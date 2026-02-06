Rákkeltő anyag miatt hívnak vissza egy népszerű étolajat Magyarországon

Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész életének 95. évében, február 6-án elhunyt
Egy Indiából származó rizskorpaolajban rákkeltő anyag előanyagát mutatták ki határérték felett, ezért a magyar hatóságok azonnali termékvisszahívást rendeltek el. A kifogásolt tétel hazai boltokba is eljutott, a fogyasztókat pedig arra kérik: aki a megadott azonosítóval ellátott olajat megvásárolta, semmiképp ne fogyassza el.
Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági riasztórendszere (RASFF) jelzést adott ki egy Indiából származó finomított rizskorpaolajra, miután a laborvizsgálatok határérték feletti glicidil-észter tartalmat mutattak ki a termékben. A kifogásolt tételből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett, ezért a hazai hatóságok azonnal intézkedtek.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett forgalmazóval, a Discovery Bliss Trade Kft.-vel. A vállalkozás együttműködve a hatósággal saját hatáskörben megkezdte a termék visszahívását, és gondoskodik arról, hogy a fogyasztókhoz került palackok visszakerüljenek és megsemmisítésre vagy elszállításra kerüljenek. A hatóság a folyamat minden lépését nyomon követi.
A visszahívásban érintett termék adatai:
- Termék: finomított rizskorpaolaj
- Márka: Alesie
- Kiszerelés: 1 liter
- Minőségmegőrzési idő: 2027. június 1.
- Gyártási dátum: 2025. május 5.
- Gyártó: AWL Agri Business (India)
- Importőr: Caribecom Trading BV (Hollandia)
- Forgalmazó: Discovery Bliss Trade Kft.
A visszahívás oka a határértéket meghaladó glicidil-észter tartalom. Ezek az anyagok a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során keletkeznek, és a szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és az azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.
A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy aki a fenti azonosítókkal ellátott termékből vásárolt és az még a birtokában van, semmiképpen ne fogyassza el.
