Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista

Magyarországon a műtétre várakozók száma egyes beavatkozások esetében nemhogy csökkent volna, hanem tovább nőtt az elmúlt években. Annak viszont, aki nem akarja kivárni a sorát az állami ellátásban, mélyen a zsebébe kell nyúlnia: a magánklinikák friss árlistái alapján egy műtétért egy kisebb vagyont is elkérhetnek. A Pénzcentrum idén is elkészítette azt a körképet, amelyből kiderül, mennyit kérnek el magánúton azokért a műtétekért, amelyekre jelenleg leghosszabb a várólista.

Az egészség az ember életének egy olyan területe, amelyen nem szabadna spórolni: az idő szempontjából pedig a pénz egyre fontosabb tényezővé válik. A szükséges vizsgálatok, kezelések, beavatkozások elodázása ugyanis jelentősen befolyásolhatja az életminőséget, az általános egészségi állapotra, élettartamra is hatással lehet. Itt azonban nem csak arról van szó, hogy valaki halogatja a vizsgálatokat, műtéteket: a hosszú várólisták miatt egyes beavatkozások esetén fél éves, vagy akár hosszabb várakozási idővel is számolni kell. Aki a gyors gyógyulás érdekében szeretné megkerülni az állami kórházak várólistáit, az viszont készüljön fel rá, hogy a magánklinikák árlistáin vaskos összegekkel szembesülhet. Van azonban olyan helyzet, hogy érdemes megfontolni a várakozás helyett a magánutat a hosszútávú egészségmegőrzés érdekében még akkor is, ha túl drágának tűnik.

A Pénzcentrum január elején 2026-ban is megvizsgálta, hogyan változott a műtéti várólisták hossza a magyar kórházakban. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) friss adataiból az derült ki, hogy változatlanul a szaruhártya műtétre kell a legtöbbet várni - átlagosan 13 hónapot - Magyarországon, bár itt javulás látszik a tavalyi adatokhoz képest. Csípőprotézis műtétre 2024-ben még 200 napot kellett várakozni átlagosan, mely 2025-re 111-re csökkent, de 2026-ban 133 napra emelkedett. Térdprotézis műtétre 2024-ben 261 napot várakoztak átlagosan a betegek, 2025-ben 250-et, míg idén év elején 291 napra nőtt az országos átlag.

A NEAK adataiból olyan anomáliák is jól látszanak, hogy szürkehályog műtétre 2024-ben 4020 fő várt január elején, 2024-ben 5112 fő, idén év elején már 5958 fő, miközben az átlagos várakozási idő csökkent: 111-ről előbb 47, majd 45 napra. Ez az átlag valószínűleg úgy jön ki, hogy egyes kórházakban a várakozási idő kevesebb mint egy hónap, míg máshol több mint fél évet is kell várni.

Megtörténhet tehát, hogy hosszú várólistára kerül valaki, amit nem szeretne kivárni. Nemcsak csípő- és térdprotézis műtétekre kell ilyenkor gondolni - ahol egyébként a várakozás állandó fájdalmat, jelentős életminőség romlást is jelenthet bizonyos esetekben -, hanem akár egy egyszerű epekő-eltávolításra. Nem mindenki van olyan élethelyzetben, hogy a váratlanul fellépő epegörcsökkel hosszú hónapokig éljen együtt. Egy sérv- vagy visszérműtétre is átlagosan 100 napokat kell várakozni.

Akár a hosszú várakozási idő miatt, akár más okból döntene valaki úgy, hogy inkább magánúton végezteti el a műtétet, előzetesen mindenképp érdemes tájékozódni. Egyrészt a magánkórházakban is vannak várólisták, másrészt sokszor jelentős összeget elkérnek az egyes beavatkozásokért. Azt is érdemes mérlegelni, melyik intézményt választjuk, hiszen árfekvésben több százezres különbségek is adódhatnak. Nézzük, milyen most a műtétek árszínvonala a magánklinikákon, illetve hogy mennyit változott az elmúlt évek áraihoz képest.

