A NASA kutatói olyan szerves molekulákat azonosítottak a Marson.
Óriási mítosz dőlt meg a sokak által kedvelt, megterhelő fogyási módszerről: kamu az egész?
Az időszakos böjt nem hatékonyabb a hagyományos diétáknál a fogyás szempontjából, sőt alig eredményesebb, mint ha egyáltalán nem diétáznánk - állapította meg egy átfogó tudományos elemzés - írta meg a The Guardian.
Kutatók 22 globális tanulmány adatait elemezték, és azt találták, hogy a túlsúlyos vagy elhízott emberek ugyanannyi súlyt veszítettek a hagyományos táplálkozási tanácsok követésével, mint amikor olyan böjtölési módszereket próbáltak ki, mint a néhai Michael Mosley által népszerűsített 5:2 diéta.
Az időszakos böjt alig bizonyult hatékonyabbnak, mint a nem diétázás - a résztvevők mindössze körülbelül 3%-os testsúlycsökkenést értek el, ami jóval elmarad az orvosok által klinikailag jelentősnek tartott 5%-tól. A vizsgálatok mind rövid távúak voltak, legfeljebb 12 hónapos időszakot vizsgáltak.
"Az időszakos böjt nem csodaszer, de lehet egy opció a súlykezelés több lehetősége közül" - nyilatkozta Dr. Luis Garegnani, a tanulmány vezető szerzője és a Buenos Aires-i Olasz Kórház Cochrane Társközpontjának igazgatója. "Az időszakos böjt valószínűleg a hagyományos diétás megközelítésekhez hasonló eredményeket hoz a fogyás szempontjából. Nem tűnik egyértelműen jobbnak, de nem is rosszabb."
A Cochrane-elemzés aranysztenderd technikákat használt 1995 felnőtt bevonásával végzett randomizált klinikai vizsgálatok elemzésére Európából, Észak-Amerikából, Kínából, Ausztráliából és Dél-Amerikából. A vizsgálatok különböző típusú időszakos böjtöket vizsgáltak, mint például a minden másnapi böjtölés, az 5:2 diéta, vagy az időkorlátos étkezés.
A minimális fogyási előnyökön túl a kutatók nem találtak erős bizonyítékot arra, hogy az időszakos böjt jobban javítaná az emberek életminőségét, mint más diéták.
Garegnani szerint fontos tisztázni a böjtdiétákkal kapcsolatos bizonyítékokat, tekintettel azok hatalmas népszerűségére és a médiában való széles körű népszerűsítésére. A tanulmányok többsége rövid távú és gyenge minőségű, ami megnehezíti a határozott következtetések levonását a lehetséges előnyökről. Meglepő módon a 22 tanulmány egyike sem kérdezte meg az embereket, mennyire voltak elégedettek az időszakos böjttel.
Dr. Zhila Semnani-Azad, a Szingapúri Nemzeti Egyetem kutatója szerint az időszakos böjt előnyeit befolyásolhatja az időzítés, mivel a test cirkadián ritmusa szorosan kapcsolódik az anyagcseréhez Állatkísérletek azt sugallják, hogy a böjtölés megváltoztathatja a zsírtartalékok felhasználását, javíthatja az inzulinérzékenységet, csökkentheti a gyulladást és az oxidatív stresszt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Maik Pietzner, a berlini Charité Egészségügyi Adatmodellezési professzora meglepőnek találta, hogy a böjtölés során elért súlyvesztés ilyen csekély a semmittevéshez képest.
Hozzátette azonban, hogy ez az eredmény összhangban van azzal a bizonyítékkal, hogy az emberek kevésbé aktívak fizikailag böjtölés közben, és hogy gyógyszerek nélkül nehéz fogyni.
Az eredmények összhangban vannak saját munkájával is, amely azt mutatja, hogy a rövid ideig tartó teljes böjtölésnek, még a kétnaposnak is, kevés hatása van a szervezetre, és az embereknek sokkal hosszabb ideig kell böjtölniük, hogy olyan változásokat tapasztaljanak, amelyek később előnyöket hozhatnak.
Egyik tanulmányában a résztvevők hét napig csak vizet fogyasztottak, de a vérükben lévő fehérjék széles körű változásai csak három nap után jelentkeztek.
Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk
Miközben a világ számos országában már többségben vannak a házasságon kívül született gyermekek, Magyarország továbbra is az alacsonyabb arányú államok közé tartozik.
Mely országok biztosítják a legjobb egészségügyi alapellátást jelenleg? És hol helyezkedik el ebben az összevetésben Magyarország? Mutatjuk!
A hivatalos indoklás karbantartási munkálatokról szól, ám szakmai körökben felmerült, hogy a döntés hátterében a centrum romló eredményességi mutatói állhatnak.
Így hagyja cserben az állami egészségügy a legkiszolgáltatottabbakat: újabb súlyos krízis egy fontos hazai intézményben
A járóbeteg-ellátásban olyan mértékű a szakemberhiány, hogy a hozzáférést gyakran adminisztratív akadályok nehezítik.
Hány embert érint valójában az ételallergia és az ételintolerancia? Miben különbözik a két állapot? És miért válik mindez komoly gazdasági kérdéssé? Mutatjuk!
A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.
Itt az újabb menzabotrány: szennyezett sóval készült ételt találtak, kevésen múlt, hogy nem szolgálták fel
A jelenséget a konyhai személyzet is észrevette, ezért értesítették a cég vezetőjét, aki azonnal kivizsgálta az esetet.
Kedden reggel csőtörés miatt szennyvíz ömlött a Szent János Kórház 17-es épületében működő fül-orr-gégészeti ambulancia várójába.
Becslésük szerint csak az Egyesült Államokban évente mintegy 450 ezer ilyen esetről lehet szó.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
Prof. dr. Rózsa Balázs az agykutatásról, egy világújdonságot jelentő berendezésről, és a karrierjéről beszél.
Pozitív elmozdulás körvonalazódik a Magyar Orvosi Kamara és a Belügyminisztérium között immár három éve tartó feszült viszonyban.
Vajon melyik európai országokban a legsúlyosabb a kiégés? És miért szerepel Magyarország az élmezőnyben? Mutatjuk!
Bangladesi kutatók egy új, denevérekből származó vírust azonosítottak, amely a Nipah-fertőzéshez hasonló tüneteket okoz.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
Nagyrészt 5-15 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt, de a rejtett áremelkedés lehetőségét sem lehet kizárni.
Hónapok óta nem kapható Magyarországon az esszenciális tremor kezelésében alapgyógyszernek számító Huma-Pronol.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
Mi számít műhibának, mikor perelhető egy eset, és mire számíthat a beteg? Ügyvédek magyarázzák el a valóságot.
Egy Indiából származó alapanyagban rákkeltő anyag előanyagát mutatták ki határérték felett, ezért a magyar hatóságok azonnali termékvisszahívást rendeltek el.
Magyarországon súlyos influenzajárvány tombol, amely elsősorban a gyermekeket érinti:
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra