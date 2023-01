Újabb gyógyszert vonnak ki a forgalomból Magyarországon: rengeteg beteget érinthet

Ismét eltelt egy hét, beköszöntött az igazi tél, hideg időjárással, hóval és esővel. Összeszedtük, melyek voltak a 3. hét legolvasottabb, legérdekesebb és legfontosabb cikkei a Pénzcentrumon!

Ismét eltelt egy mozgalmas hét, rengeteg, az életünket nagyban befolyásoló eseménnyel, sok esővel és némi havazással. Hogy könnyebben eligazodj, most összeszedtük neked a 3. hét legfontosabb, legérdekesebb és legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha tovább szeretnéd olvasni az anyagot, kattints a címre, vagy a képes ajánlóra!

Mutatjuk a 229 milliós luxuspanelt: sokkoló árak a magyar lakáspiacon

A legdrágább eladó budapesti panellakás ma 229 millió forintba kerül - tudta meg a Pénzcentrum. Az ingatlanpiaci szakértők szerint ennek ellenére a panellakások négyzetméterára jelentősen csökkent az utóbbi hónapokban. A leggyakoribb jelszó: rezsivédett, ugyanis a távfűtést ma még nem érinti a rezsiemelés, ez pedig az egekbe lökte az ingatlanárakat.

Máris bárki elkaphatja az új COVID rémálomvariánst: ezt minden oltottnak, oltatlannak tudnia kell

Azt egyelőre a kutatók sem tudják pontosan, hogy a legújabb koronavírus-variánsokkal szemben mekkora védelmet jelenthet egy korábbi megfertőződés. Az viszont biztos, hogy a megfelelő védelem kialakuláshoz nagy vírusterhelésre van szükség, amit viszont oltottaknál nehéz észlelni, ugyanis náluk kisebb eséllyel következnek be súlyosabb tűnetek (amik eredendően mutatják a nagyobb vírusterhelést). Ráadásul a legújabb, rémálomvariánsként is emlegetett XBB.1.5. még nagyon kevés ideje van velünk, ezért nem is tudhatjuk, mennyire véd ellene bármilyen korábbi fertőződés. A szakértők viszont logikusan arra következtetnek, hogy az ez új variáns nagy fertőzőképességgel bír, azért fontos betartani néhány alapszabályt a terjedésének lassításához.

Ide menekítik megspórolt forintjaikat a magyar családok: lehet még nyerni rajta?

A készpénzállomány 9 százalékát valutában tartjuk magunknál, évek óta nem vettek a magyarok annyi devizát, mint a tavalyi esztendő harmadik negyedévééig. Ennek biztosan nem csak az az oka, hogy a járványos évek után sokkal többen mentek el nyaralni: a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők egybehangzóan állítják, hogy egyszerűen megrendült a saját pénzünkbe vetett bizalom.

Ezekben a megyékben a legégetőbb a tanárhiány: a magyar óvodákban is egyre romlik a helyzet

5 év leforgása alatt durván 6000 fővel csökkent a pedagógusok létszáma Magyarországon, és ezzel párhuzamosan a KSH adatai szerint nőtt az egy tanárra, óvodapedagógusra jutó gyerekek száma is. Mint kiderült, a legkisebbeknél a legrosszabb a helyzet, ám az általános- és középiskolákban is egyre leterheltebbek a tanárok, hiszen arányaiban egyre tobb gyerekkel kell foglalkozni. A megyékre lebontott adatok alapján azt is megnéztük, hol a legégetőbb a tanárhiány: kiderült, hogy elég nagy a különbség a legjobb és a legrosszabb országrészek között.

Ilyen házakba menekülnek a hitelek elől a kispénzű magyarok: sokan nem tudják, mire vállalkoznak

Az emelkedő kamatok sokak számára megnehezítik a lakáshitelhez jutást. Így egyre többen kénytelenek lejjebb adni a megvásárlandó ingatlanokkal szemben támasztott igényeikből, így pedig sokan újra a megfizethetőbb, zártkerti ingatlanok felé fordulhatnak. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakemberek szerint az utóbbi években jelentős áremelkedés volt tapasztalható ebben a szegmensben is. Ugyanakkor kiemelték, hogy bár klasszikus lakáshitelt nem lehet ilyen ingatlanra igényelni, de bizonyos családtámogatásokkal élhet, aki ilyet akar venni. A legdrágább zártkerti ingatlanok a Balatonnál vannak, nem ritkán több száz millió forintért adják el őket.

Tényleg nagyot lehet most kaszálni ezzel az állampapírral? Itt az igazság az EU-bajnok befektetésről

Ma vásárolhatunk először a Prémium Magyar Államkötvény, valamint annak euróban kibocsátott változataiból - a kamat és a hozam alapján úgy tűnik, hogy jelenleg nincs ennél jobb a befektetések piacán. A Pénzcentrumnak nyilatkozó egyik szakértő szerint óvatosan kell persze bánni megtakarított pénzünkkel, egy másik pedig arra intett, hogy figyeljen oda, aki az állampapírok rohama közepette továbbra is a tőzsdében látja a pénze fialtatásának legjobb módszerét. Azt is fontos észben tartani, hogy a hozamok függenek az inflációtól - tehát inkább rövid távon érdemes állampapírban gondolkodni.

Ezzel keresheted rommá magad 2023-ban: itt a befektetési guruk titkos tippje

2022. egyértelműen a hozamemelkedések éve volt a kötvénypiacokon. Évek óta nem látott magasságba emelkedtek az állampapírok hozamai. Ez a befektetők szempontjából ugyan veszteséget jelentett, viszont idén már itt is érdemes lehet jó befektetési lehetőségeket keresni.

Tévhitben él az öröklés kapcsán a legtöbb magyar: ezt rengetegen nem tudják, sok pénzük bánja

Örökség esetén fontos lenne tisztázni előre a majdani tulajdoni viszonyokat. Felmérések szerint Magyarországon 100-ból mindössze 30 ember tervezi, hogy ír végrendeletet, de végül csak 7 teszi meg, pedig hasznos tud lenni. De mi a teendő akkor, ha elhunyt hozzátartozónk után nem pénzt vagy ingatlant, hanem jelentős adósság, hiteltartozás is maradt? Ennek járt most utána a Pénzcentrum.