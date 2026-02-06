Rákkeltő anyag miatt hívnak vissza egy népszerű étolajat Magyarországon

Egy Indiából származó rizskorpaolajban rákkeltő anyag előanyagát mutatták ki határérték felett, ezért a magyar hatóságok azonnali termékvisszahívást rendeltek el. A kifogásolt tétel hazai boltokba is eljutott, a fogyasztókat pedig arra kérik: aki a megadott azonosítóval ellátott olajat megvásárolta, semmiképp ne fogyassza el.

Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági riasztórendszere (RASFF) jelzést adott ki egy Indiából származó finomított rizskorpaolajra, miután a laborvizsgálatok határérték feletti glicidil-észter tartalmat mutattak ki a termékben. A kifogásolt tételből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett, ezért a hazai hatóságok azonnal intézkedtek.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett forgalmazóval, a Discovery Bliss Trade Kft.-vel. A vállalkozás együttműködve a hatósággal saját hatáskörben megkezdte a termék visszahívását, és gondoskodik arról, hogy a fogyasztókhoz került palackok visszakerüljenek és megsemmisítésre vagy elszállításra kerüljenek. A hatóság a folyamat minden lépését nyomon követi.

A visszahívásban érintett termék adatai:

Termék: finomított rizskorpaolaj

Márka: Alesie

Kiszerelés: 1 liter

Minőségmegőrzési idő: 2027. június 1.

Gyártási dátum: 2025. május 5.

Gyártó: AWL Agri Business (India)

Importőr: Caribecom Trading BV (Hollandia)

Forgalmazó: Discovery Bliss Trade Kft.

A visszahívás oka a határértéket meghaladó glicidil-észter tartalom. Ezek az anyagok a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során keletkeznek, és a szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és az azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy aki a fenti azonosítókkal ellátott termékből vásárolt és az még a birtokában van, semmiképpen ne fogyassza el.