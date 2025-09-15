Oda a horgászatnak, fulladozik a Holt-Maros: ez az agresszív betolakodó mindent elfojt

Nincs más megoldás, teljes lecsapolással lehet kiirtani az invazív vízitököt a Holt-Marosból, különben elpusztul az őshonos élővilág.

Még múlt hét csütörtökön széleskörű egyeztetést tartottak a Holt-Maros jövőjéről, amelyen többek között szó esett a sétány karbantartásáról, a zöldfelületek rendezéséről, a vízügyi infrastruktúra állapotáról, valamint az agresszíven terjedő vízitök kiirtásának lehetőségeiről - írta a Pecaverzum.

A probléma nem új keletű, sok éve téma, hogy a Holt-Maros egyik szakaszán nagyon elszaporodott a vízitök. A nagy levelű növény eltakarja a vízfelületet, vastag szára pedig szinte lehetetlenné teszi a horgászatot. A vízfelület kezelője a Szegedi Vízmű Zrt. korábban már elismerte: az inváziós faj, amely vélhetően lakossági telepítéssel került a Holt-Marosba, mára komoly gondot okoz a területen.

A fenntartó és a helyi horgászegyesület több módszerrel próbálkozott az invazív vízinövény visszaszorítására, azonban mára kiderült, tartós eredményt kizárólag a teljes lecsapolással és mederkotrással lehetne elérni.

A mostani egyeztetés azért is mérföldkő, mert először indult valódi párbeszéd a Holt-Maros rehabilitációjáról és arról, hogyan lehetne tartósan rendezni a helyzetet.