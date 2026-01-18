Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia

Megérkezett a CashTag legfrissebb epizódja, amely a Blue Monday jelenségén keresztül vizsgálja a téli depresszió és a januári levertség hátterét. A műsorban szó esik arról, mi áll a szezonális hangulati zavar mögött, és hogyan hat mindez a mindennapi teljesítményre és döntéseinkre. Ha szeretnéd érteni, mi történik ilyenkor velünk pszichológiai és biológiai szinten, érdemes meghallgatni az adást.

A „Blue Monday” kifejezés a közbeszédben az év leglehangolóbb napját jelöli, amelyet általában január harmadik hétfőjére tesznek. Az elnevezés egy korábbi marketingkampányból származik, tudományos értelemben nem tekinthető bizonyított jelenségnek, mégis jól rámutat egy valós tapasztalatra: a tél közepe sokaknál a mentális és érzelmi kimerültség időszaka. Az ünnepek utáni visszaállás, az év eleji elvárások és a kedvezőtlen környezeti tényezők együttese ilyenkor fokozott terhelést jelenthet.

A januári rossz közérzet hátterében jelentős szerepet játszanak biológiai folyamatok. A rövid nappalok és a csökkent napfény hatására megváltozik a melatonin- és szerotoninháztartás, ami befolyásolja az alvást, a hangulatot és az energiaszintet. Ez különösen a szezonális affektív zavarban (SAD) érintetteknél látványos, de enyhébb formában sokaknál megjelenhet fáradékonyság, koncentrációs nehézség vagy motivációvesztés. Ezek a tünetek önmagukban még nem jelentenek depressziót (diagnosztizált depresszió esetén adókedvezmény járhat a betegnek), de jelzik, hogy a szervezet alkalmazkodási kapacitása csökken.

Pszichológiai szempontból a január az értékelés és összehasonlítás időszaka is. Az újévi fogadalmak, az el nem ért célok tudatosulása, valamint a munkahelyi és magánéleti nyomás felerősítheti az elégedetlenség érzését. A Blue Monday narratívája azért tud könnyen terjedni, mert egyszerű magyarázatot kínál egy összetett élményre, és közös nyelvet ad a nehezen megfogalmazható lelkiállapotokhoz. A CashTag friss adásában ezt a jelenséget járta körbe szakértők bevonásával.

Mint az a CashTag új részéből is kiderült, fontos azonban különbséget tenni átmeneti levertség és klinikai jelentőségű depresszió között. Ha a hangulati problémák tartósak, a mindennapi működést akadályozzák, vagy testi tünetekkel – például alvászavarral, étvágyváltozással, reménytelenségérzéssel – társulnak, érdemes szakemberhez fordulni. A témában készült videó ezt a határvonalat és a mögöttes folyamatokat is bemutatja, segítve annak megértését, mikor természetes reakcióról, és mikor komolyabb mentális állapotról van szó.

Ha segítségre van szükséged, Magyarországon az alábbi helyeken kérhetsz támogatást: