2026. január 18. vasárnap Piroska
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
magányos sziluett a sötétségben, depresszióban járkálva
Egészség

Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia

Pénzcentrum
2026. január 18. 12:59

Megérkezett a CashTag legfrissebb epizódja, amely a Blue Monday jelenségén keresztül vizsgálja a téli depresszió és a januári levertség hátterét. A műsorban szó esik arról, mi áll a szezonális hangulati zavar mögött, és hogyan hat mindez a mindennapi teljesítményre és döntéseinkre. Ha szeretnéd érteni, mi történik ilyenkor velünk pszichológiai és biológiai szinten, érdemes meghallgatni az adást.

A „Blue Monday” kifejezés a közbeszédben az év leglehangolóbb napját jelöli, amelyet általában január harmadik hétfőjére tesznek. Az elnevezés egy korábbi marketingkampányból származik, tudományos értelemben nem tekinthető bizonyított jelenségnek, mégis jól rámutat egy valós tapasztalatra: a tél közepe sokaknál a mentális és érzelmi kimerültség időszaka. Az ünnepek utáni visszaállás, az év eleji elvárások és a kedvezőtlen környezeti tényezők együttese ilyenkor fokozott terhelést jelenthet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A januári rossz közérzet hátterében jelentős szerepet játszanak biológiai folyamatok. A rövid nappalok és a csökkent napfény hatására megváltozik a melatonin- és szerotoninháztartás, ami befolyásolja az alvást, a hangulatot és az energiaszintet. Ez különösen a szezonális affektív zavarban (SAD) érintetteknél látványos, de enyhébb formában sokaknál megjelenhet fáradékonyság, koncentrációs nehézség vagy motivációvesztés. Ezek a tünetek önmagukban még nem jelentenek depressziót (diagnosztizált depresszió esetén adókedvezmény járhat a betegnek), de jelzik, hogy a szervezet alkalmazkodási kapacitása csökken.

Pszichológiai szempontból a január az értékelés és összehasonlítás időszaka is. Az újévi fogadalmak, az el nem ért célok tudatosulása, valamint a munkahelyi és magánéleti nyomás felerősítheti az elégedetlenség érzését. A Blue Monday narratívája azért tud könnyen terjedni, mert egyszerű magyarázatot kínál egy összetett élményre, és közös nyelvet ad a nehezen megfogalmazható lelkiállapotokhoz. A CashTag friss adásában ezt a jelenséget járta körbe szakértők bevonásával.

Kapcsolódó cikkeink:

Mint az a CashTag új részéből is kiderült, fontos azonban különbséget tenni átmeneti levertség és klinikai jelentőségű depresszió között. Ha a hangulati problémák tartósak, a mindennapi működést akadályozzák, vagy testi tünetekkel – például alvászavarral, étvágyváltozással, reménytelenségérzéssel – társulnak, érdemes szakemberhez fordulni. A témában készült videó ezt a határvonalat és a mögöttes folyamatokat is bemutatja, segítve annak megértését, mikor természetes reakcióról, és mikor komolyabb mentális állapotról van szó.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ha segítségre van szükséged, Magyarországon az alábbi helyeken kérhetsz támogatást:

  • Lelki Elsősegély Telefonszolgálat: 116-123 (ingyenes, 0–24 órában)
  • Ifjúsági lelkisegély: 137-00
  • Sürgős esetben: 112

 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #stressz #tél #depresszió #január #pszichológia #szorongás #mentális egészség #mentális betegségek #cashtag

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:27
12:59
12:29
12:01
11:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 18.
Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre
2026. január 17.
Titkos tipp a Balaton, Velencei-tó helyett: itt még 2026-ban is lehet emberi áron nyaralót venni
2026. január 18.
Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni
2026. január 17.
Most érkezett! Trump ismét hadat üzent az EU-nak: így akarja bekebelezni Grönlandot
2026. január 17.
Kiderült a nagy mosás-titok: ha eddig te is így csináltad, van egy nagyon rossz hírünk
NAPTÁR
Tovább
2026. január 18. vasárnap
Piroska
3. hét
Január 18.
A vallások világnapja
Január 18.
A hóemberek világnapja
Január 18.
Micimackó napja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
1 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
3
4 hete
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
4
1 hónapja
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
5
1 hónapja
Óriási botrány robbant a COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást, halált is okozhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Társ-számlatulajdonos
Lakossági bankszámlák esetében egy számlának 2 tulajdonosa lehet, a számlatulajdonos és a társ-számlatulajdonos. Társ-számlatulajdonos jogai és kötelezettségei megegyeznek a számlatulajdonoséval. A számla megszüntetését a két tulajdonos csak együtt kérheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 18. 10:27
Megérkezett az EU reakciója Trump ámokfutására: veszélyes spirál indulhat el!
Pénzcentrum  |  2026. január 18. 10:01
Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni
Agrárszektor  |  2026. január 18. 12:01
A műtrágyapiacot is felforgatják az új szabályok: ez minket is érint