány 2013 és 2020 között 24 százalékkal növelte a halfogyasztást. A kormány további forrásokat is biztosított a népszerűsítéshez, erre a célra 2020 óta 700 millió forint állt rendelkezésre. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy kiváló minőségű halak kerülhetnek a karácsonyi asztalra. Az AM az érintettek támogatása érdekében jelentős lépéseket tett: 27 százalékról 5 százalékra csökkentette a hal áfakulcsát, valamint pótlólagos forrásokat biztosított a haltermelő tavak fenntartására. Nobilis Márton hangsúlyozta, a halfogyasztás népegészségügyi szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen a hal kiváló minőségű fehérje- és omega-3 forrás. Emellett a haltenyésztés fenntarthatósági szempontból is előnyös, hiszen a halak takarmányhasznosítása rendkívül hatékony. EZ IS ÉRDEKELHET Ponty szelet ára 2024: ennyibe kerül idén a karácsonyi asztalra kerülő hal, itt az árlista A lakosság 80 százalékának karácsonyi asztalán idén is jelen lesz a hal, ennek köszönhetően az éves hazai halfogyasztás 35-40 százaléka karácsonyra koncentrálódik.

