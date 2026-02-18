2026. február 18. szerda Bernadett
5 °C Budapest
Közelkép egy szúnyogról, amint vért szív egy szerencsétlen emberből.
Egészség

Súlyos betegség jelent meg Európában: óriási fájdalmakat okoz, a szúnyogok terjesztik

Pénzcentrum
2026. február 18. 09:44

Európában már nem csak elszórt esetekről van szó: a klímaváltozás miatt egyre nagyobb területen és egyre hosszabb ideig terjedhet a súlyos fájdalmakkal járó chikungunya-láz. Egy friss kutatás szerint a vírust hordozó szúnyogok meglepően alacsony hőmérsékleten is fertőzőképessé válnak, ami újabb járványok előtt nyithatja meg az utat a kontinensen.

Egy friss kutatás arra jutott, hogy a rendkívül fájdalmas tünetekkel járó chikungunya nevű trópusi láz ma már Európa jelentős részén is terjedhet szúnyogok révén. Az elmúlt években több mint tíz európai országban regisztráltak elszórt eseteket, 2025-ben azonban Franciaországot és Olaszországot már több száz megbetegedést okozó, kiterjedt járványok érintették. A vírust hordozó szúnyogok a klímaváltozás miatt egyre könnyebben átvészelik a telet, a magasabb hőmérsékletek következtében pedig Spanyolországban, Görögországban és más dél-európai országokban már több mint fél éven át fennáll a fertőzés veszélye.

A Guardian által bemutatott elemzés elsőként vizsgálta részletesen, miként befolyásolja a hőmérséklet a vírus lappangási idejét az ázsiai tigrisszúnyogban, amely az elmúlt évtizedekben Európában is elterjedt. A kutatók szerint a fertőzés kialakulásához szükséges minimális hőmérséklet 2,5 Celsius-fokkal alacsonyabb a korábbi, kevésbé megbízható becsléseknél – ez a különbség szerintük „meglehetősen sokkoló”.

A tanulmány vezető szerzője, Sandeep Tegar úgy fogalmazott: Európában a felmelegedés üteme nagyjából kétszerese a globális átlagnak, és mivel a vírus terjedésének alsó hőmérsékleti küszöbe kulcsfontosságú, az új eredmények komoly figyelmeztetést jelentenek. Szerinte a betegség északi irányú terjedése már csak idő kérdése.

Steven White, szintén a kutatóintézet munkatársa emlékeztetett: húsz éve még elképzelhetetlennek tűnt, hogy Európában megjelenjen a chikungunya vagy a dengue-láz. „Ezeket tipikusan trópusi betegségeknek tartottuk. Ma már teljesen más a helyzet – az invazív szúnyogfajok és a klímaváltozás együttese miatt” – mondta.

A chikungunya vírust először 1952-ben azonosították Tanzániában, és sokáig kizárólag a trópusi térségekre korlátozódott, ahol évente több millió fertőzést okoz. A betegség súlyos, elhúzódó ízületi fájdalommal jár, ami rendkívül legyengítő lehet, és kisgyermekeknél, illetve időseknél akár halálos kimenetelű is lehet.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #európa #járvány #fertőzés #kutatás #betegség #klímaváltozás #tudomány #globális felmelegedés #szúnyogok

