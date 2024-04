Egy héten át a magyar filmeké lesz a főszerep tévében, moziban, streamingen: ezt nem érdemes kihagyni

A magyar film napja alkalmából, amely idén kivételesen egész héten át tart, több mint száz magyar filmet láthatnak a nézők április 29-től május 5-ig - közölte a Nemzeti Filmintézet hétfőn. Több mint száz magyar film nézhető tizenkilenc tévécsatornán, nagyvásznon ritkán látható magyar filmek láthatók a mozikban, és szinte valamennyi Magyarországon elérhető streaming-platform csatlakozik az ünnephez - írták a közleményben.

Az RTL-en lesz az országos tévépremierje a fenntarthatóság kérdéseit feszegető és az indián hitvilágba repítő Kojot négy lelke című animációs filmnek, valamint a magyar szinkron világába kalauzoló Magyar hangja című dokumentumfilmnek.

A magyar film napjához kapcsolódva a Cinema City mozikban szerdáig kedvezményes áron lehet a legújabb magyar filmekre jegyet váltani. Az artmozik idén is számos magyar filmet kínálnak a klasszikusoktól a mai sikerfilmekig. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban április 30-án este élőzenei kísérettel vetítenek két 1914-ben készült filmritkaságot, a Munkászubbony és a Dódi karrierje című filmet.

A streaming-szolgáltatóknál is előtérbe kerülnek a magyar filmek. A Filmión egy héten keresztül ingyenesen nézhető a 2000-es évek egyik legnépszerűbb romantikus vígjátéka, a Hámori Gabriella főszereplésével készült Állítsátok meg Terézanyut!, a Bereményi Géza munkásságát bemutató portréfilm, a Bereményi kalapja, minden idők legnézettebb magyar filmje, a Mágnás Miska Latabár Kálmánnal a főszerepben, Gyarmathy Lívia első játékfilmrendezése, az Ismeri a szandi mandit? Schütz Ila főszereplésével, valamint André de Toth egyik legjobb magyar filmje, a meglepően szókimondó Két lány az uccán című 1939-es klasszikus.

A Cinegón tematikus válogatás látható magyar filmrendezőnők alkotásaiból, és az HBO Max, valamint az RTL+ felületein is kiemelt helyet kapnak a magyar filmek.

A magyar film napján indul el magyar animáció kivételesen gazdag történetét bemutató honlap, a magyaranimacio.hu. A közlemény szerint a Magyar Animáció 110 emlékévhez indított oldal a nagyközönség és a szakma képviselői számára is érdekfeszítő, folyamatosan bővülő tartalmakkal mutatja be a legérdekesebb animációs technikákat, a stábok munkáját és a legendás műhelyeket, köztük a Kecskemétfilmet, a Pannóniát és a Varga Stúdiót.

Az emlékév során ingyenesen látható a Filmio kínálatában szereplő valamennyi, csaknem száz klasszikus animáció, a többi között az Oscar-díjas A légy, Kovásznai György kultfilmmé vált Habfürdő című merész musicalje, Dargay Attila alkotásai, Jankovics Marcell műfajteremtő filmjei mint a János vitéz és a Fehérlófia, valamint a Macskafogó és a Hófehér.

"A magyar filmek az elmúlt időszakban többször is bizonyítottak a mozipénztáraknál és a tévéképernyőkön, és a stream felületeken is a nézettségi listák élén vannak. Április 30-án a magyar mozgóképeket ünnepeljük, és minél több nézőhöz igyekszünk eljuttatni a hazai alkotásokat. Sikerrel megy a Moziklub - Országos filmklubhálózat, amely a nagyvárosi moziktól távol eső településekre viszi el a magyar filmeket, az iskolásoknak kedvezményes árú vetítéseket kínáló Klassz Napok, valamint az újraindított egyetemi filmklubok is" - idézte Káel Csabát, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, a Nemzeti Filmintézet elnökét a közlemény.

Az eseményhez csatlakozik a közmédia, a TV2, a Cool TV, a Hír TV, az ATV Spirit, a Magyar Mozi TV, valamint a Mozi+ csatorna is. A magyar film napja részletes programja a https://www.magyarfilmnapja.hu oldalon érhető el. A magyar film napját 2018 óta ünnepeljük április 30-án annak emlékére, hogy 1901-ben ezen a napon mutatták be az első magyar filmet, Zsitkovszky Béla és Pekár Gyula A táncz című alkotását.