Súlyos összegeket hagy sok magyar évről évre a tb-kasszában: pedig ha felírják vényre, ez is jár

A hazai gyógyvizek, gyógyfürdők nemcsak turisztikai, egészségturisztikai jelentőséggel bírnak, jelentős szerepet tölthetnének be a gyógyászat területén is. Egy elöregedő társadalom számára, mint amilyen a magyar is, egyre nagyobb érték lehet a gyógyvízkincs, mely számos jellemzően időskori betegség kezelésére lehet alkalmas. A világjárvány kitörése óta azonban jelentősen visszaesett a fürdőgyógyászati szolgáltatásokat igénybe vevők száma, a friss 2023-as adatok szerint még tavaly is jóval kevesebb beteg járt ilyen kezelésen. Amíg 2019-ben 3,9 milliárd forintott fizetett ki az tb ilyen ellátásokra, addig 2023-ban csupán 2,3 millárd forintot. A Pénzcentrum most összegyűjtötte, jelenleg hol és milyen kezeléseket lehet igénybe venni tb támogatással, illetve hogy mely kezelések a legnépszerűbbek.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tájékoztatása szerint a fürdőgyógyászati ellátás az orvosi rehabilitációs ellátások közé tartozó gyógyászati ellátás, amelyet főként a krónikus reumatológiai, ortopédiai, neurológiai illetve érbetegségek funkciójavítását szolgáló rehabilitációs kezeléseknél alkalmaznak.

A fürdőgyógyászati ellátások rehabilitációs ellátásban betöltött jelentőségére tekintettel, egyes ellátások árához társadalombiztosítási (tb) támogatás jár - írják. A fürdőgyógyászati ellátásokon kívül szén-dioxid gyógygázfürdő és 18 éves kor alatt csoportos gyógyúszás is igénybe vehető az egészségbiztosítás keretében. A gyógyászati ellátásokat az arra jogosult orvos vényen rendeli, az ellátás igénybevételéhez pedig az orvos által kiállított kezelőlap is szükséges. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A fürdőgyógyászati ellátásokat részben vagy egészben a társadalombiztosítás (tb) terhére lehet igénybe venni, melyhez szakorvosi vény szükséges. Magyarországon sokféle gyógyászati ellátást vehető igénybe tb támogatással: a gyógyászati ellátás természetes gyógytényezők felhasználásával nyújtott ellátások gyűjtőfogalma, az egészségbiztosítás keretében a szén-dioxid gyógygázfürdő, a csoportos gyógyúszás és az ún. fürdőgyógyászati ellátások árához jár támogatás. Tb-támogatott fürdőgyógyászati ellátások: gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdőt is)

