A pórul járt turista perrel fenyegetőzik, amennyiben nem kártalanítják tönkretett napjáért - a polgármester azonban egyértelmű választ küldött.
Új korszak jön a közösségi médiában – fiatalok százezrei szembesülhetnek a rendszer hibáival
Az ausztrál kormány által megrendelt jelentés szerint a szelfi alapú életkor-ellenőrző szoftverek alkalmasak lehetnek a fiatalkorúak közösségi média tilalmának betartatására, azonban egyes csoportoknál elfogadhatatlan pontatlanságot mutatnak, ami aggályokat vet fel a decemberi bevezetés előtt, írta a Reuters.
A hétfőn közzétett jelentés megállapította, hogy a fénykép-alapú életkor-becslő termékek általánosságban pontosak, gyorsak és tiszteletben tartják a magánéletet, de a 16 éves korhatárhoz közeli személyeknél romló eredményeket mutatnak.
A megállapítások előrevetítik, hogy a decemberben életbe lépő tilalom vegyes felhasználói élményt eredményezhet: míg a korhatárnál három évvel idősebb kaukázusi felhasználók minimális fennakadásra számíthatnak, a nem kaukázusi felhasználók és a tinédzser lányok nehézségekkel szembesülhetnek.
A helyzet bonyolultabb lehet a közösségi média platformok számára is, beleértve a Meta Instagramját és az Alphabet YouTube-ját, amelyeknek a törvény értelmében bizonyítaniuk kell, hogy észszerű lépéseket tesznek a 16 év alatti felhasználók blokkolására, különben akár 49,5 millió ausztrál dolláros (32 millió USD) bírságra számíthatnak.
A tesztelés során a 19 év feletti személyeknél magas pontosságot mértek, de a korhatár körüli három éves sávban lévők egy olyan "szürke zónába" esnek, ahol a rendszer bizonytalansága magasabb.
A 16 éves felhasználóknál 8,5% az esélye annak, hogy a rendszer fiatalabbnak becsüli őket, így esetükben "kiegészítő ellenőrzési módszerekre lehet szükség, például személyazonosító igazolvány alapú ellenőrzésre vagy szülői beleegyezésre" - állapítja meg a jelentés.
Bár a rendszerek általában jól teljesítettek a különböző felhasználói csoportoknál, némelyik csökkent pontosságot mutatott az idősebbeknél, a nem kaukázusi felhasználóknál és a nőknél a szabályozási küszöbértékek közelében
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- teszi hozzá a dokumentum.
Közösségi média szakértők szerint a jelentés kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a tilalom működőképes lehet-e három hónapon belül.
"Úgy tűnik, hogy a pontosság tekintetében nagy eltérések vannak" - nyilatkozta Justine Humphry, a Sydney Egyetem médiakutatója, aki az online biztonságra specializálódott. "Ez az ingadozás aggasztó, figyelembe véve a szoros ütemtervet egy olyan rendszer bevezetésére, amelynek robusztusnak és működőképesnek kell lennie az év végére" - tette hozzá.
Anika Wells kommunikációs miniszter szerint a jelentés bizonyítja, hogy bár nincs univerzális megoldás az életkor-ellenőrzésre, ez a kísérlet azt mutatja, hogy sok hatékony lehetőség áll rendelkezésre, és ami fontos, hogy a felhasználók magánélete megvédhető.
Lépten-nyomon a mesterségesintelligencia-forradalom, az újabb ipari forradalom küszöbének jelentőségéről hallhatunk.
A Spotify új üzenetküldő funkciót vezetett be, amely felhasználói ellenállásba ütközött, miközben a vállalat szerint a szolgáltatás opcionális és könnyen kikapcsolható.
A CBRE legfrissebb globális riportja szerint a világ nagyvárosai között éleződik a verseny a technológiai tehetségekért.
Az Apple hivatalosan bejelentette, hogy szeptember 9-én mutatja be az iPhone 17 készülékcsaládot a kaliforniai Apple Parkban található Steve Jobs Theaterben.
Korunk egyik legnagyobb lehetősége és veszélye is egyben a mesterséges intelligencia (MI), valamint annak megfelelő felhasználása.
A digitális ügyintézés újabb területeken lett egyszerűbb.
Az áremelések immár a vállalat normál üzletmenetének részét képezik, miután évekig változatlanul tartották díjaikat.
A britek 40 százaléka már használt olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT pénzügyi tanácsadás céljából. Szakértők szerint nem kellene.
Még mindig többen idegenkednek az AI használatától Magyarországon, mint akik elfogadóbbak a technológiával kapcsolatban.
A Microsoft mesterséges intelligencia vezetője figyelmeztet az "AI pszichózis" terjedésére.
A Sony csütörtöktől mintegy 50 dollárral emeli a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban a növekvő költségek és a lassuló videojáték-piac miatt.
A társadalom és a gazdaság digitalizációja megatrend. Az Európai Uniónak és benne Magyarországnak is vannak digitalizációs stratégiai célkitűzései 2030-ra.
Kiszivárgott dokumentumok szerint a vállalat mesterséges intelligenciája "érzéki" és "romantikus" beszélgetéseket folytathatott gyermekekkel.
A Google 30,1 millió eurós bírságot fizet Ausztráliában versenyellenes megállapodások miatt, amelyek korlátozták a konkurens keresőmotorok telepítését egyes okostelefonokon.
Geoffrey Hinton, a Nobel-díjas számítógéptudós és az MI egyik úttörője szerint a technológiai cégek rossz megközelítést alkalmaznak a mesterséges intelligencia biztonságossá tételére.
A Facebook fokozatosan, világszerte megkéri a felhasználókat a magasabb szintű védelem bekapcsolására. Amíg nem teszik meg, nem használhatják az alkalmazást.
Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé. Mi a teendő ilyen NAV hibaüzenet esetén?
Amerika kormánya megállapodást kötött a vezető chipgyártókkal: a Nvidia és az AMD bevételük 15%-át fizetik majd az amerikai kormánynak a Kínának eladott fejlett chipek után.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!