Nem sokat nőttek az árak a magánklinikákon

Az árak kapcsán általánosságban azt láthatjuk, hogy nem nőttek drasztikus mértékben, sok helyen nem is emelkedtek tavaly óta. Egyes beavatkozások ára befagyott a két évvel korábbi szinten. Természetesen valamekkora drágulás a legtöbb helyen volt, mutatjuk sorban, hol és hogyan változtak az egyes beavatkozások árai.

A szürkehályog műtét ára

A szürkehályog műtétek esetében idén nem látható nagyobb áremelkedés. A(z április előtt még Medicover néven ismert) Medicare budapesti klinikáin, akciósan egy fókuszú, multifokális és tórikus lencsével is 350 ezer forinttól kérhető a beavatkozás. Árváltozás annyiban történt, hogy tavaly még a multifokális lencsét 488 ezer forinttól, a tórikus lencsét 320 ezer forinttól végezték, most egységesen 350 ezer forintról indulnak a műtétek.

A Budai Szemészeten a trifokális és a nyújtott fókuszú EDOF/EDOF PureSee műlencse műtét ára is szemenként 590 ezer forint, az (erősített) monofokális műlencsével 385 ezer forint. A a drágább lencsék árai hasonlóan alakultak tavaly is, a monofokális lencse ára 100 ezer forinttal nőtt. A tórikus felár minden műtétnél 100 ezer forint szemenként, ez 2025 óta nem változott.

A Sasszem Csoport klinikáin a szürkehályog műtét egyfókuszú műlencse beültetéssel most 299 ezer forint, multifokális műlencse beültetéssel 549 ezer forint, és nyújtott fókuszú műlencse beültetéssel 529 ezer forint két szem együttes kezelése esetén szemenként. Amennyiben csak egy szemet kezelnek, vagy a két szem kezelésére eltérő napokon kerül sor, további 20 ezer forint fizetendő szemenként. Léteznek prémium és VIP csomagok is, melyek árfekvése magasabb. A tórikus műlencse felár 90 ezer forintról 100 ezer forintra nőtt. Így nagyjából 4-11 százalékos áremelést láthatunk (tavaly az árak nem, vagy alig emelkedtek).

Az Erzsébet fürdő Medicalnál az egyfókuszú műlencse beültetése szemenként 310 ezer forint, tórikus lencsével 400 ezer forint, a nyújtott fókuszú és trifokális műlencse beültetés 525 ezer forint, a tórikus trifokális, illetve nyújtott fókuszú műlencse beültetése 600 ezer forint. Elenyészően, illetve 3-4 százalékkal nőttek az árak tavaly óta.

Az Optimum szemészeten a műtét ára egyfókuszú műlencsével 280 ezer forint szemenként, prémium egyfókuszú lencsével 325-360 forint, nyújtott fókuszú lencsével 499 forint, trifokális lencse esetén pedig 520 ezer forint. A tórikus lencse felár 95 ezer forint szemenként.

A Da Vinci Klinikán a szürkehályog műtét alaplencsével szemenként 340 ezer forintba kerül. A Duna Medical Centernél - amit két éve vett át a Liv Hospital - tavaly még találtunk nyilvános árlistát online, mostanra azonban a honlap megújult, az árakat levették. Viszont a fenti árak alapján már képet lehet kapni arról, milyen árfekvésű jelenleg egy szürkehályog műtét magánúton: 300-600 ezer forint között mozog a műtét ára szemenként.

Fontos kiemelni, hogy ahogy minden ilyen műtétnek, ezeknek is lehetnek plusz költségei: az előzetes vizsgálatok, a beszerzendő szemcseppek, vagy segédeszközök, utazás, stb. Ezeket is mind érdemes belekalkulálni, mielőtt egyik vagy másik klinika mellett döntünk. Sok esetben nem a konkrét ár, hanem a műtét minimális költsége van feltüntetve; ezért is döntés előtt mindenképpen érdeklődjünk az adott klinikán a várható teljes költségről!

