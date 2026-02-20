Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.
Milyen betegség az ALS? Az amiotrófiás laterálszklerózis tünetei, okai és kezelése
Az amiotrófiás laterálszklerózis, vagy - ahogy emlegetni szokták - ALS, egy ritka betegség: 100 emberből mintegy 5-öt érinthet. Az ALS betegség a mozgató idegsejt betegségeinek (motoneuron betegségek, MND) leggyakoribb formája, melynek lefolyása során a központi idegrendszer mozgató idegsejtjei – motoneuronjai – elhalnak. Ez az akaratlagosan mozgatható izmok fokozatos gyengüléséhez, sorvadásához, végül bénulásához vezet.
Az ALS (amiotrófiás laterálszklerózis), vagy gyakran Lou Gehrig-betegségnek nevezett kórkép a mozgató idegsejt betegségeinek leggyakoribb formája, mégis viszonylag ritka. A betegség bármely életkorban kialakulhat, leggyakrabban 50-60 év között jelentkezik, de örökölt formája már fiatalabb életkorban is megjelenhet - írja az Egészségvonal. Az ALS nem gyógyítható, a kezelés célja a tünetek enyhítése, a beteg életminőségének megőrzése.
Az ALS nem gyakori, de riasztó betegség, hírességeken keresztül jelentős médiafigyelmet kap az utóbbi években. Az ALS másik gyakori neve, a Lou Gehrig-betegség is egy ALS-ben szenvedő, legendás baseballjátékostól származik. De említhetnénk Stephen Hawking elméleti fizikust, aki tovább maradt életben, mint bármely más ismert, a betegségben szenvedő személy. ALS-ben hunyt el Henry A. Wallace, aki az Egyesült Államok 33. alelnöke volt Franklin D. Roosevelt alatt, Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, vagy Sam Shepard a Pulitzer-díjas drámaíró és ismert filmszínész.
Nemrég pedig Eric Dane, leginkább a Grace klinika című sorozat Dr. Sloanjaként ismert színész hunyt el szintén ALS következtében. A közelmúltban, 2024-ben hunyt el 47 éves korában Karsai Dániel alkotmányjogász is, akit korábban amiotrófiás laterálszklerózissal diagnosztizáltak és és küzdelmet folytatott az eutanázia bevezetéséért halálos betegségek esetén.
2014 augusztusában indul el az "ice bucket challenge", mely során a résztvevők videóra vették, ahogy egy vödör jeges vizet öntenek magukra. Ez az akció is az ALS-re hívta fel a figyelmet és adománygyűjtő akció volt a további kutatásokhoz.
Az ALS tünetei
Az ALS progresszív betegség, rendszerint lassan kezdődik egy testtájon (leginkább a felső végtagon), csak a test egyik oldalán, majd fokozatosan terjed tovább a törzsre, a nyakra, majd a beteg elveszíti a beszéd, a rágás, a nyelés és a légzés képességét, illetve egyes esetekben demencia is kialakulhat. Az amiotrófiás laterálszklerózisos betegeknél az akut tüdőgyulladás kockázata is magasabb az ételek vagy a gyomortartalom félrenyelése miatt (aspirációs tüdőgyulladás). A betegség korai tünetei:
- a kéz gyengesége, ügyetlensége, a finom mozgások vonatkozásában;
- a kézizmok sorvadása;
- a nyelvizmok sorvadása;
- gyengeségérzés a lábakban, vállakban;
- az izmok akaratlan rángatózása, lábizomgörcs;
- terhelésre jelentkező gyors kifáradás.
A betegég késői tünetei:
- a járási nehézség (a láb és a boka gyengülése miatt);
- a testsúlycsökkenés (izomsorvadás miatt);
- a beszéd-, légzési és nyelési nehézségek.
A betegségben szenvedők nagy része az állapot kialakulásától számított 3-5 éven belül fokozatosan képtelenné válik az állásra és a járásra, sok beteg idővel gépi lélegeztetésre szorul. A betegek kisebb részénél előfordulhat, hogy fokozatosan stabilizálódnak a tünetek és néhány évig állandósulnak, így akár több évtizedig is együtt élhetnek a betegséggel. A betegség a végső stádiumban légzési elégtelenséghez vezet, mert a betegek nem képesek a mellkasi izmok és a rekeszizom irányítására.
Az ALS diagnózisa
Az ALS-t a tünetek alapján nehéz diagnosztizálni, mert több betegség is kezdődhet hasonló elváltozásokkal. A diagnózis alapjául a neurológiai osztályon végzett kivizsgálás szolgál, mely kizár más betegségeket. A neurológus szakorvos a kórtörténet felállítása után laboratóriumi vizsgálatokat (vérvételt), valamint izombiopsziát kérhet az elsődleges izombetegségek kizárására. Ezeken kívül jellemzően az alábbi vizsgálatokra kerülhet sor:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- elektromiográfia (az izmokban keletkező elektromos impulzusok mérése);
- ingerületvezetés mérése;
- képalkotó eljárások (CT, MRI) elsősorban a szervi betegségek kizárására;
- lumbálpunkció (gerinccsapolás): agy-gerincvelői folyadék (liquor) vétele a gerincből.
Miért alakul ki az ALS?
