Te is rosszul alszol? Jól gondold meg, mielőtt ilyen tablettát szednél: erről csak orvos dönthet

Az emberi szervezet érzékeny műszer: naprakészen reagál az évszakok változására, és persze a nappalok hosszának alakulására is. A tavasz beköszöntével és a nappalok hosszabbodásával sok ember észleli, hogy könnyebben tudnak felkelni reggelente és több energiával rendelkeznek a nap folyamán. Ez részben annak köszönhető, hogy a növekvő napfény pozitív hatással van a szervezetünkre, azon belül is a cirkadián ritmusunkra.

„A fények valóban nagyban befolyásolják az alvásunkat és az alvási ciklusunkat, mivel a fény közvetlen hatással van az agyunkban található biológiai órára, amely az alvás-ébrenlét ciklust szabályozza, ez pedig a cirkadián ritmusnak nevezett 24 órás biológiai ritmus része” – mondja dr. Terray-Horváth Attila, a SomnoCenter Alvászavar Központ neurológus szakorvosa, szomnológus. –„A cirkadián ritmus azáltal, hogy reagál a fényre és a sötétségre, segíti a testünket abban, hogy szinkronban legyen a nappal és az éjszaka ciklusával.”

A természetes napfény, különösen a reggeli napfény, fontos szerepet játszik tehát abban, hogy megfelelően aludjunk a megfelelő időben. A reggeli fény segíti az agyat abban, hogy ébren maradjon és felkészüljön az előttünk álló napra, míg a sötétedés beköszöntével a sötétben termelt melatonin segíti az elalvást. A melatonin egy hormon, amely természetes módon termelődik az agyalapi mirigyben, és szerepet játszik az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában. A melatonin szintje általában éjszaka emelkedik, segítve az elalvást és az alvás minőségének javítását. Lehet pótolni természetes forrásokból és táplálékkiegészítők fogyasztásával is, ennek ellenére a szakértők óva intenek attól, hogy automatikusan kezdjünk melatonin után nyúlni, ha alvásproblémáink vannak.

Súlyos alvászavarok esetén szakorvos is javasolhatja a melatonin szedését, és általában ezt ajánljuk a jet lag kezelésére is

– folytatja a SomnoCenter szakértője. –„Mindenképpen azt ajánljuk viszont, hogy mielőtt valaki önmaga eldönti, hogy melatonint szed, konzultáljon orvosával, különösen ha más gyógyszereket is szed, esetleg egyéb egészségügyi problémái is vannak. Az orvos segíthet az adagolás megállapításában, de abban is, hogy az adott alvászavar esetén valóban ez lesz-e a megfelelő megoldás.”

A reggeli napfény tehát támogatja alvásunkat és jóllétünket, de nem minden fény hat ránk ilyen kedvezően. A modern életforma számos mesterséges fényforrást és készüléket tett mindennapjaink részévé, amelyek szintén befolyásolhatják az alvásunkat. Például a képernyők, a számítógépek, okostelefonok és televíziók által kibocsátott kék fény gátolhatja a természetes melatonintermelést, ez pedig jelentősen nehezítheti az elalvást. Ezért mindenképpen ajánlott és fontos lehet csökkenteni a képernyőidőt, különösen az esti órákban, és lehetőség szerint kerülni az említett fényforrásokat közvetlenül az alvás előtt. Úgy általában pedig olyan alvási környezetet teremteni magunknak, amely megfelelően sötét és csendes. És persze a tágabb értelemben vett környezetünkről is elgondolkodhatunk.

Éppen túl vagyunk az idei Föld napján, amely évről évre arra ösztönzi az embereket, hogy gondolkodjanak a környezetvédelem fontosságáról és tegyenek lépéseket a Földünk megóvása érdekében. Bár közvetlen kapcsolatot nehéz lenne meghatározni a Föld napja és a pihentető alvás között, azonban az olyan környezetvédelmi kezdeményezések, amelyek elősegítik az egészségesebb környezet kialakítását, hozzájárulhatnak az alvásminőség javításához és az általános jólléthez. Például a fenntarthatóbb életmódra való áttérés, az alternatív energiaforrások felhasználása, az autók használatának csökkentése és az egészséges környezetvédelem mindenki számára előnyös lehet azáltal, hogy csökkenti a légszennyezést és más környezeti stresszforrásokat, amelyek negatívan befolyásolhatják az alvást és az általános egészséget.