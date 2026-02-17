2026. február 17. kedd Donát
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felismerhetetlen nő gyógyszert szed, sok tablettát iszik, kezében egy csomó pirula. Tele a tenyere vitaminokkal és ásványi anyagokkal, hogy igyon. Egészségügyi koncepció. Fentről, közelről. Otthon.
Egészség

Te is szedsz multivitaminokat? Most közölték róluk, van egy komoly kockázatuk

Pénzcentrum
2026. február 17. 20:23

A multivitaminok szedése bizonyos csoportok számára előnyös lehet, de nem minden esetben hasznos, derül ki a legfrissebb kutatásokból - amelyre a Daily Mail hívta fel a figyelmet.

A multivitaminok szedése régóta népszerű módja annak, hogy kiegészítsük a nem tökéletes étrendünket. Az Egyesült Királyságban a felnőttek fele rendszeresen szed multivitamint, azonban az elmúlt évtized kutatásai megkérdőjelezik ennek általános hasznosságát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tim Spector, a King's College London genetikai epidemiológia professzora szerint a minőségi vizsgálatok azt mutatják, hogy a multivitaminok a legtöbb ember számára nem hatékonyak, és alig nyújtanak többet, mint egy tápanyagokban gazdag, változatos étrend. Ráadásul az élelmiszerekből származó vitaminokat a szervezet könnyebben felszívja, és egyéb tápanyagok, például a rost előnyeit is élvezhetjük.

Egyes szakértők figyelmeztetnek, hogy a különböző étrend-kiegészítők egyidejű szedése bizonyos tápanyagok túladagolásához vezethet, ami veszélyes lehet. Például a túlzott vasfogyasztás szívproblémákat, a túl sok A-vitamin pedig májkárosodást okozhat.

Egy 2024-es, 91 000 embert vizsgáló kutatás szerint a multivitaminok nem csökkentik a korai elhalálozás kockázatát az átlagpopulációban. Sőt, az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet elemzése szerint a multivitaminokat naponta szedő emberek minimálisan nagyobb valószínűséggel haltak meg a következő két évtizedben, mint a nem használók.

Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
EZ IS ÉRDEKELHET
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.

Ennek ellenére bizonyos csoportok számára hasznos lehet a multivitaminok szedése. Philip Calder, a Southampton Egyetem táplálkozási immunológia professzora szerint vannak olyan alcsoportok, akiknél alacsony bizonyos vitaminok és ásványi anyagok bevitele, és ők profitálhatnak a multivitaminokból.

A 60 év felettiek különösen előnyt élvezhetnek a multivitaminok szedéséből. Az életkor előrehaladtával a tápanyagok felszívódása csökken a bélrendszerben, többek között a csökkent gyomorsav, a gyógyszerek mellékhatásai és az általánosan alacsonyabb étvágy miatt. Egy 2024-es, az American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban megjelent vizsgálat szerint a multivitaminok szedése jelentősen javította az agyi funkciókat és a memóriatesztek eredményeit, és akár két évvel is lassíthatja az agyi hanyatlást.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A gyulladásos bélbetegségekben (Crohn-betegség, colitis ulcerosa) vagy cöliákiában szenvedők esetében a bélgyulladás károsíthatja a tápanyagfelszívódásért felelős bolyhokat, ami A-, B9-, B12-, D-vitamin, valamint kalcium- és vashiányt okozhat. Számukra olyan multivitamin lehet hasznos, amely megkerüli a bélrendszert, például szájspray vagy transzdermális tapasz formájában.

A vegán és vegetáriánus étrendet követők is profitálhatnak a multivitaminokból, különösen a B12-vitamin, szelén, kalcium és jód pótlásából. Egy 2025-ös tanulmány szerint a napi multivitamin szedése négy hónap alatt jelentősen javította a vegánok B12-vitamin-, szelén- és jódszintjét.

Az Egyesült Királyságban az NHS azt javasolja, hogy minden hat hónapos és öt év közötti gyermek szedjen napi A-, C- és D-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítőt, mivel ezek a tápanyagok támogatják a gyors növekedést, az erős immunitást és az egészséges fejlődést.

Számos gyakran felírt gyógyszer befolyásolhatja a szervezet tápanyagfelszívó képességét. A protonpumpa-gátlók, a GLP-1 injekciók, a metformin és a hormonális gyógyszerek mind csökkenthetik bizonyos vitaminok és ásványi anyagok szintjét. Ezért fontos, hogy a rendszeres gyógyszerszedés mellett konzultáljunk orvosunkkal a lehetséges hiányállapotokról és a megfelelő multivitamin kiválasztásáról.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #egészség #gyerekek #gyógyszer #kutatás #betegség #vitamin #idősek #étrend #táplálkozás #d-vitamin #c-vitamin #egészségmegőrzés #k-vitamin #vitaminhiány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:32
20:23
20:10
19:56
19:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 17.
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
2026. február 17.
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
2026. február 17.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 17. kedd
Donát
8. hét
Február 17.
Húshagyókedd
Február 17.
Nemzetközi palacsintanap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
2
1 hónapja
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
3
7 napja
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
4
4 hete
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
5
1 hónapja
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezettjelölés
az életbiztosítási szerződés megkötésnek egyik leglényegesebb mozzanata a kedvezményezett megnevezése. A szerződő) nevezi meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 20:10
Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén: megszólalt a vállalat
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 19:01
OnlyFans bevételeiről vallott Molnár Anikó: súlyos pénzt ajánlottak neki egyetlen találkozóért
Agrárszektor  |  2026. február 17. 19:32
Itt az oroszok nagy terve: nem akármire készülnek Kínával
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel