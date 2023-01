Új slágerfilm tarol a magyar mozikban: ez a horror taszíthatja le trónjáról az Avatart

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Több mint egy hónappal ezelőtt mutatták be az Avatar második részét, aminek a nézettsége azóta is magasan vezet a magyar mozikban. A jelek szerint azonban Guy Ritchie új filmje, a Fortune hadművelet után most egy horrorfilm próbálja megelőzni James Cameron új filmjét. A M3GAN-t még csak egy hete mutatták be, de már most közel 60 millió forintértékben váltottak rá jegyet a magyarok. De más meglepetést is hozott az elmúlt egy hét a mozikban.

Egy héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy a december 15-én bemutatott Avatar: A víz útja című film hetek óta magasan tarol a mozikban: január 5 és 11 között 122 122-en váltottak rá jegyet, amivel egy hét alatt közel 281 millió forintot termelt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A trónról pedig január 12-18 között sem sikerült letaszítani az Avatar második részét. Az elmúlt egy héten 70890-en nézték meg James Cameron filmjét, ami bár jelentősen kevesebb látogató (múlthéten több mint 281 millió forintot termelt, míg a héten csak 167 millió forintot, ami 41 százalékos csökkenést jelent a bevételben), mint egy héttel ezelőtt, de így is magasan vezette a nézettségi listát. A M3GAN ugyanis – még úgyis, hogy múlthét csütörtökön mutatták be – 59 millió forintot termelt, azaz 29831-en voltak rá kíváncsiak. Ami kicsit kevesebb mint a fele annak, amennyit az Avatar hozott. Ezzel pedig a harmadik helyre csúszott a múltheti második helyezés, a Fortune hadművelet – A nagy átverés a Filmforgalmazók Egyesületének statisztikája szerint. Guy Ritchie filmjére 27 573-an voltak kíváncsiak, amivel majdnem 58 millió forint bevételt termelt. A negyedik helyen nyitott Az ember, akit Ottónak hívnak: a premierét követő héten kicsivel kevesebb mint 50 millió forintértékben vásárolt rá jegyet 24798 ember. A Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság-ot 6 héttel ezelőtt mutatták be, de még így is bekerült a legnézettebb 5 film közé. A Shrek-ből is ismerős kandúrra ugyanis 21064-en voltak kíváncsiak és 40 millió forintot termelt. A 6. helyre került ezzel a héten az I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston története, amit 10853-an láttak 22 milliós bevétel mellett. A 7. helyre került a Beugró a Paradicsomba című film, amit 15 héttel ezelőtt mutattak be. A mozi 9 milliót hozott az elmúlt egy héten, miután 4611-en váltottak rá jegyet. A 8. helyezettre, a Gátlástalan örökösökre szinte fele ennyien voltak kíváncsiak: a kéthete bemutatott filmet 2552-en látták, amivel 5,2 millió forintot hozott a konyhára. 9. helyre került ezzel a Nyolc hegy, ami annak ellenére, hogy többen láttak, mint a Gátlástalan örökösöket, kevesebbet hozott annál (4,7 millió forintot). Az új játék lett listánk 10. helyezettje. A filmre 1989-en váltottak jegyet, amivel 4,1 millió forintnyi bevételt termelt.

Címlapkép: Getty Images

