2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Több milliárdos iparág a vitamin biznisz, egyre többen szedik
Egészség

Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata

Pénzcentrum
2026. január 23. 15:45

Az angol egészségügyi szolgálat arra figyelmeztetett, hogy az ajánlott D-vitamin szedése során komolyan érdemes odafigyelni a túladagolás veszélyeire, bizonyos piacon kapható termékek adagja ugyanis sokszorosa is lehet a javasolt biztonságos felső határnak - írja Standard.

Az NHS arra ösztönzi a briteket, hogy a téli hónapokban szedjenek D-vitamint, azonban egy szakember felhívja a figyelmet a lehetséges mellékhatásokra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az NHS közleménye szerint október és március között nem tudunk elegendő D-vitamint termelni a napfényből, ezért a csontok és izmok egészségének megőrzéséhez napi 10 mikrogramm D-vitamin-kiegészítő szedése javasolt.

A napfény elengedhetetlen a D-vitamin termeléséhez, mivel az UVB-sugarak kémiai reakciót indítanak el a bőrben. Ez a folyamat a 7-dehidrokoleszterint D3-vitaminná alakítja, amely fontos szerepet játszik a kalcium felszívódásában, a csontok egészségében és az immunrendszer támogatásában.

A brit kormány azt javasolja, hogy mindenki fontolóra vegye a napi 10 mikrogramm (400 NE) D-vitamin-kiegészítő szedését az őszi és téli hónapokban, amikor a napfény nem elég erős ahhoz, hogy a szervezet megfelelő mennyiségű D-vitamint termeljen.

Tobias Mapulanga, biomedikai tudós és a Repose Healthcare társalapítója figyelmeztetést adott ki azokról a tünetekről, amelyekre érdemes figyelni:

Ahogy az NHS télen D-vitamint javasol, sokan nyúlnak üvegekért a sötétebb hónapokban, és véletlenül túladagolják, majd a szezonális betegségekre fogják a következményeket.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- mondta el, majd hozzátette: "amikor állandó szomjúság és gyakoribb vizelési inger, hányinger, gyomorfájdalom vagy székrekedés, fejfájás vagy agyköd, valamint új fájdalmak vagy görcsök jelennek meg nem sokkal a bevitel növelése után, az egy visszafelé elsülő étrend-kiegészítőre utal".

A kutatások szerint a megkérdezett felnőttek 42%-a szedett D-vitamin-kiegészítőt az elmúlt 12 hónapban, de a Which? fogyasztóvédelmi szervezet olyan étrend-kiegészítőket talált a piacon, amelyek adagja akár 12,5-szerese is lehet a javasolt biztonságos felső határnak.

Az NHS England két év alatt 42 olyan esetet azonosított, amikor nagy hatáserősségű D-vitamint a szükségesnél gyakrabban adagoltak, és néhány esetben kórházi kezelésre volt szükség hiperkalcémia miatt.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #gyógyszer #fogyasztóvédelem #betegség #vitamin #megelőzés #egyesült királyság #brit #egészségmegőrzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:06
16:37
16:29
16:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 23.
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
2026. január 23.
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
2026. január 23.
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
2 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
3
5 napja
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
4
1 hónapja
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
5
1 hónapja
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 16:37
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 16:02
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
Agrárszektor  |  2026. január 23. 16:32
Ömlik az import csirkehús Európába: ki nem találnád, honnan jön a java