gyógyvizes kádfürdő

iszappakolás

súlyfürdő

szénsavas fürdő

orvosi gyógymasszázs

víz alatti vízsugármasszázs

víz alatti csoportos gyógytorna

komplex fürdőgyógyászati ellátás Egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátás: 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás Egyéb természetes gyógytényezőn alapuló gyógyászati ellátás: szén-dioxid gyógygázfürdő (mofetta) Az egészségbiztosítási támogatással igénybe vehető kezelések időtartamát az 5/2004. EüM rendelet 3. sz. melléklete határozza meg: A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátások támogatásának mértékét az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet 8. sz. melléklete határozza meg: A NEAK felhívja a figyelmet, hogy a gyógyászati ellátásokért fizetendő térítési díj eltérő összegű lehet, tekintettel arra, hogy a fürdőszolgáltatás szabad ármegállapítású szolgáltatás. A társadalombiztosítási támogatás az ún. közfinanszírozás alapját képező árhoz igazodik, amelytől a szolgáltatók eltérhetnek. A közfinanszírozás alapját képező ártól való eltérés esetén a beteg által fizetendő térítési díj változhat. Az is fontos, hogy az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető gyógyászati ellátásokat csak szakorvos rendelheti, azonban magánrendelésen még a szakorvos sem rendelhet tb-támogatással kiszolgált gyógyfürdőkezelést. Számos fürdőnek van fürdőorvosa, így akár a betegek helyben is be tudnak jelentkezni vizsgálatra. A fürdőszolgáltatások további részleteiről a NEAK honlapján érdemes tájékozódni. Az árakról, nyitvatartásról, igénybevehető szolgáltatásokról pedig a fürdők honlapján, vagy helyben érdemes tájékozódni. Hol vehető igénybe tb-támogatott szolgáltatás Magyarországon? A NEAK honlapján elérhető a szerződött gyógyfürdők aktuális listája, megyénkénti sorrendben. Ez alapján a lista alapján készítettünk egy térképet, amelyek feltüntettük két külön jelzőikonnal azokat a szolgáltatókat, ahol igénybe vehető valamilyen, általában többféle fürdőgyógyászati szolgáltatás vagy szén-dioxid gyógygázfürdő, illetve azokat ahol csak 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás vehető igénybe: A térképen látható, hogy rengeteg szolgáltatóhely van Magyarországon és a legtöbb helyen többféle ellátást is igénybe lehet venni. A szerződött szolgáltatók esetében azt is feltüntettük, országos, körzeti vagy helyi ellátóhelyről van-e szó és hogy a hivatalos lista szerint milyen ellátásokat kínál. Magyarországon a 210 szolgáltatónak van társadalombiztosítási támogatás elszámolására érvényes szerződése a NEAK nyilvántartása szerint, amelyből 108 helyen van gyógyvizes gyógymedence, 65 helyen biztosított gyógyvizes kádfürdő, 101 helyen vehető igénybe iszappakolás, 71 helyen súlyfürdő, 88 helyen szénsavas fürdő, 124 helyen orvosi gyógymasszázs, 120 helyen víz alatti vízsugármasszázs, 102 helyen víz alatti csoportos gyógytorna, 46 helyen komplex fürdőgyógyászati ellátás, és két helyen szén-dioxid gyógygázfürdő, mint egyéb természetes gyógytényezőn alapuló gyógyászati ellátás. A 210 szolgáltatóhely közül soknak, 133 helynek van szerződése 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás elszámolására, de ezek között számos közintézmény található, mely más felsorolt szolgáltatásokat nem nyújt. A NEAK közzéteszi havi és éves adatsorain az egyes szolgáltatók és szolgáltatások kapcsán, hogy adott időszakban hány kezelés történt, és hogy ezekre mennyi pénzt fizettek ki a betegek, illetve a tb. A 2023-as gyógyfürdő forgalmi adatok közzététele is megtörtént, amelyből látható, országosan és megyénként milyen a betegforgalom, hogy alakulnak a normatív, közgyógy, vagy üzemi baleset jogcímén igénybe vett támogatások. Az adatokból az derül ki, hogy leggyakrabban a gyógyvizes gyógymedence, az orvosi gyógymasszázs és a víz alatti csoportos gyógytorna szolgáltatást veszik igénybe a magyar biztosítottak. A legtöbb kezelést normatív támogatásra adják, jóval kisebb arányt képvisel a közgyógy igazolványra vagy üzemi balesetre történő eladás. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Az adatsorból az is kitűnik, hogy arányaiban a legtöbb kezelést az országos besorolású szolgáltatóknál veszik igénybe, szemben a körzeti vagy helyi szolgáltatókkal. A 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás esetében viszont jellemzően helyi szolgáltatóknál. Azt is megvizsgáltuk a publikus adatok alapján, hogy mekkora összegeket fizettek ki a betegek, illetve a tb az igénybevett szolgáltatások után az elmúlt 10 évben, illetve hogyan változott az igénybe vett kezelések darabszáma éves szinten. Az alábbi grafikonon látható, hogy a világjárvány óta drasztikusan lecsökkent a fürdőszolgáltatások igénybevétele, még 2023-ra sem állt helyre, nem látszik számottevő visszaépülés a kezelésszámok alakulásában: 2016-ig viszonylag egyenletes volt a grafikon, 6,6-6,7 millió kezelést vettek igénybe a biztosítottak minden évben. 2017-től csökkeni kezdett az igénybevétel, 2019-ben már a 6 milliót sem érte el a kezelések száma. A világjárvány sújtotta első évben pedig drasztikusan, csaknem felére csökkent az igénybevételek száma. 2021-ben pedig folytatódott a visszaesés. Emlékezhetünk: a covid első éveit ugyancsak megsínylették a turisztikai szereplők, a fürdők pedig, mint potenciálisan fertőzésveszélyes helyek, különösképpen. A kötelező lezárások sem segítetettek a helyzetükön. Azt viszont érdemes még látni, hogy magyarázat a visszaesésre az infláció, a lakosság bizonytalanab anyagi helyzete, és a fürdőszolgáltatások megdrágulása is. Viszont ha megnézzük a társadalombiztosítási támogatás, közgyógy és a beteg által fizetett összegek arányát, sok változást nem látunk. 2014-ben 72,1 százalékot térített a tb, 26,9 százalékot fizettek a betegek. 2019-ben 72,8 százalékot állt a tb és 26,1 százalékot a beteg, 2023-ban pedig 71,8 százalékot a tb, 27,1 százalékot a beteg. A közgyógy finanszírozás kb. 1 százalék volt az évek során. Tehát nem hárult sokkal nagyobb összeg a betegekre, mint korábban. Nem csak gyógyulni járunk kevesebbet a fürdőkbe Ha megnézzük a KSH adatait a fürdőkről - melybe beletartoznak a gyógyfürdők, termálfürdők, élményfürdők, strandok, uszodák, tanuszodák és egyéb fürdők - azokból is az látszik, hogy a covid óta nem történt meg a helyreállás. Az utolsó rendelkezésre álló adatok 2022-esek. Ebben az évben 331 állandó és 108 időszakos fürdő működött, összesen 439. Ez több, mint 2020-ban (421), de jóval kevesebb, mint 2019-ben (473) vagy 2018-ban (509). 10 éve pedig, 2014-ben még 561 fürdő működött az országban. A fürdők személyforgalma 2022-ben 33 millió 651 ezer volt, melyből 1 millió 292 ezer volt NEAK (korábban: OEP) támogatott. 2019-ben a járvány előtt még 42 millió fő volt a személyforgalom és ebből 2,1 millió NEAK-támogatott. A fürdők árbevétele 2022-ben (197 milliárd 917 millió Ft) már meghaladt a 2019-es évi bevételeket (182 milliárd 965 millió Ft), az elmúlt évek inflációjának tükrében azonban ez nem meglepő. A gyógyászati és egészség-megőrző szolgáltatásból származó árbevétel azonban továbbra is a 2019-es szint (12,8 mrd Ft) alatt maradt 2022-ben (10,1 mrd Ft). A KSH adataiból az is kiderül, hogy 2019-hez képest 2022-ben már 22,6 százalékkal kevesebb fürdőben lehetett orvosi szolgáltatást, és 18,4 százalékkal kevesebb helyen lehetett gyógykezelést igénybe venni. Összefoglalva a magyarországi fürdőhelyekre általánosségban jellemző, hogy nincs annyi üzemelő hely, és akkora személyforgalom sem, mint a járványt megelőzően volt. Kevesebb helyen vehető igényben olyan szolgáltatás is jelenleg, mint korábban. Azonban a tb által kifizetett összegek visszaesése meredekebb annál, mint az általában a fürdőkre jellemző forgalomcsökkenés. Még mindig kérdéses tehát, hogy a fürdőgyógyászati kezelésekre jogosultak miért veszik igénybe sokkal kevésbé az ilyen szolgáltatásokat még 2023-ban is, mint a járvány előtt. A járulékos költségek visszatartó ereje lehet döntő Egy 2022-ben készült doktori értekezés a téma kapcsán vizsgálta a gyógyturizmusban résztvevő mozgásszervi betegek fürdőgyógyászati kezelés-igénybevételének jövőbeni szándékát a COVID-19 járvány utáni időszakra vonatkozóan. Hojcska Ágnes Erzsébet A fürdőgyógyászati ellátások területi összefüggéseinek vizsgálata a mozgásszervi betegek körében Magyarországonmás tényező mellett jelentős befolyásoló tényezőként hat Magyarország című disszertációjában megállapította, hogy a fürdőgyógyászati intézmény területi elhelyezkedése, minősítése, valamint a fürdőgyógyászati ellátás igénybevételéhez kapcsolódó költségek

