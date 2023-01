Így kerüld el a pénzügyi összeomlást 2023-ban: ez a 6 mestertrükk szinte bárkinek bejöhet

Az idei évben sem lélegezhetünk fel az inflációs krízisből, az iszonyú drágulás pedig a bérkorrekciók ellenére a legtöbb magyar fizetésének vásárlóértékére igen nagy csapást mért. Egy ilyen év elején pedig tömegek igyekeznek valahogyan racionalizálni pénzügyeiket. A takarékoskodásnak azonban fontos szabályai vannak, melyektől eltérve gyorsan dugába dölhetnek terveink. A Pénzcentrum ezért hozott 6 biztos módszert, melyek, bármi is legyen a megtakarítási célod, segíthetnek tartani magad hozzá.

Az év elején a legtöbben új célokat állítunk magunk elé. Egy olyan viszontagságos év után, mint a tavalyi (és várhatóan olyan nehéz előtt, mint az idei) pedig a magyarok jelentős részénél tartozhat ezek közé az, hogy stabilizálják anyagi helyzetüket.

A többség persze ebbe is durr bele Balázs módjára vág bele, vad spórolásba kezdve, a lelkesedés viszont általában gyorsan alábbhagy. Az egyéb újévi fogadalmak mellett sokaknál így kerül mellékvágányra pénzügyeink a tudatosításának "mesterterve" is. Pedig számos dolog van, ami gyorsan előre vihet minket ilyen célú terveink megvalósításában, akár komoly motivációt adva a jövőre is. A Pénzcentrum most olyan tanácsokból gyűjtött egy csokrot, amik megfogadásával gyerekjáték lehet a spórolás.

Az év vége az összegzés mellett az célok kitűzésének időszaka is. Jó ötlet lehet, ha valaki például megfogadja, hogy idén végre rendbe rázza pénzügyeit. Sokan kezdenek január elején vad spórolásba, a lelkesedés azonban a legtöbbeknél már a hó végére alábbhagy. Így jut pénzügyeink tudatosításának terve is a szilveszterkor tett újévi fogadalmak nagy részének sorsára. A Pénzcentrum viszont most hozott néhány tanácsot, amik betartásával gyerekjáték a spórolás.

Első lépés: szabaduljunk meg a drága hitelektől

A takarékoskodás sehová nem vezet, ha folyamatosan egy feneketlen kútba öntjük a pénzünket a halmozódó adósságaink törlesztésével. Amíg egy átlag megtakarításai számla kamatai elég szerények, addig ugyanis a hiteleknél folyamatos a kamatemelkedés. A Pénzcentrum a hónapban nézett körül a személyi hitelek piacán és kiderült, a legjobb ajánlat esetében sem áll már meg a havi törlesztő 69 ezer forint alatt, a legdrágábbnál pedig már a 83 ezret is meghaladja. Egy 335 400 forintos nettó jövedelem (ez most a KSH által publikált hivatalos átlagkereset) esetén tehát már a legjobb ajánlat havi törlesztője is csaknem a negyedét viszi el a fizetésünknek. Első lépésként tehát érdemes lehet a kölcsöneinket visszafizetni, mielőtt belevágnánk a spórolásba. Anyagi helyzetünk rendbehozásának alapköve gyakran a hitelkártyáink, személyi kölcsöneink, vagy más drágább hiteleink végtörlesztése lehet.

Mindig legyen vésztartalék

Törekedjünk arra, hogy akár megtakarítási számlán, befektetésben, legrosszabb esetben a "dunyha alatt", de mindig legyen valamennyi spórolt pénzünk (lehetőleg könnyen hozzáférhető helyen). Ez az összeg kell, hogy legyen pénzügyi védőhálónk alapja. Az ökölszabály, hogy legalább három-hat hónapnyi keresetünknek megfelelő pénzünk mindig legyen félretéve, de jobb, ha egy teljes éves "önellátásra" is be vagyunk rendezkedve egy munkahelyvesztés, vagy bármilyen egyéb krízis esetére.

A Pénzcentrum éppen tegnapi cikkében vázolt fel egy igen egyszerű stratégiát, hogy hogyan építhetjük fel egyszerűen, mindenféle nélkülözés nélkül ezt a pénzmagot. A módszer alapja, hogy három költési csoportba soroljuk minden bevételünket, ami segítségével az alapvető kiadások mellett a szórakozásra is jut, de félre is tudunk tenni. Ha többet akarsz tudni erről a jól kipróbált megoldásról, érdemes elolvasnod az erről szóló cikkünket is.

EZ IS ÉRDEKELHET Nincs többé hónap vége: ezzel a csodafegyverrel átlagfizuból is milliomos lehetsz A Pénzcentrum most bemutat egy roppant egyszerű módszert, mely nem igényel más előfeltételt, csak a tudatos tervezést.

Mindig tűzz ki valamilyen célt magad elé

Legyen az egy nagyobb lakás, egy új autó, vagy egy ezeknél jóval szerényebb kiadás, érdemes mindig "gyűjteni valamire". A vésztartalék képzése persze fontos, hogy prioritást élvezzen, de egy konkrét cél kitűzése és körvonalazása komoly motivációs erővel bírhat, ha a takarékoskodásról van szó. A célok segítenek értelmet adni cselekedeteinknek és továbblendülni az esetleges nehézségeken és motivációhiányon is. Ha konkrét mérföldköveket tűzünk magunk elé, az az anyagiak rendszerezését is előre mozdíthatja, ezzel önmagán túlmutató célok elérését is segítheti.

A kulcsszó a rendszeresség

A megtakarítási számlánkra történő állandó befizetések, egy rendszeres megtakarítási programba történő beszállás, de akár a házi malacpersely is nagy segítséget jelenthet azoknak, akik idén kezdenének el tudatosan takarékoskodni. A megtakarítási számlák különösen jó mankót jelenthetnek ahhoz, hogy tényleg minden hónapban félre legyen téve a megfelelő összeg. Egy ilyen konstrukcióhoz ráadásul nem szükséges komolyabb vállalást tennünk a bankunk felé, a legtöbb pénzintézetnél havi párezer forint is elég, hogy ilyen számlát vezessünk. Ha igazán hosszú távon gondolkodunk, a pénzünk egy részét nyugdíjcélú megtakarításban is tarthatjuk. Ezek a konstrukciók Magyarországon nem véletlenül egyre népszerűbbek. Jellemzően nem igényelnek ugyanis komolyabb anyagi vállalást, ellenben fontos biztosítékot jelenthetnek idős korunkra az egyre inkább gyenge lábakon álló nyugdíjrendszer mellett.

EZ IS ÉRDEKELHET Érik a nyugdíjkatasztrófa: csak így cselezhetik ki a magyarok az időskori mélyszegénységet Magyarországon a nyugdíjbiztosítások népszerűsége évről-évre emelkedik. Nem véletlen, ugyanis aki nem lép időben, igen nehéz helyzetbe kerülhet idős korára.

Akár a költéssel is megtakaríthatunk

Egyes bankok olyan rendszeres megtakarítási számlákat is forgalmaznak, melyek minden (a számlához kapcsolt kártyával végzett) tranzakció után automatikusan megtakarítást is termelhetünk a számlánkon. A rendszer úgy működik, hogy minden elkönyvelt bankkártyás ügylet után elkülönít egy általunk meghatározott összegű (jellemzően pár 100 forintos) megtakarítást a számlánkra.

Az ehhez kapcsolt műveletek az alábbiak lehetnek:

kártyás vásárlások

internetes kártyás vásárlások

kártyás készpénzfelvétel

A kerekítést magunk is elvégezhetjük

Hasonló módszert persze mi is kidolgozhatunk a megtakarításainkkal kapcsolatban. Csinálhatjuk akár azt is, hogyha az egyenlegünkre nézve látjuk, hogy még 119 ezer forintunk maradt a fizetési számlánkon, akkor az összeget lekerekítjük pontosan 100 ezer forintra, a különbözetet pedig átutaljuk a megtakarítási számlánkra.

Ha nagyobb összegű fogyasztási cikket, akár valamilyen elektronikai cikket, vagy ruhát veszünk, akkor is alkalmazhatjuk ugyanezt a módszert. Ha veszünk egy 36 ezres kabátot, tegyünk rá félre 40 ezret, a vásárlás után pedig a maradék 4 ezer forint mehet a malacperselybe, vagy ha rendelkezünk vele, akkor akár a már említett megtakarítási számlára.