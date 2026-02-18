A hazai lakosság közel egyharmada él abszolút szegénységben az Európai Bizottság új mérési módszere alapján.
Itt az igazság a sugárzó mobiltelefonokról: egy friss kutatás cáfolta, amit eddig tudtunk - ez mindent megváltoztat?
Egy dél-koreai és japán kutatók által végzett nagyszabású vizsgálat megcáfolta azokat a korábbi aggodalmakat, amelyek szerint a mobiltelefonok rádiófrekvenciás sugárzása daganatos megbetegedéseket okozhat - írja a HVG. A kutatás eredményei szerint a biztonsági határértékeken belüli sugárzási szintek nem növelik a rák kockázatát.
A mobiltelefonok sugárzásának egészségügyi hatásai régóta foglalkoztatják mind a közvéleményt, mind a tudományos közösséget. A vita különösen azután lángolt fel, hogy az Egyesült Államok Nemzeti Toxikológiai Programja (NTP) 2018-ban közzétette állatkísérleteinek eredményeit. Ezek szerint a rádiófrekvenciás jelek tartós behatása daganatképződéshez vezethet. Ezt megelőzően, 2011-ben a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) is a lehetséges rákkeltő kategóriába sorolta a rádiófrekvenciás sugárzást, ami széles körű aggodalmat váltott ki a telefonhasználók körében.
Bár az évek során több ellentmondásos vizsgálati eredmény is napvilágot látott, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és más nemzetközi hatóságok független felülvizsgálatot sürgettek a kérdés tisztázására. Erre reagálva Dél-Korea és Japán kutatói 2019-ben közös, átfogó kísérletsorozatba kezdtek. A projekt elsődleges célja az amerikai NTP-jelentés megállapításainak ellenőrzése volt, különös tekintettel az emberi egészségvédelmi határértékeknek megfelelő sugárzási szintekre.
A tudományos szigorúság jegyében a kutatócsoport maximális gondossággal reprodukálta az amerikai vizsgálat körülményeit. Ugyanazt a patkánytörzset választották kísérleti alanynak, azonos táplálékot biztosítottak számukra, és megegyező besugárzási kamrákat alkalmaztak, sőt a protokollok is teljes mértékben követték az eredeti kutatásét. A vizsgálatba bevont 70 hím patkányt három csoportra osztották. Az első csoportot 4 W/kg fajlagos elnyelési tényezőjű (SAR), 900 MHz-es CDMA-modulált sugárzásnak tették ki gyakorlatilag a teljes életciklusa során. A második csoport ugyanilyen körülmények között, de valós sugárzás nélkül élt (ál-expozíció), míg a harmadik kontrollcsoportként funkcionált.
Az állatok természetes elhullását követően mindkét országban független patológusok végezték el a szervek alapos vizsgálatát, majd az eredményeket külső szakértők is ellenőrizték. Az új kutatás következtetése megnyugtató: a sugárzásnak kitett állatok körében észlelt daganatok gyakorisága nem haladta meg a kontrollcsoportban tapasztalt értékeket. Az eredmények minden esetben a fajra jellemző normál tartományon belül maradtak.
An Jonghvan, az Adzsu Egyetem (Ajou University) professzora az eredményeket összegezve kiemelte: "Az NTP által jelentett daganatnövekedés nem volt megfigyelhető az emberi védelmi szabványok alapját képező terhelési szinteken." A professzor hozzátette: bízik abban, hogy kutatásuk hozzájárul a mobiltelefonok elektromágneses sugárzásával kapcsolatos félelmek eloszlatásához.
Fontos megjegyezni, hogy az új vizsgálat nem kérdőjelezi meg teljes mértékben az amerikai kutatás eredményeit. Az NTP ugyanis jóval intenzívebb, 6 W/kg-os rádiófrekvenciás terhelést alkalmazott kísérleteiben, ami jelentősen meghaladja a mindennapi telefonhasználat során tapasztalható kitettséget. Ezzel szemben a dél-koreai–japán együttműködés kifejezetten a biztonságosnak ítélt határértékekre koncentrált.
Bár az eredmények biztatóak a hagyományos mobiltelefon-használat szempontjából, a technológiai fejlődés új kihívásokat állít a tudomány elé.
Az 5G hálózatok és más modern technológiák komplexebb elektromágneses környezetet teremtenek, amelyek hatásainak feltérképezése további vizsgálatokat tesz szükségessé. A dél-koreai kutatócsoport már jelezte készségét ezen újabb kutatások elvégzésére is.
Ezek most a legsugárzóbb készülékek
A Német Szövetségi Sugárvédelmi Hivatal (BfS) minden évben közzéteszi az összes jelenleg és korábban elérhető mobiltelefon sugárzási értékét. A SAR értéket watt per kilogrammban (W/kg) mérik, ami azt jelzi, hogy mennyi energiát nyel el a fej, miközben a készüléket az emberi fül mellett tartva használják. A hivatalos listán, amit augusztusban frissítettek utoljára, 661 modell szerepel, ám a régi modellekkel együtt több mint 4000 készülékről lehet adatot találni.
A német sugárzásvédelmi hivatal legfrissebb mérései szerint továbbra is az Allview 7Pro mobilkészüléke bocsátja ki a legmagasabb rádiófrekvenciás sugárzást, de a Motorola és a Telekom egyik saját készüléke is dobogós maradt. A legsugárzóbb mobilok között találhatunk még Asus, OnePlus és idén már TLC, valamint Apple készüléket is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a listán szereplő mobilok sugárzása mind az EU által meghatározott határéréken belül van, bár vannak olyan készülékek, amik az Egyesült Államokban már nem mennének át a rostán. Az itthon leginkább kedvelt márkák közül a Xiaominak van a legtöbb kevésbé sugárzó készüléke. A sugárzó mobilokról bővebben ebben a cikkben lehet olvasni.
