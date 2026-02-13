A finn síugró-válogatott szövetségi kapitányát fegyelmi vétség miatt hazaküldték az olimpiáról, mert alkoholt fogyasztott, megszegve ezzel a csapat szabályait.
Rengeteg menzára juthatott a szennyezett sóból: dagad a botrány a közétkeztetésben, a Nébih is vizsgálódik
Országos méretű élelmiszer-biztonsági problémára derült fény a közétkeztetésben, miután konyhasóban polisztirolhab-szerű szennyeződést találtak több megyében is. A szennyezett sót forgalmazó cég elismerte, hogy az alapanyagot újrahasznosított, szennyezett zsákokban kapta.
A közétkeztetésben használt étkezési sóban polisztirol-szennyezést fedeztek fel országszerte több helyszínen is - erről a Pénzcentrum is beszámolt. Az eset először Gödöllőn került napvilágra, amikor az egyik, több oktatási intézményt ellátó főzőkonyhán babfőzelék készítése közben fehér, hungarocellszerű szemcsék jelentek meg az étel felszínén. A gyanús anyagot átszitálták, majd felforralták. A golyók percek alatt jelentősen megduzzadtak, ami egyértelművé tette, hogy mesterséges eredetű szennyeződésről van szó.
A Kalória Gödöllői Nonprofit Kft., mint helyi közétkeztető azonnal intézkedett: több mint 2000 liter babfőzeléket kiöntöttek, és az ételt teljes egészében újra elkészítették. Hatolkai Máté, a vállalat vezetője közösségimédia-felületeken tájékoztatta a nyilvánosságot az esetről. A cég egyúttal értesítette a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih), amely helyszíni mintavételt végzett.
Az ügy a 444 szerint újabb fordulatot vett, amikor a beszállítói lánc feltérképezése során kapcsolatba léptek a sót forgalmazó vállalattal. "Telefonálgatni kezdtünk a beszállítóknak, eljutottunk a gyártóig, aki közölte, hogy igen, újrahasznosított, szennyezett big-bag zsákban kapták a sót, és így kerülhetett bele némi polisztirol" – számolt be erről a gödöllői közétkeztető cég vezetője.
A probléma országos kiterjedtségét jelzi, hogy a Közétkeztetők, Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke, Zoltai Anna szerint számos további szolgáltató is tapasztalta ugyanezt a jelenséget. "További közétkeztetők is észlelték már a problémát. Nekem a kiskunlacházi konyha vezetője jelezte először, de tegnap és a mai napon több más jelzés is érkezett a szövetség tagjaitól, hogy találkoztak ezzel a sószennyezéssel" – nyilatkozta a szakmai szervezet vezetője.
Az érintett termék a Nyírtasson csomagolt, "Tassi jódozott erdélyi vákuumsó" néven forgalomba hozott, egykilós kiszerelésű étkezési só. Különösen aggasztó, hogy nem egyetlen gyártási tételről van szó: októberi, novemberi és decemberi gyártási dátummal ellátott csomagolásokban egyaránt találtak szennyeződést.
A szövetség elnöke, aki korábban a Nébih egyik szakmai osztályát vezette, rámutatott a probléma észlelésének nehézségére is. A polisztirol-szemcsék szobahőmérsékleten, a fehér sóban szinte alig észrevehetők. Főzés közben azonban, a hő és a pára hatására a szemcsék a többszörösükre duzzadnak, így válnak jól láthatóvá az elkészülő ételben.
Az ügyben jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Hatósága és a Nébih folytat vizsgálatot. Hivatalos, részletes hatósági közleményt azonban egyelőre még nem adtak ki.
