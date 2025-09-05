A magyar fiatalok körében egyszerre jelent komoly problémát a túlsúly és a torzult testkép.
Végre reagált a Meta a tragédiákra: az AI chatbotok nem beszélhetnek a tinikkel az öngyilkosságról
A Meta szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezet be mesterséges intelligencia alapú chatbotjainál, miután aggályok merültek fel a fiatalkorúakkal folytatott érzékeny témájú beszélgetésekkel kapcsolatban - írta a BBC.
A vállalat bejelentette, hogy blokkolni fogja a chatbotok azon képességét, hogy tizenévesekkel öngyilkosságról, önsértésről és étkezési zavarokról beszélgessenek. Ehelyett a fiatalokat szakértői forrásokhoz irányítják az ilyen érzékeny témákban. A döntés két héttel azután született, hogy egy amerikai szenátor vizsgálatot indított a technológiai óriáscég ellen, miután egy kiszivárgott belső dokumentumban arra utaló jegyzetek szerepeltek, hogy a cég MI-termékei "érzéki" beszélgetéseket folytathatnak tizenévesekkel.
A Meta szóvivője hangsúlyozta: "A kezdetektől fogva beépítettünk védelmi mechanizmusokat a tizenévesek számára MI-termékeinkbe, beleértve azt is, hogy biztonságosan reagáljanak az önsértéssel, öngyilkossággal és étkezési zavarokkal kapcsolatos kérdésekre."
A vállalat a TechCrunch technológiai hírportálnak pénteken elmondta, hogy "extra óvintézkedésként" további biztonsági korlátokat építenek be rendszereikbe, és ideiglenesen korlátozzák azokat a chatbotokat, amelyekkel a tizenévesek interakcióba léphetnek. Andy Burrows, a Molly Rose Alapítvány vezetője azonban "döbbenetesnek" nevezte, hogy a Meta olyan chatbotokat tett elérhetővé, amelyek potenciálisan veszélyeztethetik a fiatalokat.
Miközben a további biztonsági intézkedések üdvözlendők, a termékek piacra dobása előtt - nem pedig visszamenőlegesen, amikor már kár keletkezett - kellene elvégezni a megfelelő biztonsági teszteket
- mondta. A Meta közölte, hogy az MI-rendszereik frissítései folyamatban vannak. A vállalat már most is "tizenéves fiókokba" helyezi a 13-18 év közötti felhasználókat a Facebookon, Instagramon és Messengeren, olyan tartalom- és adatvédelmi beállításokkal, amelyek biztonságosabb élményt nyújtanak számukra.
A változtatások az MI-chatbotok fiatal vagy sérülékeny felhasználókat félrevezető potenciáljával kapcsolatos aggodalmak közepette történnek. Nemrégiben egy kaliforniai házaspár beperelte a ChatGPT készítőjét, az OpenAI-t tizenéves fiuk halála miatt, azt állítva, hogy a chatbot öngyilkosságra bátorította őt.
Eközben a Reuters pénteken arról számolt be, hogy a Meta MI-eszközeit, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára chatbotok létrehozását, néhányan - köztük egy Meta-alkalmazott is - női hírességeket utánzó, flörtölő "paródia" chatbotok készítésére használták. A hírügynökség szerint a chatbotok gyakran azt állították, hogy ők az igazi színészek és művészek, és "rendszeresen tettek szexuális ajánlatokat" a tesztelés hetei alatt.
Fertőz a nyugat-nílusi láz Magyarországon: három újabb beteget azonosítottak, mind kórházba kerültek
gy a héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma ötre nőtt, melyből 4 volt hazai és egy importált eredetű.
Idén is ingyenes lesz a HPV elleni oltás, de ehhez nyilatkozatot kell kitölteni a szülőnek, hogy a gyerekek megkaphassák.
Közölték, hogy a visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket.
A kereskedelmi forgalomból származó és az élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszereknek 10 %-a nem bizonyult megfelelőnek mikrobiológiai hatékonyság szempontjából.
Hatalmas a túlterheltség a szombathelyi onkológián, egy beteg nem kevesebb időt, 9 órát várt egy kétperces konzultációra.
Az elhízás elleni küzdelemben új fejezetet nyitottak a GLP-1 receptor agonista hatóanyagú gyógyszerek, amelyek forradalmi hatékonyságot ígérnek.
Budapesti déli részén, és több megyeszékhelyen is emelkedést mutattak a szennyvízből kinyert örökítőanyag-mennyiségek.
Magyarországon aggasztó tendencia, hogy az elhízás egyre fiatalabbakat érint.
Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett.
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