szignifikánsan befolyásolják a mozgásszervi betegek gyógyturizmusban tervezett jövőbeni részvételét. Az értekezéshez készített kutatásban a válaszadók többsége évente kétszer, vagy kettőnél többször venne igénybe a jövőben fürdőgyógyászati kezelést főként országos jelentőségű intézményben akár a lakhelytől való távolságtól függetlenül is, amennyiben a kezelések ára olcsóbb lenne és amennyiben a szállás és utazás költsége nem a beteget terhelné. A kezeléstípusokat tekintve pedig leggyakrabban a gyógyvizes gyógymedence

kezelést és az orvosi gyógymasszázst igényelnék a mozgásszervi betegek - állapítja meg. Az is kiderült, hogy a betegek saját megítélésük szerinti egészségi állapota szignifikánsan befolyásolja a jövőbeni fürdőgyógyászati kezelésigénybevételi szándék gyakoriságát. A megkérdezettek közül a magukat rossz egészségi állapotúnak tartók több mint fele (52,9%) tervez a jövőben évente legalább kétszeri kezelés-igénybevételt. A magukat tűrhető, vagy jó egészségi állapotúnak gondolók kevesebben, vagy évente kevesebb alkalommal tervezik a gyógykezelések felvételét. Az értekezés megállapította azt is, hogy minél jobb az

egészségi állapota valakinek, annál távolabb hajlandó elutazni a kezelésekért. Az átlag alatti jövedelemmel rendelkezők többsége a lakhelyéhez minél közelebb igényelné a gyógykezeléseket, az átlag feletti jövedelmű válaszadók nagyobb részének pedig nem számít az utazási távolság - állapította meg Hojcska Ágnes Erzsébet. Területileg vizsgálva pedig az derült ki, hogy a Közép-Magyarország régióban élők hajlandók legtöbbet utazni országos jelentőségű fürdőgyógyászati intézményekbe a kezelések elérhetősége érdekében. Az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Nyugat-Dunántúl régió lakosai pedig lakhelyükhöz közelebb, 30-km-en belül mennének legszívesebben gyógykezelésekre főként országos, kisebb mértékben helyi jelentőségű NEAK szerződéssel rendelkező intézményekbe. Az értekezés eredményei és a korábban ismertetett adatsorok alapján valószínű, hogy a betegeket visszatartja a gyógykezelések igénybevételétől, hogy nőttek a járulékos kiadások. Az utazási és a szállásköltségek növekedése nagyban befolyásolhatta az elmúlt években, hogy igénybe tudta-e venni valaki a fürdőgyógyászati szolgáltatásokat, ha ehhez messzebbre kellett utaznia. Hiába támogatja ugyanis magát a kezelést a tb, ha a járulékos költségeket a beteg nem tudja finanszírozni magának. Természetesen állhatnak a visszaesés hátterében más, további tényezők is, ezek feltárása azonban további kutatásokat igényelne.

Címlapkép: Getty Images

