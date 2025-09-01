2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
22 °C Budapest
Portland, OR, USA - 2024. november 11: A havi aktív felhasználók száma alapján legnépszerűbb közösségi médiaalkalmazások, köztük a Facebook, a YouTube, az Instagram, a WhatsApp, a TikTok, a WeChat, a Telegram, a Messenger és a Snapchat
Tech

Új korszak jön a közösségi médiában – fiatalok százezrei szembesülhetnek a rendszer hibáival

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 15:46

Az ausztrál kormány által megrendelt jelentés szerint a szelfi alapú életkor-ellenőrző szoftverek alkalmasak lehetnek a fiatalkorúak közösségi média tilalmának betartatására, azonban egyes csoportoknál elfogadhatatlan pontatlanságot mutatnak, ami aggályokat vet fel a decemberi bevezetés előtt, írta a Reuters.

A hétfőn közzétett jelentés megállapította, hogy a fénykép-alapú életkor-becslő termékek általánosságban pontosak, gyorsak és tiszteletben tartják a magánéletet, de a 16 éves korhatárhoz közeli személyeknél romló eredményeket mutatnak.

A megállapítások előrevetítik, hogy a decemberben életbe lépő tilalom vegyes felhasználói élményt eredményezhet: míg a korhatárnál három évvel idősebb kaukázusi felhasználók minimális fennakadásra számíthatnak, a nem kaukázusi felhasználók és a tinédzser lányok nehézségekkel szembesülhetnek.

A helyzet bonyolultabb lehet a közösségi média platformok számára is, beleértve a Meta Instagramját és az Alphabet YouTube-ját, amelyeknek a törvény értelmében bizonyítaniuk kell, hogy észszerű lépéseket tesznek a 16 év alatti felhasználók blokkolására, különben akár 49,5 millió ausztrál dolláros (32 millió USD) bírságra számíthatnak.

A tesztelés során a 19 év feletti személyeknél magas pontosságot mértek, de a korhatár körüli három éves sávban lévők egy olyan "szürke zónába" esnek, ahol a rendszer bizonytalansága magasabb.

A 16 éves felhasználóknál 8,5% az esélye annak, hogy a rendszer fiatalabbnak becsüli őket, így esetükben "kiegészítő ellenőrzési módszerekre lehet szükség, például személyazonosító igazolvány alapú ellenőrzésre vagy szülői beleegyezésre" - állapítja meg a jelentés.

Bár a rendszerek általában jól teljesítettek a különböző felhasználói csoportoknál, némelyik csökkent pontosságot mutatott az idősebbeknél, a nem kaukázusi felhasználóknál és a nőknél a szabályozási küszöbértékek közelében

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

- teszi hozzá a dokumentum.

Közösségi média szakértők szerint a jelentés kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a tilalom működőképes lehet-e három hónapon belül.

"Úgy tűnik, hogy a pontosság tekintetében nagy eltérések vannak" - nyilatkozta Justine Humphry, a Sydney Egyetem médiakutatója, aki az online biztonságra specializálódott. "Ez az ingadozás aggasztó, figyelembe véve a szoros ütemtervet egy olyan rendszer bevezetésére, amelynek robusztusnak és működőképesnek kell lennie az év végére" - tette hozzá.

Anika Wells kommunikációs miniszter szerint a jelentés bizonyítja, hogy bár nincs univerzális megoldás az életkor-ellenőrzésre, ez a kísérlet azt mutatja, hogy sok hatékony lehetőség áll rendelkezésre, és ami fontos, hogy a felhasználók magánélete megvédhető.
Címlapkép: Getty Images
#tech #facebook #szoftver #életkor #instagram #tilalom #youtube #közösségi média #meta #felhasználók #ausztrália