A betegség kialakulásának pontos oka nem ismert, a feltételezések szerint környezeti, életmódbeli és genetikai tényezők kombinációja okozza - írja az Egészségvonal. A központi idegrendszer – az agy és a gerincvelő – alapegységei az idegsejtek, vagyis a neuronok. Az agyban található mozgató idegsejtek (felső motoneuronok) küldenek jeleket a gerincvelői mozgató idegsejtekhez (alsó motoneuronok), majd a különböző izmokhoz. ALS esetén – a felső és az alsó motoneuronok elhalása következtében – a jelek továbbítása megszakad, és az akaratlagosan mozgatható izmok – amelyek többek között a mozgásért, a beszédért, a nyelésért és a légzésért felelősek – fokozatosan gyengülnek és elsorvadnak.
Az esetek többsége spontán, azonosítható ok nélkül jelentkezik (sporadikus, szórványos típus), kisebb részüknél – mintegy tíz százalékuknál – családi öröklődés, vagyis genetikai mutáció (főként a SOD1 gén) okozza (familiáris típus) a betegséget. Az öröklődés kockázata 50 százalék.
Az ALS kezelése
A betegség nem gyógyítható, előrehaladását sem lehet megakadályozni, ezért a kezelés célja a tünetek enyhítése, a beteg életminőségének megőrzése a lehető leghosszabb ideig. Az alábbi kezeléseket alkalmazzák ALS esetén:
- gyógyszeres kezelés – a betegség kezelésére riluzolt alkalmaznak, ami pár hónnappal meghosszabbítja a túlélését, illetve egyes gyógyszerek alkalmasak lehetnek a súlyosbodás késleltetésére, valamint az izomgörcsök, a székrekedés, a fokozott nyálelválasztás és a kimerültség mérséklésére;
- fizikoterápia – az izomerő, az ízületek hajlékonyságának fenntartása érdekében;
- megfelelő tápláltság fenntartása – félfolyékony vagy pépes táplálkozás, súlyosabb esetekben gyomorszondás táplálás;
- beszédterápia – a beszédkészség minél további megőrzése érdekében;
- asszisztált lélegeztetés – a betegnek eleinte segíthet az oxigén orrszonda, de később szükség lehet gépi lélegeztetésre.
A tünetek súlyosbodásával egyre inkább segítségre szorul a beteg, végső stádiumban pedig már elengedhetetlen a szakintézményben történő állandó felügyelete.
A helyszínen a rendőrség is megjelent, a csapatirányító százados pedig utalt rá, hogy érkezni fog egy gyámhatósági végzés.
Valós veszélyt jelenthet Magyarországon a Chikungunya-láz? Ezt érdemes tudni az egzotikus kórról most
Mutatjuk, mit érdemes jelenleg tudni a Chikungunya okozta lázról, és mit tehetünk azért, hogy ne betegedjünk meg.
A rendszeres testmozgás elkezdéséhez és fenntartásához három dolog szükséges: képesség a mozgásra, motiváció és megfelelő környezet.
Hónapok óta hiánycikk a kulcsfontosságú gyógyszer Magyarországon: veszélybe kerülhetnek az érintett gyerekek
Több szülő arról beszélt, hogy hiába keresik a Bitinex nevű készítményt, hosszabb ideje nem tudják beszerezni, és a helyzet már az online szülői csoportokban is...
Akár 10-20 évvel tovább élhetünk egészségben. De mennyibe kerül a hosszú élet? Hogyan lett egyre nagyobb üzlet a longevity? Mutatjuk!
A tudomány azonban egyelőre nem igazolja az üzleti ígéreteket, miközben a jelenség az egészségügyi egyenlőtlenségek kérdését is felveti.
A klímaváltozás miatt egyre nagyobb területen és egyre hosszabb ideig terjedhet a súlyos fájdalmakkal járó chikungunya-láz.
Itt az igazság a sugárzó mobiltelefonokról: egy friss kutatás cáfolta, amit eddig tudtunk - ez mindent megváltoztat?
A kutatás vezetője professzor hozzátette: bízik abban, hogy kutatásuk hozzájárul a mobiltelefonok elektromágneses sugárzásával kapcsolatos félelmek eloszlatásához.
Az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet elemzése szerint a multivitaminokat naponta szedő emberek minimálisan nagyobb valószínűséggel haltak meg a következő két évtizedben.
Gluténmentesnek hirdették, mégis glutént tartalmaz: egy népszerű rizssüteméket hívnak vissza Magyarországon.
Egyik tanulmányában a résztvevők hét napig csak vizet fogyasztottak, de a vérükben lévő fehérjék széles körű változásai csak három nap után jelentkeztek.
Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk
Miközben a világ számos országában már többségben vannak a házasságon kívül született gyermekek, Magyarország továbbra is az alacsonyabb arányú államok közé tartozik.
Mely országok biztosítják a legjobb egészségügyi alapellátást jelenleg? És hol helyezkedik el ebben az összevetésben Magyarország? Mutatjuk!
Rengeteg menzára juthatott a szennyezett sóból: dagad a botrány a közétkeztetésben, a Nébih is vizsgálódik
A szennyezett sót forgalmazó cég elismerte, hogy az alapanyagot újrahasznosított, szennyezett zsákokban kapta.
A hivatalos indoklás karbantartási munkálatokról szól, ám szakmai körökben felmerült, hogy a döntés hátterében a centrum romló eredményességi mutatói állhatnak.
Így hagyja cserben az állami egészségügy a legkiszolgáltatottabbakat: újabb súlyos krízis egy fontos hazai intézményben
A járóbeteg-ellátásban olyan mértékű a szakemberhiány, hogy a hozzáférést gyakran adminisztratív akadályok nehezítik.
Hány embert érint valójában az ételallergia és az ételintolerancia? Miben különbözik a két állapot? És miért válik mindez komoly gazdasági kérdéssé? Mutatjuk!
A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén