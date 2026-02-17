A 2026-os milánói téli olimpia apropóján sportdietetikusok osztották meg, milyen táplálkozási elveket követnek az élsportolók.
Te is szedsz multivitaminokat? Most közölték róluk, van egy komoly kockázatuk
A multivitaminok szedése bizonyos csoportok számára előnyös lehet, de nem minden esetben hasznos, derül ki a legfrissebb kutatásokból - amelyre a Daily Mail hívta fel a figyelmet.
A multivitaminok szedése régóta népszerű módja annak, hogy kiegészítsük a nem tökéletes étrendünket. Az Egyesült Királyságban a felnőttek fele rendszeresen szed multivitamint, azonban az elmúlt évtized kutatásai megkérdőjelezik ennek általános hasznosságát.
Tim Spector, a King's College London genetikai epidemiológia professzora szerint a minőségi vizsgálatok azt mutatják, hogy a multivitaminok a legtöbb ember számára nem hatékonyak, és alig nyújtanak többet, mint egy tápanyagokban gazdag, változatos étrend. Ráadásul az élelmiszerekből származó vitaminokat a szervezet könnyebben felszívja, és egyéb tápanyagok, például a rost előnyeit is élvezhetjük.
Egyes szakértők figyelmeztetnek, hogy a különböző étrend-kiegészítők egyidejű szedése bizonyos tápanyagok túladagolásához vezethet, ami veszélyes lehet. Például a túlzott vasfogyasztás szívproblémákat, a túl sok A-vitamin pedig májkárosodást okozhat.
Egy 2024-es, 91 000 embert vizsgáló kutatás szerint a multivitaminok nem csökkentik a korai elhalálozás kockázatát az átlagpopulációban. Sőt, az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet elemzése szerint a multivitaminokat naponta szedő emberek minimálisan nagyobb valószínűséggel haltak meg a következő két évtizedben, mint a nem használók.
Ennek ellenére bizonyos csoportok számára hasznos lehet a multivitaminok szedése. Philip Calder, a Southampton Egyetem táplálkozási immunológia professzora szerint vannak olyan alcsoportok, akiknél alacsony bizonyos vitaminok és ásványi anyagok bevitele, és ők profitálhatnak a multivitaminokból.
A 60 év felettiek különösen előnyt élvezhetnek a multivitaminok szedéséből. Az életkor előrehaladtával a tápanyagok felszívódása csökken a bélrendszerben, többek között a csökkent gyomorsav, a gyógyszerek mellékhatásai és az általánosan alacsonyabb étvágy miatt. Egy 2024-es, az American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban megjelent vizsgálat szerint a multivitaminok szedése jelentősen javította az agyi funkciókat és a memóriatesztek eredményeit, és akár két évvel is lassíthatja az agyi hanyatlást.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A gyulladásos bélbetegségekben (Crohn-betegség, colitis ulcerosa) vagy cöliákiában szenvedők esetében a bélgyulladás károsíthatja a tápanyagfelszívódásért felelős bolyhokat, ami A-, B9-, B12-, D-vitamin, valamint kalcium- és vashiányt okozhat. Számukra olyan multivitamin lehet hasznos, amely megkerüli a bélrendszert, például szájspray vagy transzdermális tapasz formájában.
A vegán és vegetáriánus étrendet követők is profitálhatnak a multivitaminokból, különösen a B12-vitamin, szelén, kalcium és jód pótlásából. Egy 2025-ös tanulmány szerint a napi multivitamin szedése négy hónap alatt jelentősen javította a vegánok B12-vitamin-, szelén- és jódszintjét.
Az Egyesült Királyságban az NHS azt javasolja, hogy minden hat hónapos és öt év közötti gyermek szedjen napi A-, C- és D-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítőt, mivel ezek a tápanyagok támogatják a gyors növekedést, az erős immunitást és az egészséges fejlődést.
Számos gyakran felírt gyógyszer befolyásolhatja a szervezet tápanyagfelszívó képességét. A protonpumpa-gátlók, a GLP-1 injekciók, a metformin és a hormonális gyógyszerek mind csökkenthetik bizonyos vitaminok és ásványi anyagok szintjét. Ezért fontos, hogy a rendszeres gyógyszerszedés mellett konzultáljunk orvosunkkal a lehetséges hiányállapotokról és a megfelelő multivitamin kiválasztásáról.
Gluténmentesnek hirdették, mégis glutént tartalmaz: egy népszerű rizssüteméket hívnak vissza Magyarországon.
Egyik tanulmányában a résztvevők hét napig csak vizet fogyasztottak, de a vérükben lévő fehérjék széles körű változásai csak három nap után jelentkeztek.
Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk
Miközben a világ számos országában már többségben vannak a házasságon kívül született gyermekek, Magyarország továbbra is az alacsonyabb arányú államok közé tartozik.
Mely országok biztosítják a legjobb egészségügyi alapellátást jelenleg? És hol helyezkedik el ebben az összevetésben Magyarország? Mutatjuk!
Rengeteg menzára juthatott a szennyezett sóból: dagad a botrány a közétkeztetésben, a Nébih is vizsgálódik
A szennyezett sót forgalmazó cég elismerte, hogy az alapanyagot újrahasznosított, szennyezett zsákokban kapta.
A hivatalos indoklás karbantartási munkálatokról szól, ám szakmai körökben felmerült, hogy a döntés hátterében a centrum romló eredményességi mutatói állhatnak.
Így hagyja cserben az állami egészségügy a legkiszolgáltatottabbakat: újabb súlyos krízis egy fontos hazai intézményben
A járóbeteg-ellátásban olyan mértékű a szakemberhiány, hogy a hozzáférést gyakran adminisztratív akadályok nehezítik.
Hány embert érint valójában az ételallergia és az ételintolerancia? Miben különbözik a két állapot? És miért válik mindez komoly gazdasági kérdéssé? Mutatjuk!
A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.
Itt az újabb menzabotrány: szennyezett sóval készült ételt találtak, kevésen múlt, hogy nem szolgálták fel
A jelenséget a konyhai személyzet is észrevette, ezért értesítették a cég vezetőjét, aki azonnal kivizsgálta az esetet.
Kedden reggel csőtörés miatt szennyvíz ömlött a Szent János Kórház 17-es épületében működő fül-orr-gégészeti ambulancia várójába.
Becslésük szerint csak az Egyesült Államokban évente mintegy 450 ezer ilyen esetről lehet szó.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
Prof. dr. Rózsa Balázs az agykutatásról, egy világújdonságot jelentő berendezésről, és a karrierjéről beszél.
Pozitív elmozdulás körvonalazódik a Magyar Orvosi Kamara és a Belügyminisztérium között immár három éve tartó feszült viszonyban.
Vajon melyik európai országokban a legsúlyosabb a kiégés? És miért szerepel Magyarország az élmezőnyben? Mutatjuk!
Bangladesi kutatók egy új, denevérekből származó vírust azonosítottak, amely a Nipah-fertőzéshez hasonló tüneteket okoz.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
Nagyrészt 5-15 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt, de a rejtett áremelkedés lehetőségét sem lehet kizárni.
Hónapok óta nem kapható Magyarországon az esszenciális tremor kezelésében alapgyógyszernek számító Huma-Pronol.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén