Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata

Az angol egészségügyi szolgálat arra figyelmeztetett, hogy az ajánlott D-vitamin szedése során komolyan érdemes odafigyelni a túladagolás veszélyeire, bizonyos piacon kapható termékek adagja ugyanis sokszorosa is lehet a javasolt biztonságos felső határnak - írja Standard.

Az NHS arra ösztönzi a briteket, hogy a téli hónapokban szedjenek D-vitamint, azonban egy szakember felhívja a figyelmet a lehetséges mellékhatásokra.

Az NHS közleménye szerint október és március között nem tudunk elegendő D-vitamint termelni a napfényből, ezért a csontok és izmok egészségének megőrzéséhez napi 10 mikrogramm D-vitamin-kiegészítő szedése javasolt.

A napfény elengedhetetlen a D-vitamin termeléséhez, mivel az UVB-sugarak kémiai reakciót indítanak el a bőrben. Ez a folyamat a 7-dehidrokoleszterint D3-vitaminná alakítja, amely fontos szerepet játszik a kalcium felszívódásában, a csontok egészségében és az immunrendszer támogatásában.

A brit kormány azt javasolja, hogy mindenki fontolóra vegye a napi 10 mikrogramm (400 NE) D-vitamin-kiegészítő szedését az őszi és téli hónapokban, amikor a napfény nem elég erős ahhoz, hogy a szervezet megfelelő mennyiségű D-vitamint termeljen.

Tobias Mapulanga, biomedikai tudós és a Repose Healthcare társalapítója figyelmeztetést adott ki azokról a tünetekről, amelyekre érdemes figyelni:

Ahogy az NHS télen D-vitamint javasol, sokan nyúlnak üvegekért a sötétebb hónapokban, és véletlenül túladagolják, majd a szezonális betegségekre fogják a következményeket.

- mondta el, majd hozzátette: "amikor állandó szomjúság és gyakoribb vizelési inger, hányinger, gyomorfájdalom vagy székrekedés, fejfájás vagy agyköd, valamint új fájdalmak vagy görcsök jelennek meg nem sokkal a bevitel növelése után, az egy visszafelé elsülő étrend-kiegészítőre utal".

A kutatások szerint a megkérdezett felnőttek 42%-a szedett D-vitamin-kiegészítőt az elmúlt 12 hónapban, de a Which? fogyasztóvédelmi szervezet olyan étrend-kiegészítőket talált a piacon, amelyek adagja akár 12,5-szerese is lehet a javasolt biztonságos felső határnak.

Az NHS England két év alatt 42 olyan esetet azonosított, amikor nagy hatáserősségű D-vitamint a szükségesnél gyakrabban adagoltak, és néhány esetben kórházi kezelésre volt szükség hiperkalcémia miatt.