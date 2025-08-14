2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Studio shot of a gun and roses where roses are i focus, grunge processed
Világ

Újabb lövöldözés történt: meddig fenntartható a szabad fegyvertartás?

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 16:41

Szakértők szerint a mentális betegségek nem felelősek a tömeges lövöldözésekért, a megoldás inkább a fegyverekhez való hozzáférés korlátozásában rejlik - számolt be a CNN.

Az Egyesült Államokban történt közelmúltbeli lövöldözések elkövetőinél gyakran említenek mentális problémákat, azonban a szakértők szerint ez nem jelenti azt, hogy ezek a mentális egészségügyi problémák lennének felelősek a gyilkosságokért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Dr. Jonathan Metzl, a Vanderbilt Egyetem Orvostudományi, Egészségügyi és Társadalmi Tanszékének igazgatója szerint gyakran a mentális betegségre hivatkozunk, mert ez illik bele a sztereotípiáinkba, de ha csak erre koncentrálunk, figyelmen kívül hagyjuk azokat a tényezőket, amelyek sokkal inkább előrejelzik a tömeges lövöldözéseket.

A mentális egészségügyi probléma megléte nem jelzi előre a tömeges lövöldözéseket

- mondta Metzl. "Sok elkövetőnek vannak mentális betegség tünetei, de ez más, mint azt állítani, hogy a mentális betegség okozta a tömeges lövöldözést." A szakértő kiemelte, hogy az erőszak nem szerepel a mentális betegségek, köztük a súlyos depresszió vagy a skizofrénia tünetei között. "Valójában nincs olyan mentális betegség, amelynek tünete lenne a mások elleni erőszak vagy a lövöldözés."

Az Egyesült Államokban a felnőttek egyötöde tapasztal mentális betegséget egy adott évben, de közülük csak "mikroszkopikus számú ember bánt másokat", tette hozzá Metzl. A kutatások azt mutatják, hogy a mentális betegséggel élők sokkal nagyobb valószínűséggel válnak erőszak áldozatává, mint elkövetőjévé.

Dr. Jeffrey W. Swanson, a Duke Egyetem Orvostudományi Iskolájának pszichiátria és viselkedéstudományi professzora szerint a mentális betegség erős oki tényező az öngyilkosságokban, de az erőszakos cselekmények mindössze 3-4%-a tulajdonítható kizárólag súlyos mentális betegségnek. A tömeges lövöldözések általában nem egyetlen problémából erednek. A kockázatot növelő tényezők között szerepel az erőszakos előélet, a fegyverekhez való hozzáférés, az erőszakos társadalmi kapcsolatok, a nőgyűlölet és a szerhasználat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Lisa Geller, a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Fegyveres Erőszak Megoldások Központjának vezető tanácsadója szerint "a legtöbb tömeges lövöldözés elkövetőjének volt családon belüli erőszakkal kapcsolatos előélete, vagy családtagokat, illetve intim partnereket célzott meg".

A szakértők szerint a megoldás nem a mentális egészségügyi rendszer fejlesztésében, hanem a fegyverekhez való hozzáférés korlátozásában rejlik. J. Thomas Sullivan, az Arkansas-i Egyetem jogászprofesszora szerint "a mentális egészségügyi rendszerre hárítani a felelősséget, hogy megállítsa ezeket a lövöldözéseket, nem megfelelő módja a felelősség áthárításának".

Kapcsolódó cikkeink:

Az úgynevezett "vörös zászló" törvények, amelyek lehetővé teszik a fegyverek ideiglenes elkobzását azoktól, akiket veszélyesnek ítélnek, fontos eszközök lehetnek. Ezek "az emberek viselkedésére összpontosítanak, nem pedig a diagnózisra", mondta Geller.

Kutatások szerint ezek a törvények csökkenthetik a fegyveres öngyilkosságok számát és megakadályozhatnak potenciális tömeges lövöldözéseket. Bár a közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak többsége támogatja az ilyen korlátozásokat, a politikai valóság nem mindig tükrözi ezt.
Címlapkép: Getty Images
#amerika #világ #tragédia #mentális betegségek #lövöldözés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:53
16:41
16:30
16:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 14.
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
2025. augusztus 14.
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
2025. augusztus 14.
Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2025 őszén: rengetegen vágnak bele
2025. augusztus 14.
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
2025. augusztus 14.
Azonnal lép a BKV a kigyulladt buszok ügyében: teljes flottavizsgálatot rendeltek el
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 14. csütörtök
Marcell
33. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
1 hete
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
3 napja
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
4
5 napja
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
5
4 napja
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Teljes Költség Mutató (TKM)
A Teljes Költség Mutató (TKM mutató) a tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egy százalékos érték vagy értéktartomány segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák – többek között - a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is. A TKM megmutatja, hogy adott paraméterek mentén közelítőleg mekkora hozamveszteség ér egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit linked terméken érte el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 16:30
Azonnal lép a BKV a kigyulladt buszok ügyében: teljes flottavizsgálatot rendeltek el
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 16:04
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 14. 16:28
Durva, miért termelik sokan ezeket a növényeket: ők már tudják a titkot