Az amerikai gyermekek Covid-19 elleni védőoltáshoz való hozzáférése jelentősen korlátozódhat, miután az FDA várhatóan nem újítja meg a Pfizer vakcina engedélyét.
Újabb lövöldözés történt: meddig fenntartható a szabad fegyvertartás?
Szakértők szerint a mentális betegségek nem felelősek a tömeges lövöldözésekért, a megoldás inkább a fegyverekhez való hozzáférés korlátozásában rejlik - számolt be a CNN.
Az Egyesült Államokban történt közelmúltbeli lövöldözések elkövetőinél gyakran említenek mentális problémákat, azonban a szakértők szerint ez nem jelenti azt, hogy ezek a mentális egészségügyi problémák lennének felelősek a gyilkosságokért.
Dr. Jonathan Metzl, a Vanderbilt Egyetem Orvostudományi, Egészségügyi és Társadalmi Tanszékének igazgatója szerint gyakran a mentális betegségre hivatkozunk, mert ez illik bele a sztereotípiáinkba, de ha csak erre koncentrálunk, figyelmen kívül hagyjuk azokat a tényezőket, amelyek sokkal inkább előrejelzik a tömeges lövöldözéseket.
A mentális egészségügyi probléma megléte nem jelzi előre a tömeges lövöldözéseket
- mondta Metzl. "Sok elkövetőnek vannak mentális betegség tünetei, de ez más, mint azt állítani, hogy a mentális betegség okozta a tömeges lövöldözést." A szakértő kiemelte, hogy az erőszak nem szerepel a mentális betegségek, köztük a súlyos depresszió vagy a skizofrénia tünetei között. "Valójában nincs olyan mentális betegség, amelynek tünete lenne a mások elleni erőszak vagy a lövöldözés."
Az Egyesült Államokban a felnőttek egyötöde tapasztal mentális betegséget egy adott évben, de közülük csak "mikroszkopikus számú ember bánt másokat", tette hozzá Metzl. A kutatások azt mutatják, hogy a mentális betegséggel élők sokkal nagyobb valószínűséggel válnak erőszak áldozatává, mint elkövetőjévé.
Dr. Jeffrey W. Swanson, a Duke Egyetem Orvostudományi Iskolájának pszichiátria és viselkedéstudományi professzora szerint a mentális betegség erős oki tényező az öngyilkosságokban, de az erőszakos cselekmények mindössze 3-4%-a tulajdonítható kizárólag súlyos mentális betegségnek. A tömeges lövöldözések általában nem egyetlen problémából erednek. A kockázatot növelő tényezők között szerepel az erőszakos előélet, a fegyverekhez való hozzáférés, az erőszakos társadalmi kapcsolatok, a nőgyűlölet és a szerhasználat.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Lisa Geller, a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Fegyveres Erőszak Megoldások Központjának vezető tanácsadója szerint "a legtöbb tömeges lövöldözés elkövetőjének volt családon belüli erőszakkal kapcsolatos előélete, vagy családtagokat, illetve intim partnereket célzott meg".
A szakértők szerint a megoldás nem a mentális egészségügyi rendszer fejlesztésében, hanem a fegyverekhez való hozzáférés korlátozásában rejlik. J. Thomas Sullivan, az Arkansas-i Egyetem jogászprofesszora szerint "a mentális egészségügyi rendszerre hárítani a felelősséget, hogy megállítsa ezeket a lövöldözéseket, nem megfelelő módja a felelősség áthárításának".
Az úgynevezett "vörös zászló" törvények, amelyek lehetővé teszik a fegyverek ideiglenes elkobzását azoktól, akiket veszélyesnek ítélnek, fontos eszközök lehetnek. Ezek "az emberek viselkedésére összpontosítanak, nem pedig a diagnózisra", mondta Geller.
Kutatások szerint ezek a törvények csökkenthetik a fegyveres öngyilkosságok számát és megakadályozhatnak potenciális tömeges lövöldözéseket. Bár a közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak többsége támogatja az ilyen korlátozásokat, a politikai valóság nem mindig tükrözi ezt.
Visszautasíthatatlan ajánlatot készül tenni Trump Putyinnak: lehet, hogy tényleg itt az ukrajnai béke?
Az ösztönzők akkor lehetnek elfogadhatók Európa számára, ha azok nem tűnnek Oroszországnak adott jutalomnak.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából számos rendezvényt tartanak Budapesten, amelyekhez kapcsolódóan forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani a belvárosban.
Halálos áldozatokat követelő hőhullám és erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, ahol a hőmérséklet több helyen meghaladja a 40 Celsius-fokot
Trump szerdán Zelenszkijjel egyeztet, majd pénteken Alaszkában találkozik Putyinnal.
Kim Keon Hee-t, Dél-Korea korábbi elnökének feleségét letartóztatták vesztegetés, részvénymanipuláció és jelöltállításba való beavatkozás gyanújával.
Az ukrán elnök elutasította az orosz területi követeléseket, miközben Ukrajna keleti részén orosz előretörésről érkeztek hírek.
Az amerikai vámpolitika alakulása jelentős hatással van a globális gazdaságra és a tőkepiacokra.
Júliusban a negyedik legmelegebb nyári hónapot mérték Európában, miközben a globális átlaghőmérséklet 1,25°C-kal haladta meg az iparosodás előtti szintet.
Niger vizsgálatot indított a világ legnagyobb marsi meteoritjának engedély nélküli kivitele miatt, miután a 25 kilogrammos NWA 16788 rekordárat ért el a Sotheby's New York-i...
Az európai vezetők figyelmeztetést adtak ki az ukrán határok erőszakos megváltoztatása ellen, két nappal az Alaszkában esedékes amerikai-orosz csúcstalálkozó előtt.
Az ukrán elnök kész lehet befagyasztani a frontvonalakat, orosz kézen hagyva a megszállt területeket.
Donald Trump újabb 90 nappal elhalasztotta a Kínával szembeni átfogó vámok bevezetését.
Az indiaiak egyre inkább támogatják a hazai termékeket, miközben Donald Trump vámjai miatt nő az amerikai áruk elleni felháborodás.
Trump augusztus 15-én Oroszországba utazik, hogy Putyinnal találkozzon az ukrajnai háború befejezéséről.
Európai vezetők sürgetik, hogy az USA konzultáljon velük Ukrajna jövőjéről a Trump-Putyin csúcstalálkozó előtt.
Az alacsony születési ráta miatt jelentősen csökkent a dél-koreai katonai létszám, ami új nemzeti biztonsági kihívásokat jelent.
Kínában egyre több fiatal fizet azért, hogy úgy tűnjön, mintha dolgozna – a jelenség mögött komoly társadalmi okok állnak.
Egy cipő miatt kitört a botrány: Adidas bocsánatot kért, de a mexikói közösségek tiltakoznak a kulturális lopás miatt.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.