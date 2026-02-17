Te is szedsz multivitaminokat? Most közölték róluk, van egy komoly kockázatuk

A multivitaminok szedése bizonyos csoportok számára előnyös lehet, de nem minden esetben hasznos, derül ki a legfrissebb kutatásokból - amelyre a Daily Mail hívta fel a figyelmet.

A multivitaminok szedése régóta népszerű módja annak, hogy kiegészítsük a nem tökéletes étrendünket. Az Egyesült Királyságban a felnőttek fele rendszeresen szed multivitamint, azonban az elmúlt évtized kutatásai megkérdőjelezik ennek általános hasznosságát.

Tim Spector, a King's College London genetikai epidemiológia professzora szerint a minőségi vizsgálatok azt mutatják, hogy a multivitaminok a legtöbb ember számára nem hatékonyak, és alig nyújtanak többet, mint egy tápanyagokban gazdag, változatos étrend. Ráadásul az élelmiszerekből származó vitaminokat a szervezet könnyebben felszívja, és egyéb tápanyagok, például a rost előnyeit is élvezhetjük.

Egyes szakértők figyelmeztetnek, hogy a különböző étrend-kiegészítők egyidejű szedése bizonyos tápanyagok túladagolásához vezethet, ami veszélyes lehet. Például a túlzott vasfogyasztás szívproblémákat, a túl sok A-vitamin pedig májkárosodást okozhat.

Egy 2024-es, 91 000 embert vizsgáló kutatás szerint a multivitaminok nem csökkentik a korai elhalálozás kockázatát az átlagpopulációban. Sőt, az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet elemzése szerint a multivitaminokat naponta szedő emberek minimálisan nagyobb valószínűséggel haltak meg a következő két évtizedben, mint a nem használók.

EZ IS ÉRDEKELHET Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.

Ennek ellenére bizonyos csoportok számára hasznos lehet a multivitaminok szedése. Philip Calder, a Southampton Egyetem táplálkozási immunológia professzora szerint vannak olyan alcsoportok, akiknél alacsony bizonyos vitaminok és ásványi anyagok bevitele, és ők profitálhatnak a multivitaminokból.

A 60 év felettiek különösen előnyt élvezhetnek a multivitaminok szedéséből. Az életkor előrehaladtával a tápanyagok felszívódása csökken a bélrendszerben, többek között a csökkent gyomorsav, a gyógyszerek mellékhatásai és az általánosan alacsonyabb étvágy miatt. Egy 2024-es, az American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban megjelent vizsgálat szerint a multivitaminok szedése jelentősen javította az agyi funkciókat és a memóriatesztek eredményeit, és akár két évvel is lassíthatja az agyi hanyatlást.

A gyulladásos bélbetegségekben (Crohn-betegség, colitis ulcerosa) vagy cöliákiában szenvedők esetében a bélgyulladás károsíthatja a tápanyagfelszívódásért felelős bolyhokat, ami A-, B9-, B12-, D-vitamin, valamint kalcium- és vashiányt okozhat. Számukra olyan multivitamin lehet hasznos, amely megkerüli a bélrendszert, például szájspray vagy transzdermális tapasz formájában.

A vegán és vegetáriánus étrendet követők is profitálhatnak a multivitaminokból, különösen a B12-vitamin, szelén, kalcium és jód pótlásából. Egy 2025-ös tanulmány szerint a napi multivitamin szedése négy hónap alatt jelentősen javította a vegánok B12-vitamin-, szelén- és jódszintjét.

Az Egyesült Királyságban az NHS azt javasolja, hogy minden hat hónapos és öt év közötti gyermek szedjen napi A-, C- és D-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítőt, mivel ezek a tápanyagok támogatják a gyors növekedést, az erős immunitást és az egészséges fejlődést.

Számos gyakran felírt gyógyszer befolyásolhatja a szervezet tápanyagfelszívó képességét. A protonpumpa-gátlók, a GLP-1 injekciók, a metformin és a hormonális gyógyszerek mind csökkenthetik bizonyos vitaminok és ásványi anyagok szintjét. Ezért fontos, hogy a rendszeres gyógyszerszedés mellett konzultáljunk orvosunkkal a lehetséges hiányállapotokról és a megfelelő multivitamin kiválasztásáról.