Az epehólyag műtét ára

Az epehólyag eltávolító műtét a Dr. Rose Magánkórházban 1,1 millió forintba kerül, akárcsak tavaly (2024-ről 2025-re volt nagyobb, 25 százalékos áremelkedés). A Budai Egészségközpontban (BHC) az epehólyag eltávolítás laparoszkóppal 1 millió 50 ezer forinttól kezdődik, tavaly 950 ezer forintba került, 2024-ben pedig 840 ezer forintba. Egy év alatt 10,5%-os, két év alatt ez 25%-os emelést jelent.

A Doktor24-nél 740 ezer forinttól végzik a műtétet, akárcsak tavaly és tavalyelőtt: úgy néz ki itt nem változnak sűrűn az árak. A TritonLife alá tartozó Róbert Magánkórházban szintén még mindig 799 990 forint egy ilyen műtét,mint tavaly. A Szent Magdolna Magánkórházban a laparoszkópos epekő műtét, epehólyag eltávolítás, epehólyag műtét (cholecystectomia) már 2025. februárjától 790 ezer forint, januárban még 690 ezer forint volt, ez 14,5%-os emelés. A pécsi Da Vinci Magánklinikán 640 ezer forinttól végzik a laparoszkópos epehólyag eltávolítást, tavaly még 575 ezer forinttól kezdődtek az árak (+11%).

Ha nem szűrésről, kontrollvizsgálatról van szó, hanem komolyabb beavatkozásról, szinte mindenhol csak hozzávetőleges, vagy kezdő árat találunk, esetleg nincs is feltüntetve ár: a betegeknek személyre szabott árajánlatot kell kérniük. Így mielőtt egyik vagy másik szolgáltató mellett döntünk, érdemes végignézni, hol mennyibe kerül a műtét, milyen egyéb költségek jöhetnek hozzá és árajánlatot is kérni.

Sérvműtétek

A sérvműtétek árát is nagyban meghatározza, hogy érzéstelenítéssel, vagy altatásban, implantátummal, vagy anélkül végzik-e, és hogy egy- vagy kétoldali beavatkozásra van-e szükség. Sok szolgáltatónál az is jelentősen befolyásolja az árat, hogy kis, közepes, vagy nagy hasfal sérvről van-e szó. A Doktor24 -nél a hasfali sérv műtéte 690 ezer forinttól, a lágyéksérv-, és köldöksérvműtét is 530 forinttól érhető el, tavaly óta 10 százalékkal emeltek. A laparoszkópos lágyéksérv műtét 770 ezer forint, ha egyoldali, és 930 ezer forint, ha kétoldali.

A Budai Egészségközpontban a lágyéksérv műtét hálóbeültetéssel - laparoszkóppal TEP HR - 2 oldali már 1 millió 460 ezer forint: 140 ezer forinttal több, mint tavaly, és 260 ezer forinttal több, mint 2024-ban. Az egyoldali műtét valamivel olcsóbb, 1 millió 140 ezer forint, akárcsak az egyoldali TAPP műtét, a kétoldali ebből 1 millió 380 ezer forint. Az egyoldali (Lichtenstein) lágyéksérv műtét 1 milli 60 ezer forinttól érhető el (tavaly 960 ezer forint, 2024-ben még 800 ezer forint volt a feltüntetett ár év elején), a kétoldali műtét 1,34 millió forinttól kezdődik. A hasfali rekonstrukció hálóbeültetéssel idén már 1 millió 50 ezer forintról indul, tavaly 950 ezer forinttól indult, két éve legalább 790 ezer forint volt. A nyitott hasfali sérvműtét hálóbeültetéssel ugyancsak 1 millió 50 ezer forinttól kezdődik. Általában az látható, hogy sok árat legalább 100 ezer forinttal megemeltek tavaly óta.

A TritonLife Róbert Kórházban (Budapesten) az egyoldali laparoszkópos lágyéksérv műtét továbbra is 849 ezer forint, Lichtenstein technikával is 749 990 forint az egyoldali műtét, a kétoldali 799 990 forint, mint tavaly. A hasfali sérvműtét is 949 990 forint, mint 2025 januárjában. A Dr. Roseban a hasi/hasfali sérv műtét háló beültetéssel 1,2 millió forinttól kérhető, nem volt még emelés tavaly óta. Az egyoldali lágyéksérv műtét hálóval szintén 1,1 millió forinttól indul.

