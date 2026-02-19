Kiderült, mennyi testmozgást végeznek a magyarok: lesújtó képet mutat a valóság

A mozgás az egyik leghatékonyabb ingyenes gyógyszer, amely jelentősen csökkenti a szív-érrendszeri halálozást és számos betegség kockázatát, mégis kevesen élnek vele Magyarországon - írja a Népszava.

Vitrai József népegészségügyi szakértő és Babai László életmódorvos beszélgetett arról nemrég, hogy a rendszeres testmozgás 20-30 százalékkal csökkenti a szív-érrendszeri halálozást, valamint mérsékli a 2-es típusú cukorbetegség, a stroke és a depresszió kockázatát. Emellett jobb alvást, közérzetet és hosszabb egészségben eltöltött éveket biztosít - olyan komplex hatások ezek, amelyeket egyetlen gyógyszer sem képes nyújtani.

A legfrissebb kutatások szerint már 1 perc intenzív mozgás 4-8 perc mérsékelt mozgásnak felel meg bizonyos kockázatok csökkentésében. Vitrai József hangsúlyozta, hogy bár minden többletmozgás hasznos, különösen annak, aki a nulláról indul, a jelentős egészségügyi előnyökhöz nem elegendő csak a könnyű, mérsékelt aktivitás.

Babai László kiemelte az úgynevezett kardiorespiratorikus fittség (VO₂max) fontosságát, amely szorosan összefügg a halálozási kockázattal. Reményét fejezte ki, hogy ez a paraméter a jövőben alapmérés lehet a rendelőkben a vérnyomás, koleszterin és vércukor mellett. A szakértők szerint a mozgás során az izom inzulin nélkül is képes glükózt felvenni, javul az inzulinérzékenység, és ez a kedvező hatás akár 48 órán át is fennmaradhat.

A rendszeres testmozgás elkezdéséhez és fenntartásához három dolog szükséges: képesség a mozgásra, motiváció és megfelelő környezet. A társaságban végzett mozgás 3-5-ször hatékonyabb a motiváció fenntartásában, mint az egyéni próbálkozás. Ilyenek például a gyaloglóklubok vagy sétafoci-programok.

Magyarországon létezik a "mozgás receptre" program, amelynek keretében a háziorvosok mozgást írhatnak fel pácienseiknek. Jelenleg ez a lehetőség 500-600 háziorvosi rendelőben érhető el, és néhány ezer páciens használja aktívan. Svédországban ez a modell már több mint húsz éve működik, és több mint százezer embert ért el.

Vitrai József szerint problémát jelent, hogy a finanszírozás ma főleg a betegellátásra koncentrál, miközben a mozgás és általában a megelőzés gyakran kiszorul az egészségügy feladatai közül, holott a megelőzés költséghatékonysága egyértelmű. Példaként említette Bhutánt, ahol nem a GDP-vel, hanem a Bruttó Nemzeti Boldogság filozófiájával mérik a fejlődést, és olyan kormányzati intézkedéseket támogatnak, amelyek javítják az egészséget.