Népszerű édességet rendelt vissza a hatóság: ha vettél belőle, ne edd meg!

Gluténmentesnek hirdették, mégis glutént tartalmaz: egy népszerű rizssüteméket hívnak vissza Magyarországon, miután kiderült, hogy a termék összetevői között búzaalapú tészta is szerepel. A hatóságok szerint a hibás jelölés komoly kockázatot jelenthet a gluténérzékenyek számára, ezért a forgalmazó azonnal megkezdte a termék visszahívását.
Gluténtartalom miatt indult termékvisszahívás egy gluténmentes jelöléssel árult rizssütemény esetében – derül ki az Európai Unió élelmiszer‑biztonsági riasztási rendszerének (RASFF) bejelentéséből. A hatóságok megállapították, hogy a Dubai Mochi Pistachio Kunafa Flavor nevű termék összetevői között búzaalapú tészta is szerepel, vagyis a termék glutént tartalmaz, annak ellenére, hogy gluténmentesként került forgalomba.
A hibás jelölés különösen veszélyes lehet a gluténérzékeny fogyasztók számára, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal intézkedett, és felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Momoko Shop Kft.-vel. A cég együttműködött a hatósággal, és saját hatáskörben megkezdte a termék visszahívását a fogyasztóktól.
- Termék neve: Dubai Mochi Pistachio Kunafa Flavor
- Márka: Qlove Japanese Style
- Kiszerelés: 168 g
- Importőr: PepisCR s.r.o. (Csehország)
- Forgalmazó: Momoko Shop Kft.
Probléma: a termék nem jelölt allergént (glutént) tartalmaz
A hatóság hangsúlyozza: a terméket nemcsak a Momoko Shop üzleteiben, hanem más értékesítési pontokon is forgalmazzák, ezért bárhol találkozhattak vele a vásárlók.
A termék fogyasztása gluténérzékenyek és cöliákiások számára egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért aki vásárolt belőle, semmiképp ne fogyassza el.
A visszahívott terméket a vásárlók az üzletekben visszavihetik, a kereskedők pedig kötelesek azt visszavenni.