A csípő- vagy térprotézis műtét ára magánklinikákon

A csípő- és térdprotézis műtétek azok, amikre jellemzően az állami ellátásban a legtöbbet kell várni, magánklinikákon pedig a legdrágább beavatkozásnak számítanak. Az árakat az is nagyban befolyásolja, milyen típusú protézist ültetnek be. A költségek összességében már biztosan 2 millió forint felett alakulnak, de van olyan magánklinika, ahol még ennél is sokkal többe kerül a beavatkozás.

A Budai Egészségközpontban a csípő- és térdprotézis műtétek 2,3 millió forinttól indulnak, plusz az implantátum ára. Tavaly még legalább 2 millió forintot kértek, ez 15%-os emelés és az implantátumok árát nem ismerjük, mennyit emelkedtek. A robotasszisztált térdprotézis műtét pedig 3,3 millió forinttól érhető el. A Doktor24-nél a csípőprotézis és a térdprotézis beültetése is 2,5 millió forinttól indul, de két év alatt csak nagyjából 8 százalékkal emelkedett az ár. A digitális műtéti tervezés rögtön egy millióval emeli az árat, a csípőprotézis beültetés NaviSwiss navigációval, OPS technológiával pedig 4 millió forinttól indul és még ennél drágább technológiák is vannak. Az Apollo robotasszisztált térdprotézis beültetés 4,4 millió forinttól kezdődik.

A Szent Magdolnában 2024 őszén volt akciósan a térd- és csípőprotézis műtét csomag 2,4 millió forint, most ezek a műtétek 2 millió 950 ezer forinttól kezdődnek. A Dr. Rose csípő- és térprotézis beültetést is 2 millió 880 ezer forinttól érhető el, és tartalmazza az implantátum árát. Tavaly óta 300 ezer forinttal emeltek az alapdíjak. A Da Vinci klinikán a cementes csípőprotézis műtét 2,35 millió, a cement nélküli 2,5 millió forinttól kezdődik, a térdprotézis műtét pedig legalább 2,45 millió forintba kerül.

Kinek van pénze ilyen magánműtétekre?

Az egészségügyi kiadásokat éppen úgy érdemes kontextusba helyezni, mint a kenyér vagy a benzin árát. A KSH legfrissebb, októberi adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 475 978 forintot ért el. Ez azt jelenti, hogy egy havi átlagkeresetből kijöhet egy szürkehályog műtét, egy csípőprotézis műtétre pedig egy fél évnyi keresetet kell rákölteni. Talán még ilyen megvilágításban is túl nagy összegnek tűnnek ezek a kiadások: az ember hajlamos kevesebbet szánni az egészségére, mint más szükségleteire.

Ruházatra, cipőre például könnyen kiadhatjuk egy év alatt egy kisebb műtét árát, új telefonra, laptopra szintén könnyebben költünk. Míg például egy drágább matracra nem olyan könnyen ruházunk be, miközben naponta 7-9 órát azon feve töltünk, jelentős mértékben befolyásolja az alvásminőségünket, így az egészségünket is. Ugyanúgy nehezen adjuk ki a pénzt vizsgálatokra, kezelésekre, műtétekre, pedig a mindennapi egészségünk függhet tőle.

Aki megteheti, annak érdemes előre félretennie a jövőbeli egészségügyi kiadásaira: amennyiben egészségpénztári szerződést kötünk, kihasználható a 20%-os szja-visszatérítési lehetőség. Sőt, az egészségpénztári számlán pihenő összegeket le is lehet kötni, és még több visszatérítésre tehetünk szert. Az egészségügyi megtakarításból fedezhetjük saját vagy hozzátartozónk egészségügyi kiadását a szerződött szolgáltatóknál, legyen szó fogászati kiadásról, várandós gondozásról, szülésről, epehólyagműtétről, vagy akár térdprotézisről. A egészségpénztári megtakarítások vészhelyzet esetén, illetve tervezhető egészségügyi kiadások esetén is jó szolgálatot tehetnek a jövőben.