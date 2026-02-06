2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
Rice Bran Oil üvegben Üveg mag rizs háttér.Organikus növényi olaj tiszta házi és nem feldolgozott.Nyers élelmiszer összetevő Főzés természetes a jó Health.low kalória és antioxidáns.
Egészség

Rákkeltő anyag miatt hívnak vissza egy népszerű étolajat Magyarországon

Pénzcentrum
2026. február 6. 11:01

Egy Indiából származó rizskorpaolajban rákkeltő anyag előanyagát mutatták ki határérték felett, ezért a magyar hatóságok azonnali termékvisszahívást rendeltek el. A kifogásolt tétel hazai boltokba is eljutott, a fogyasztókat pedig arra kérik: aki a megadott azonosítóval ellátott olajat megvásárolta, semmiképp ne fogyassza el.

Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági riasztórendszere (RASFF) jelzést adott ki egy Indiából származó finomított rizskorpaolajra, miután a laborvizsgálatok határérték feletti glicidil-észter tartalmat mutattak ki a termékben. A kifogásolt tételből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett, ezért a hazai hatóságok azonnal intézkedtek.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett forgalmazóval, a Discovery Bliss Trade Kft.-vel. A vállalkozás együttműködve a hatósággal saját hatáskörben megkezdte a termék visszahívását, és gondoskodik arról, hogy a fogyasztókhoz került palackok visszakerüljenek és megsemmisítésre vagy elszállításra kerüljenek. A hatóság a folyamat minden lépését nyomon követi.

A visszahívásban érintett termék adatai:

  • Termék: finomított rizskorpaolaj
  • Márka: Alesie
  • Kiszerelés: 1 liter
  • Minőségmegőrzési idő: 2027. június 1.
  • Gyártási dátum: 2025. május 5.
  • Gyártó: AWL Agri Business (India)
  • Importőr: Caribecom Trading BV (Hollandia)
  • Forgalmazó: Discovery Bliss Trade Kft.

A visszahívás oka a határértéket meghaladó glicidil-észter tartalom. Ezek az anyagok a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során keletkeznek, és a szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és az azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.

A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy aki a fenti azonosítókkal ellátott termékből vásárolt és az még a birtokában van, semmiképpen ne fogyassza el.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #élelmiszer #magyarország #import #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #rákkeltő #mérgező #fogyasztóvédelmi hatóság #nkfh

