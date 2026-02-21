2026. február 21. szombat Elenonóra
Budapest, 2026. január 17.Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Mária Rádió 20. születésnapi rendezvényét követõ szentmisén a Szent István-bazilikában 2026. január 17-én.MTI/Balogh Zoltán
Egészség

Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják

Pénzcentrum
2026. február 21. 13:05

Mint a Pénzcentrum is megírta, kórházban ápolják Erdő Péter bíborost, aki az elmúlt időszakban több sürgős műtéten is átesett, így a nagyböjti szertartásokon sem tudott részt venni. Most kiderült, bár az esztergom-budapesti érsek nincs közvetlen életveszélyben, komoly beavatkozások után lábadozik.

Egyházi források megerősítették, hogy a Magyar Katolikus Egyház vezetője már hetek óta gyengélkedett, állapota pedig orvosi beavatkozást tett szükségessé. A 74 éves bíboros a műtétek és a kórházi kezelés miatt kénytelen volt lemondani az ünnepi időszakra tervezett hivatalos programjait.

A közvetlen környezetéből származó információk szerint a bíboros állapota a korához és a betegség jellegéhez képest kielégítőnek mondható. Jelenleg nincs életveszélyben, környezete pedig bizakodó a felépülését illetően - írja a 24.hu.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#egészség #kórház #betegség #műtét #egyház #katolikus #katolikus egyház #kórházi ellátás #erdő péter

