Gyermekrablók portyáznak a magyar kórházakban, a szülők tehetetlenek: mi folyik az egészségügyben?

A tatabányai kórházból a szülők tudta nélkül szállítottak el egy csecsemőt, akit édesanyja rendszeresen látogatott. Civil jogvédők szerint jelenleg mintegy háromszáz egészséges újszülött és csecsemő várakozik egészségügyi intézményekben - tudósított a Népszava.

Az elmúlt időszakban több esetben is elszakítottak egészséges újszülötteket nehéz anyagi körülmények között élő családoktól. Egy tatabányai esetben az érintett család lakhatási szegénységben él, ugyanakkor két nagyobbik gyermeküket szeretetben és gondosan nevelik. Bár a kisbaba a születése után nem hagyhatta el a kórházat, édesanyját hazaküldték, aki így naponta kétszer járt be szoptatni. Szerda reggel azonban közölték vele, hogy a kislány már nincs az intézményben. Sem az elszállítás okát, sem a gyermek új tartózkodási helyét nem árulták el.

A Babamentő Akciócsoport vezetői, Bai László és Juhász-Bauer Ágoston Bálint azonnal a helyszínre siettek. Juhász-Bauer tájékoztatása szerint a családot a főispánhoz küldték, ahol azonban nem fogadták őket. A nagymama végül a megyei gyámhivatalnál érdeklődött, ahonnan a helyi hatósághoz irányították; itt derült ki, hogy a kislány nevelőszülőhöz került.

A gyermekmentő aktivista hangsúlyozta: amennyiben a hatóságnak kifogása volt a család lakhatási körülményeivel, az újszülöttet nem idegennél, hanem valamelyik családtagnál kellett volna ideiglenesen elhelyezni. Kiemelte, hogy a törvény szerint pusztán anyagi okokból nem lehet elszakítani a gyermeket a szüleitől. Ha a kiemelés mégis indokolt, az elhelyezést családon belül kell megoldani; a nagymama például szívesen fogadta volna unokáját.

A kórház főigazgatójának címzett levelében Juhász-Bauer arra hivatkozott, hogy a gyermekorvos szerint a kislány egészséges, a kórházi tartózkodásáról pedig nem született gyámhivatali határozat. Hivatkozott továbbá az ENSZ Gyermekjogi Egyezményére is, amely szerint a gyermek legfőbb érdeke, hogy saját családjában, szeretetben és biztonságban nevelkedjen.

Az egészségügyi intézmény, a Belügyminisztérium, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nem válaszolt azokra a kérdésekre, hogy miért tartották bent a kisbabát, hol tartózkodik jelenleg, és miért maradt el a szülők tájékoztatása.

A Belügyminisztérium általános állásfoglalása szerint tavaly júliusban vezették be azt a gyermekvédelmi intézkedést, amely a születendő gyermek "haza nem adhatóságának" megállapítására irányul. Ennek célja, hogy a gyámhivatal már a születés előtt dönthessen arról, kiadható-e a gyermek a kórházból. A tárca ugyanakkor hangsúlyozta: a törvény egyértelműen rögzíti, hogy a gyermeket kizárólag a család anyagi helyzete miatt tilos kiemelni a vér szerinti családjából.

Juhász-Bauer Ágoston Bálint véleménye szerint "intézményesített gyerekrablás zajlik az országban". A hivatalos adatok alapján mintegy háromszáz egészséges újszülött és csecsemő van jelenleg egészségügyi intézményekben. Közülük legalább száz gyermekről a szüleik nem mondtak le, és haza szeretnék vinni őket, ám ezt a hatóságok nem engedélyezik. Beszámolója szerint egy kórházi csecsemős nővér elárulta neki: felsőbb utasításra tilos kivenniük és megvigasztalniuk ezeket a síró kisbabákat, nehogy hozzászokjanak a dajkáláshoz.

A Gyermekmentő Akciócsoport több hasonló esetben is közbelépett. Február 14-én a miskolci kórháznál volt szükség rendőri intézkedésre egy baba kiadásához, míg egy szekszárdi esetben egy hat hónapos csecsemőt nem akartak hazaengedni az intézményből.

"Az osztályos orvos a vizsgálat után kijelentette, hogy nincs egészségügyi indoka a benntartásnak. Amikor azonban a zárójelentés megírását kértem, közölte, hogy hamarosan talál indokot a maradásra. Figyelmeztettem őt magánnyomozóként, hogy ez felveti a közokirat-hamisítás gyanúját" – nyilatkozta Juhász-Bauer.

A helyszínen a rendőrség is megjelent, a csapatirányító százados pedig utalt rá, hogy érkezni fog egy gyámhatósági végzés. Az aktivista erre úgy reagált: egy délutáni végzés nem legalizálhatja visszamenőleg a reggeli vagy előző napi visszatartást, ez ugyanis kimerítheti a személyi szabadság megsértésének bűntettét.

A szekszárdi eset érintettje, Pozsonyi László elmondta: szerény, de minden alapvető komforttal rendelkező zárkerti ingatlanban élnek. A problémák akkor kezdődtek, amikor gyermeküket epilepsziás roham miatt kórházba kellett vinni. Bár az apa jelezte az orvosnak és a védőnőnek, hogy a gyógyszer beszerzése nehézségekbe ütközik, a családsegítőhöz már az az információ jutott el, hogy a szülők megtagadják a gyógyszer beadását.

"Az egyik orvos közölte, hogy nincs indok a bent tartásra, amit másnap egy kollégája is megerősített. Később azonban hirtelen mégis találtak ürügyet arra, hogy ne vihessük haza a gyermeket, de részleteket nem árultak el" – mesélte az apa.

Pozsonyi László aggodalmát fejezte ki a jövőbeli kezelésekkel kapcsolatban is. Mint mondta, időpontjuk van a pécsi kórházba epilepszia-kivizsgálásra, de félnek odamenni, attól tartva, hogy ismét megpróbálják elszakítani tőlük a gyermeket.