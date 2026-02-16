Óriási mítosz dőlt meg a sokak által kedvelt, megterhelő fogyási módszerről: kamu az egész?

Az időszakos böjt nem hatékonyabb a hagyományos diétáknál a fogyás szempontjából, sőt alig eredményesebb, mint ha egyáltalán nem diétáznánk - állapította meg egy átfogó tudományos elemzés - írta meg a The Guardian.

Kutatók 22 globális tanulmány adatait elemezték, és azt találták, hogy a túlsúlyos vagy elhízott emberek ugyanannyi súlyt veszítettek a hagyományos táplálkozási tanácsok követésével, mint amikor olyan böjtölési módszereket próbáltak ki, mint a néhai Michael Mosley által népszerűsített 5:2 diéta.

Az időszakos böjt alig bizonyult hatékonyabbnak, mint a nem diétázás - a résztvevők mindössze körülbelül 3%-os testsúlycsökkenést értek el, ami jóval elmarad az orvosok által klinikailag jelentősnek tartott 5%-tól. A vizsgálatok mind rövid távúak voltak, legfeljebb 12 hónapos időszakot vizsgáltak.

"Az időszakos böjt nem csodaszer, de lehet egy opció a súlykezelés több lehetősége közül" - nyilatkozta Dr. Luis Garegnani, a tanulmány vezető szerzője és a Buenos Aires-i Olasz Kórház Cochrane Társközpontjának igazgatója. "Az időszakos böjt valószínűleg a hagyományos diétás megközelítésekhez hasonló eredményeket hoz a fogyás szempontjából. Nem tűnik egyértelműen jobbnak, de nem is rosszabb."

A Cochrane-elemzés aranysztenderd technikákat használt 1995 felnőtt bevonásával végzett randomizált klinikai vizsgálatok elemzésére Európából, Észak-Amerikából, Kínából, Ausztráliából és Dél-Amerikából. A vizsgálatok különböző típusú időszakos böjtöket vizsgáltak, mint például a minden másnapi böjtölés, az 5:2 diéta, vagy az időkorlátos étkezés.

A minimális fogyási előnyökön túl a kutatók nem találtak erős bizonyítékot arra, hogy az időszakos böjt jobban javítaná az emberek életminőségét, mint más diéták.

Garegnani szerint fontos tisztázni a böjtdiétákkal kapcsolatos bizonyítékokat, tekintettel azok hatalmas népszerűségére és a médiában való széles körű népszerűsítésére. A tanulmányok többsége rövid távú és gyenge minőségű, ami megnehezíti a határozott következtetések levonását a lehetséges előnyökről. Meglepő módon a 22 tanulmány egyike sem kérdezte meg az embereket, mennyire voltak elégedettek az időszakos böjttel.

Dr. Zhila Semnani-Azad, a Szingapúri Nemzeti Egyetem kutatója szerint az időszakos böjt előnyeit befolyásolhatja az időzítés, mivel a test cirkadián ritmusa szorosan kapcsolódik az anyagcseréhez Állatkísérletek azt sugallják, hogy a böjtölés megváltoztathatja a zsírtartalékok felhasználását, javíthatja az inzulinérzékenységet, csökkentheti a gyulladást és az oxidatív stresszt.

Maik Pietzner, a berlini Charité Egészségügyi Adatmodellezési professzora meglepőnek találta, hogy a böjtölés során elért súlyvesztés ilyen csekély a semmittevéshez képest.

Hozzátette azonban, hogy ez az eredmény összhangban van azzal a bizonyítékkal, hogy az emberek kevésbé aktívak fizikailag böjtölés közben, és hogy gyógyszerek nélkül nehéz fogyni.

Az eredmények összhangban vannak saját munkájával is, amely azt mutatja, hogy a rövid ideig tartó teljes böjtölésnek, még a kétnaposnak is, kevés hatása van a szervezetre, és az embereknek sokkal hosszabb ideig kell böjtölniük, hogy olyan változásokat tapasztaljanak, amelyek később előnyöket hozhatnak.

Egyik tanulmányában a résztvevők hét napig csak vizet fogyasztottak, de a vérükben lévő fehérjék széles körű változásai csak három nap után jelentkeztek.