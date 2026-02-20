Hatalmas pénzeket különített el Brüsszel oltóanyag fejlesztésre: ezt a betegséget célozzák

Az Európai Bizottság 225 millió eurót fordít az influenza elleni újgenerációs vakcinák fejlesztésének felgyorsítására, amelyek szélesebb körű védelmet nyújthatnak a különböző vírusváltozatokkal szemben, és egy esetleges világjárvány esetén gyorsan adaptálhatók - közölte pénteken a brüsszeli testület.

Az Európai Bizottság egy friss közleménye szerint új támogatási tervezetük célja olyan innovatív oltóanyagok klinikai fejlesztése, amelyek a jelenleginél hatékonyabban reagálnak az influenzavírus folyamatos változásaira.

A finanszírozás révén a vakcinák teljes klinikai fejlesztési folyamata megvalósulhat a piacra lépésig. A testület első alkalommal alkalmazza az úgynevezett előzetes kereskedelmi beszerzés eszközét annak érdekében, hogy a fejlesztések eljussanak a klinikai vizsgálatok szakaszába, és megfeleljenek a szigorú biztonsági, minőségi és hatékonysági követelményeknek.

A bizottság szerint ezzel olyan innovációk is támogatáshoz juthatnak, amelyek közfinanszírozás nélkül megrekednének. A források olyan új típusú vakcinák fejlesztését segítik, amelyek orron, szájon át vagy bőrre helyezhető tapasz formájában is alkalmazhatók, és vészhelyzet esetén gyorsan, nagy mennyiségben gyárthatók. A közlemény hangsúlyozza: mivel az influenzavírusok folyamatosan mutálódnak, a vakcinatechnológiának is lépést kell tartania.

A beruházás célja az oltóanyag-fejlesztési portfólió bővítése, hogy több ígéretes termék jusson el a klinikai fejlesztésig, növelve annak esélyét, hogy új megoldások kerüljenek piacra és gyorsabban beépüljenek a nemzeti oltási programokba.

A bizottság szerint a gyártási kapacitások bővítése és az új kezelési megoldások bevezetése hozzájárul ahhoz, hogy Európa és a világ felkészültebben reagálhasson a jövőbeli influenzajárványokra vagy esetleges pandémiákra.